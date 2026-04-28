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Fundación Libertad: Santiago Caputo sin mesa; Macri y Milei, lejos; el abrazo de Bullrich y la foto llamativa

El asesor y su tropa tuitera no tuvieron lugar. El Presidente vapuleó al líder del PRO. Temporada de Pato y un viejo operador político bajo el flash.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei, en la cena de Fundación Libertad.

Javier Milei, en la cena de Fundación Libertad.

Este lunes se llevó adelante el tradicional evento de la Fundación Libertad en el complejo porteño Goldencenter. Asistieron el presidente Javier Milei, el líder del PRO, Mauricio Macri y numerosos representantes del denominado círculo rojo político, empresarial y mediático. En esta nota algunas postales de color de la noche.

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Javier Milei evitó a Mauricio Macri

Con el vínculo político completamente cortado, el presidente Javier Milei vapuleó en su extenso discurso a la gestión de Mauricio Macri, quien lo escuchaba desde una de las principales mesas del auditorio. A tal punto que el primer mandatario apenas terminó de hablar se retiró por la parte de atrás del escenario, con lo que evitó cruzarse con el líder PRO. A diferencia de épocas pasadas, no hubo elogios cruzados, tampoco saludos ni fotografías conjuntas.

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Quienes sí tuvieron su instantánea fueron Macri y Patricia Bullrich, la única integrante de la cúpula de La Libertad Avanza que se levantó para ir a saludar al exmandatario. Durante varios segundos, la senadora libertaria abrazó y le susurró algunas palabras a Macri.

Sin embargo, entre quienes estaban presentes la escena fue interpretada más como un movimiento destinado a incomodar al referente del PRO -con quien arrastra una prolongada historia de tensiones desde la campaña electoral de 2023- que como un gesto genuino de cordialidad.

La foto que combina espectáculo, pasado K y un reconocido operador

Aunque la cena anual de la fundación reunió a destacados referentes políticos, económicos y sociales de todo el país, una foto posada captó especialmente la atención. En el centro se ubicó la diputada Virginia Gallardo, cuyo desembarco en la política se dio tras su paso por el espectáculo y con el respaldo de Lule Menem; a sus lados se ubicaron Ignacio Devitt y Andrea Vera.

Aunque menos conocidos que Gallardo para el gran público, Devitt es un reconocido exoperador político de Massalin Particulares, la megatabacalera que controla las firmas Philphip Morris y Marlboro, que hoy ocupa el cargo de secretario de Asuntos Estratégicos. En lo concreto es un funcionario que responde a Manuel Adorni, que tiene la responsabilidad de establar vínculos entre la Casa Rosada y el Congreso, tras la salida del Gobierno de José Rolandi.

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Vera también es diputada de La Libertad Avanza. No obstante, su apellido mantiene desde hace años un fuerte vínculo con distintas vertientes del peronismo en el conurbano, donde militó junto a su padre, Ramón Vera, atravesando espacios como el kirchnerismo y el massismo. De hecho, en 2017 accedió al Consejo Escolar de Moreno a través de la lista del entonces intendente Walter Festa. Hoy, ambos se encuentran abiertamente enfrentados con Las Fuerzas del Cielo.

Santiago Caputo y el Gordo Dan, ¡Afuera!

Una de las principales mesas en la edición 2025 fue la de Santiago Caputo, el estratega presidencial que por entonces estaba en su prime político. Lo habían acompañado varios de los integrantes de su mesa chica como Macarena Alifraco, quien usó sus vínculos en el PRO para acceder a lugares de privilegio dentro del salón; Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan; y Agustín Romo, presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense y futuro vicepresidente del cuerpo.

Aquél año la mesa se completó con Tomás Jurado (Peluca Milei), Lucas Luca (Sagaz), Juan Pablo Carreira (Juan Doe), y Julián Hampton, de Opinión Pública. Incluso, dada la trascendencia de sus participantes, cuando Parisini se levantó temprano de su lugar para ir a La Misa, el programa ultralibertario que conduce, se sentó en su silla Diego Valenzuela. Este lunes por la noche no hubo lugares para ninguno.

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Mauricio Macri y Santiago Caputo, en 2025.

Mauricio Macri y Santiago Caputo, en 2025.

Las tres principales mesas de la política

Además de la atención que concentró el discurso del jefe de Estado, la mayoría de las miradas de los comensalesy de los fotógrafos se posó sobre tres mesas. En la principal se sentaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabiente, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados; Martín Menem; los ministros Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Sandra Pettovello y Toto Caputo; la senadora Patricia Bullrich y su esposo, Guillermo Yanco; la diptuada Romina Diez y el diputado Alejandro Bongiovanni.

En otra mesa se ubicó el resto del gabinete y los representantes libertarios. Estuvieron los ministros Mario Lugones, Alejandra Monteoliva, Juan Bautista Mahiques y Carlos Presti; el titular de YPF Horacio Marín; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario Ignacio Devitt; el presidente del Banco Central Santiago Bausili, y su vice Vladimir Werning; el diputado Luis Petri y su pareja, la periodista Cristina Pérez.

La tercera mesa estuvo ocupada por el expresidente Mauricio Macri; el economista Alberto Benegas Lynch; el gobernador Maximiliano Pullaro; el fundador de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni; Álvaro Vargas Llosa, hijo del reconocido escritor peruano; y personalidades de distintos ámbitos como Alejandro Roemmers, Mario Tourn, Gabriel Sánchez Zinny, Carlos Días Rosillo y Luciano Tourn.

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Mesa principal, con Karina Milei a la cabeza.

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