Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: el intendente radical Viotti va por la reelección en Rafaela y endurece su discurso

Lo confirmó a Letra P. Un incidente con una persona en situación de calle cambia el tono de su mensaje La interna de Unidos y el vínculo con Pullaro.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Leonardo Viotti, intendente de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe.

Leonardo Viotti, intendente de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe.

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, confirmó que buscará la reelección en 2027 y endurece su discurso tras expulsar a una persona en situación de calle de una plaza: “Lo volvería a hacer y lo voy a volver a hacer”. El radical aceptó una posible interna en Unidos y destacó su vínculo con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Notas Relacionadas
Mauricio Basso, actual funcionario de Maximiliano Pullaro y dirigente del PRO cercano a Gisela Scaglia.
MAURICIO BASSO

Deportes y algo más: qué tiene la carta del PRO en Rafaela para pelear en 2027

Por 
Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

La polémica de Viotti por la expulsión de una persona en situación de calle

En los últimos días, Viotti quedó envuelto en una polémica por una publicación en sus redes sociales en la que mostró cómo echó de una plaza a una persona en situación de calle. La oposición cuestionó su accionar y el intendente respondió con un discurso contundente, sin dar marcha atrás con su decisión.

View this post on Instagram

“Lo volvería a hacer y lo voy a volver a hacer. Es un delincuente con un prontuario que hasta hace poco tenía prohibición de ir al lugar. No es un vecino, es un delincuente y violento con las personas”, indicó el mandatario.

View this post on Instagram

La respuesta del radical se produjo en medio de su proyección electoral hacia 2027, año en el que buscará continuar al frente del municipio. Viotti le confirmó a Letra P que tiene intenciones de competir por otro mandato y que considera que puede sostener el respaldo que recibió en 2023.

Por otro mandato en Rafaela

Rafaela fue una de las ciudades que el peronismo dominó durante las últimas décadas. El exgobernador Omar Perotti fue intendente de esa localidad en varias ocasiones, que también funcionó como semillero político de su espacio. Sin embargo, en 2023 Viotti logró torcer esa historia e imponerse para gobernar la localidad conocida como “La perla del oeste”.

“Trabajamos mucho tiempo para llegar a ser gobierno. Esta gestión fue de mucho aprendizaje y cuatro años no alcanzan para plasmar todo lo que queremos para la ciudad”, le dijo Viotti a Letra P. Explicó que desde la base se pensó en planes a largo plazo y en más de una gestión.

Leonardo Viotti, intendente de la ciudad de Santa Fe ir&aacute; por la reelecci&oacute;n.

Leonardo Viotti, intendente de la ciudad de Santa Fe irá por la reelección.

El rafaelino considera que, por lo realizado hasta el momento, tiene posibilidades de volver a ganar las elecciones del año que viene. “Están dadas las condiciones de poder reelegir”, explicó el intendente y agregó que tienen en mente más obras y seguir potenciando el entramado productivo.

La interna de Unidos por la intendencia

Sin embargo, Viotti no es el único dirigente de Unidos con pretensiones de gobernar la ciudad. El PRO presentará candidatos que, según mencionaron a este medio, se definirán posiblemente a mediados de diciembre. Uno de los nombres que aparece es el de Mauricio Basso, a cargo de la Secretaría de Coordinación de Transformación Digital de Santa Fe y quien fue vocero de los Juegos Suramericanos en su ciudad.

“Seguramente hay intenciones dentro del espacio y eso es natural. Las distintas opciones son bienvenidas”, le confesó Viotti a este medio. El intendente también sugirió que esa situación “hasta puede resultar beneficiosa” para Unidos.

En 2025, el oficialismo sufrió una dura derrota en las elecciones intermedias. El PJ ganó con el 36% de los votos, La Libertad Avanza obtuvo el 29% y Unidos quedó tercero, con el 23%.

El vínculo con Maximiliano Pullaro

El intendente rafaelino asegura tener “un muy buen vínculo” con el gobernador. Si bien en las PASO de 2023 Viotti apoyó a Carolina Losada, quien perdió frente a Pullaro, esa diferencia no provocó inconvenientes en la relación. “Después de la interna todo fue sumamente natural. Con Maxi nos conocemos hace 20 años”, declaró.

El radical destacó el modelo de provincia que proyecta Pullaro y señaló que pudieron “traccionar obras y políticas” en conjunto. A su vez, afirmó que la UCR está unida en Rafaela y que “tenemos buena relación con los actores de Unidos”.

Temas
Notas Relacionadas
Santa Fe: el comercio de Rafaela apoya el rumbo económico, pero advierte que el efecto derrame no existe
ES EL MODELO

Santa Fe: el comercio de Rafaela apoya el rumbo económico, pero advierte que "el efecto derrame no existe"

El Centro Comercial e Industrial alerta por cierres y el bajo consumo en la perla del oeste: "Por el esfuerzo que hacemos, deberíamos estar mejor".
La tropa de Maximilaino Pullaro sigue en busca de voceros y voceras de la gestión en el territorio de Santa Fe.
BANCAR LOS TRAPOS

El gobierno de Santa Fe armó otro scrum territorial en Rafaela para blindar la gestión con un ojo en 2027

La Casa Gris continúa con su gira para sumar voces que defiendan a Pullaro. El ánimo social y el vínculo con los gremios.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El Consejo de la Magistratura de la Nación le tomó juramento a los representantes de los abogados que pasarán a formar parte del cuerpo.
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura de la Nación: juraron los nuevos representantes de los abogados

Por  Francisco Basualdo
Presupuesto 2027: Toto Caputo demora las respuestas a los aliados y se posterga el tratamiento
ROSCA EN EL CONGRESO

Presupuesto 2027: Toto Caputo demora las respuestas a los aliados y se posterga el tratamiento

Por  Mauricio Cantando
Santiago Caputo con Karina Milei. La negociación de Malvinas está complicada. 
ROSCA EN EL CONGRESO

Malvinas: Santiago Caputo sostiene las penas a campañas hostiles y podría perder el capítulo en el recinto

Por  Mauricio Cantando
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, y su vicegobernador, Alberto Sadir.
RUIDOS EN LA PUNA

Otra vez se cayó la sesión por el endeudamiento en Jujuy y Bernis quedó expuesto por no conseguir los votos

Por  Enrique Gebauer