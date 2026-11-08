Vaca Muerta para todos: Ziliotto sube a La Pampa a la joya de la Patagonia, aunque no lo inviten a la fiesta

El gobernador Sergio Ziliotto, durante su exposición en "La Pampa Negocios 360", en el Golden Center de CABA, con Vaca Muerta en agenda.

El gobernador Sergio Ziliotto decidió dar la pelea política y comunicacional para subir a La Pampa al boom de la joya de la Patagonia . Aunque no lo invitaron a la fiesta, convencido de que Vaca Muerta es para todos, se lanzó a la caza de inversiones que derramen de la cadena de valor de la región más desarrollada del país.

El gobierno de Javier Milei no lo convidó nunca a compartir los impactos positivos de la zona energética en el candelero, como sí hizo con otros gobernadores. Al contrario, le dedicó chicanas asimilando a la provincia con un soviet de la Patagonia .

Ziliotto movió por su cuenta, sin invitaciones y sin permiso. En ese camino, hasta ahora, el gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , no cerró las puertas, pero tampoco tuvo demasiados acercamientos con su vecino pampeano, como sí lo fue con otras provincias .

Ziliotto hizo una jugada de gobernador solitario, diseñó beneficios que atraigan inversiones y se enfocó en promover propuestas y en presentar a La Pampa, su historia y su identidad, su equilibrio fiscal y su desendeudamiento, como una suerte de paraíso no reconocido.

En la provincia, durante sus dos gestiones, Ziliotto ya había puesto muy en el centro de la escena las energías renovables , una apuesta que es parte de la disputa y el enfrentamiento con su antecesor Carlos Verna . La Pampa es el único territorio de la Patagonia en que gobierna el peronismo, y lo hace además con continuidad desde 1983.

Ziliotto hizo dos presentaciones en la misma semana buscando inversiones: en La Pampa, las intendencias y la oposición asistieron a los anuncios para una "integración" con Vaca Muerta.

“Somos una provincia seria, previsible, fuerte, solvente, amigable”, se golpeó el pecho Ziliotto en la presentación que hizo este jueves en el Golden Center de Buenos Aires, al encabezar la apertura del encuentro La Pampa Negocios 360, ante más de 480 empresarios y representantes institucionales, incluyendo embajadas y autoridades nacionales.

La energía de La Pampa

La Pampa está a casi 200 kilómetros de Añelo y a poco más de 100 kilómetros de la explotación en la zona norte de Vaca Muerta, cuya cabecera es Rincón de los Sauces. La zona más cercana es la de Colonia 25 de Mayo, que además tiene tradición hidrocarburífera, aunque con yacimientos tradicionales. Es la región donde está Medanito.

La primera apuesta pampeana estará en esa zona, bajo gobierno de un intendente opositor, Leonel Monsalve, que llegó por Juntos por el Cambio pero hoy parece alineado con La Libertad Avanza. "Es histórico, nos parece un anuncio importantísimo, fundamental para la provincia. El año fue duro, pero estamos saliendo del pozo”, dijo el jefe comunal. Monsalve desde hace rato se arrima al negocio del petróleo y la energía, en distintas dimensiones: sindicato, gobiernos, empresas.

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, junto al secretario de Energía Matías Toso.

En su ciudad, se desarrollará un nodo logístico de 500 hectáreas, en la intersección de las rutas Provincial 20 y Nacional 151. El predio tendrá acceso a servicios de agua, energía y conectividad. Se ofrecerán tierras a precios promocionales para facilitar la radicación de empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

La Pampa tiene desde hacer largos años un Centro de Negocios en Neuquén, que reactivó en 2022. En ese momento hubo contactos entre gobiernos para una mirada de complementación y que La Pampa pudiera contribuir con proveedores al desarrollo. Intervinieron cámaras empresarias neuquinas. La modalidad se mantuvo en un par de misiones exploratorias que hubo este año y el año pasado.

Elogio del modelo del peronismo

De paso, y frente a la elección que viene, Ziliotto enfoca las luces sobre el “modelo pampeano”, que apunta a diversificar la economía con cinco ejes: la agroindustria, los servicios tecnológicos vinculados a la economía del conocimiento, la zona bajo riego, las energías renovables y la participación en la cadena de valor de Vaca Muerta.

La jugada del peronismo no pasó desapercibida, porque hubo reacción del campamento rival. Adrián Ravier, vocero presidencial, economista y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa, salió a cruzar a Ziliotto. "La Pampa no adhirió al RIGI. El gobernador parece arrepentido ante la evidencia. Neuquén vuela en crecimiento, y La Pampa se estanca en su aislamiento y su alta presión tributaria", chicaneó.

Sebastián Lastiri, director Ejecutivo de la Agencia I-COMEX, le aclaró que la provincia no se sumó al RIGI "para no ceder sus derechos constitucionales sobre sus recursos naturales, pero eso no impide inversiones".

El funcionario, que es espada principal de Ziliotto en asuntos de inversión, habló con Letra P y ratificó que ya hay proyectos que son parte del RIGI que se activan en La Pampa. Y por las dudas recordó que con el RIGI en marcha la inversión extranjera directa en la Argentina estuvo el año pasado un 67% por debajo del promedio entre 2010 y 2019.

Sebastián Lastiri expone en el Golden Center: para Ziliotto es un funcionario clave en cuestiones de inversión y de exportación.

Lastiri precisó además que ya hay más de 20 empresas pampeanas que hoy hacen negocios y operaciones con Neuquén. Hay proyectos concretos en desarrollo, para ejecutarse en el corto plazo, relacionados con el abastecimiento de insumos específicos.

Otro que de inmediato se le paró de manos a Ravier fue el senador Daniel Bensusán. "No cerramos las puertas, pero no pusimos en riesgo la capacidad de decidir sobre los recursos naturales, especialmente ante una emergencia hídrica", lanzó a través de sus cuentas en redes sociales.

En La Pampa Negocios 360, el senador Daniel Bensusán remarcó el modelo pampeano de equilibrio fiscal y fomento a pymes y reclamó a Nación respuestas por el deterioro de rutas nacionales que perjudica la logística y el desarrollo productivo de la provincia



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"Ravier, el debate no es inversión sí o no. La Pampa la promueve con herramientas propias y sin renunciar a decidir sobre sus recursos”, redondeó el senador.

Ziliotto se subió al ring político y comunicacional

Ziliotto también se subió al ring político y comunicacional con dos consignas potentes. “Queremos empresarios que paguen salarios, no impuestos”, dijo, e instaló un lema con sabor a advertencia: Vaca Muerta para todos.

“Vaca Muerta es una realidad porque hubo políticas de Estado y gobiernos nacionales que tomaron decisiones trascendentales. Vaca Muerta es de todos los argentinos y de todas las provincias, no pertenece a un gobierno nacional de turno ni tampoco es solo de una provincia. Tiene capacidad para derramar en toda la República Argentina”, sintetizó.

Ziliotto presentó a La Pampa como una provincia con reglas claras y amigable. Es histórico el equilibrio fiscal y el desendeudamiento.

Pero además advirtió: “No alcanza solamente con el RIGI. Se necesita una política para que el sector industrial pueda participar como proveedor y sea competitivo. Porque, si no, las empresas van a traer bienes y servicios del exterior. Y se necesitan rutas. Si están destrozadas, aumenta el costo logístico y eso deja a las empresas fuera de competencia”.

Un plan para la integración con Vaca Muerta

La jugada de La Pampa en Buenos Aires complementó los anuncios más prácticos que el gobierno había hecho horas antes en la provincia, cuando lanzó el Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta, un punteo de medidas que, como contó Letra P, incluyen exenciones impositivas, estabilidad fiscal por 15 años y acceso a tierras públicas en condiciones promocionales.

El gobernador dio una vuelta de rosca respecto de la posición pampeana frente a Vaca Muerta. Hasta hace algunas semanas, el único derrame que se veía sobre La Pampa había sido negativo: miles de camiones que pasan diariamente desde Paraná hacia el sur rompen las rutas nacionales y provinciales. Entonces el gobierno tramó la posibilidad de cobrar un peaje a ese tipo de transporte.

Ya estaba en debate la decisión provincial de no adherir al RIGI: La Pampa dice que esa herramienta pone en riesgo la soberanía y los recursos naturales y que no mejora las inversiones. En ese contexto, la oposición local que se organiza para conformar una alianza que le gane al peronismo el año que viene, acusó al gobierno de cerrarse a las inversiones en una provincia “estancada”.

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa junto al presidente Javier Milei: Ziliotto, desde la provincia que gobierna el peronismo en la Patagonia, les recordó que Vaca Muerta es para todos.

Bajo el mismo relato, desde Neuquén y con Rolo Figueroa aplaudiendo, Milei fue despectivo con La Pampa durante el Argentina Oil&Gas y para instalar a Ravier como su candidato a la gobernación, dio a entender que la gestiona un gobierno comunista. Dijo que atravesar de Neuquén a La Pampa es como cruzar el Muro de Berlín.

Ante los cuestionamientos de la oposición local, primero el gobierno pampeano apeló a explicaciones científicas, técnicas y geológicas, para demostrar que el yacimiento Vaca Muerta en sí no llega a La Pampa, como planteaban algunas voces opositoras. Luego aparecieron los anuncios, con puestas en escena visibles y potentes, primero en La Pampa ante 200 empresarios, cooperativas, gremios, intendencias y oposición.

Después, en Buenos Aires, Ziliotto refrescó que La Pampa tiene seguridad jurídica y reglas claras. Promocionó al Banco de La Pampa y al Fondo de Garantías Pampeanas (FoGaPam), apuntó que Presupuesto para el año que viene prevé un 17% destinado al desarrollo económico y mencionó los incentivos fiscales previstos para distintos sectores.

“Las instituciones funcionan, existe el diálogo, el respeto a las competencias de cada uno de los poderes, tenemos calidad institucional”, se jactó. Y completó: “Lo que necesita el privado es que le hagamos la vida más fácil, achicarle el riesgo cuando invierte. Ahí está el rol del Estado”.