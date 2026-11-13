Santa Fe: el intendente radical Viotti va por la reelección en Rafaela y endurece su discurso

El intendente de Rafaela , Leonardo Viotti , confirmó que buscará la reelección en 2027 y endurece su discurso tras expulsar a una persona en situación de calle de una plaza: “Lo volvería a hacer y lo voy a volver a hacer”. El radical aceptó una posible interna en Unidos y destacó su vínculo con el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro .

En los últimos días, Viotti quedó envuelto en una polémica por una publicación en sus redes sociales en la que mostró cómo echó de una plaza a una persona en situación de calle. La oposición cuestionó su accionar y el intendente respondió con un discurso contundente, sin dar marcha atrás con su decisión.

“Lo volvería a hacer y lo voy a volver a hacer. Es un delincuente con un prontuario que hasta hace poco tenía prohibición de ir al lugar. No es un vecino, es un delincuente y violento con las personas”, indicó el mandatario.

La respuesta del radical se produjo en medio de su proyección electoral hacia 2027, año en el que buscará continuar al frente del municipio. Viotti le confirmó a Letra P que tiene intenciones de competir por otro mandato y que considera que puede sostener el respaldo que recibió en 2023 .

Rafaela fue una de las ciudades que el peronismo dominó durante las últimas décadas. El exgobernador Omar Perotti fue intendente de esa localidad en varias ocasiones, que también funcionó como semillero político de su espacio. Sin embargo, en 2023 Viotti logró torcer esa historia e imponerse para gobernar la localidad conocida como “La perla del oeste”.

“Trabajamos mucho tiempo para llegar a ser gobierno. Esta gestión fue de mucho aprendizaje y cuatro años no alcanzan para plasmar todo lo que queremos para la ciudad”, le dijo Viotti a Letra P. Explicó que desde la base se pensó en planes a largo plazo y en más de una gestión.

Leonardo Viotti, intendente de la ciudad de Santa Fe irá por la reelección.

El rafaelino considera que, por lo realizado hasta el momento, tiene posibilidades de volver a ganar las elecciones del año que viene. “Están dadas las condiciones de poder reelegir”, explicó el intendente y agregó que tienen en mente más obras y seguir potenciando el entramado productivo.

La interna de Unidos por la intendencia

Sin embargo, Viotti no es el único dirigente de Unidos con pretensiones de gobernar la ciudad. El PRO presentará candidatos que, según mencionaron a este medio, se definirán posiblemente a mediados de diciembre. Uno de los nombres que aparece es el de Mauricio Basso, a cargo de la Secretaría de Coordinación de Transformación Digital de Santa Fe y quien fue vocero de los Juegos Suramericanos en su ciudad.

Todo mi apoyo al gobernador @MaxiPullaro para que sigamos profundizando el modelo de seguridad en Santa Fe.

Con los resultados a la vista como la baja del 63% en los homicidios, es momento de consolidar este camino, sumar más herramientas al Estado y cuidar a nuestra gente. — Leonardo Viotti (@leo_viotti) November 5, 2026

“Seguramente hay intenciones dentro del espacio y eso es natural. Las distintas opciones son bienvenidas”, le confesó Viotti a este medio. El intendente también sugirió que esa situación “hasta puede resultar beneficiosa” para Unidos.

En 2025, el oficialismo sufrió una dura derrota en las elecciones intermedias. El PJ ganó con el 36% de los votos, La Libertad Avanza obtuvo el 29% y Unidos quedó tercero, con el 23%.

El vínculo con Maximiliano Pullaro

El intendente rafaelino asegura tener “un muy buen vínculo” con el gobernador. Si bien en las PASO de 2023 Viotti apoyó a Carolina Losada, quien perdió frente a Pullaro, esa diferencia no provocó inconvenientes en la relación. “Después de la interna todo fue sumamente natural. Con Maxi nos conocemos hace 20 años”, declaró.

El radical destacó el modelo de provincia que proyecta Pullaro y señaló que pudieron “traccionar obras y políticas” en conjunto. A su vez, afirmó que la UCR está unida en Rafaela y que “tenemos buena relación con los actores de Unidos”.