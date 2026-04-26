Mauricio Macri busca un plan B

Antes de que la Argentina entre en modo Mundial, Mauricio Macri saldrá de recorrida por la región de Cuyo , visitará la zona de Santa Fe y Paraná y, si llega, también volará a la Patagonia y al noroeste. La actividad se intensificará en la segunda mitad del año, cuando avanzará provincia por provincia.

El expresidente está lanzado a construir una alternativa para 2027 que pueda sostener el modelo instaurado por Javier Milei , quien para el Círculo Rojo es insostenible en el tiempo, como empiezan a marcar las encuestas . No necesariamente la candidatura presidencial será suya. Al menos eso le dijo Macri a Paolo Rocca en la reunión que tuvieron a principios de abril en la casa del dueño de Techint.

La intencionada difusión del encuentro movió esta semana el avispero de la política y buscó enviar un mensaje a la Casa Rosada. Si antes no había quedado claro, Rocca se encargó de que ahora se supiera públicamente que tanto él como otros representantes del establishment le pusieron fecha de vencimiento a la presidencia de Milei y buscan otro candidato para el año que viene.

La respuesta del Presidente no tardó en llegar. “Voy a terminar este mandato y voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Yo me voy a presentar. Después, eso lo decide la gente”, dijo en una entrevista con Neura, un día después de que trascendieran los detalles del encuentro de “Don Chatarrín” y el líder del PRO, con quien ya no se habla.

No había que usar tanto la imaginación para saber que, tarde o temprano, Milei encontraría respuesta a sus ataques públicos a los grandes nombres del establishment. En la Casa Rosada dicen que los infortunios judiciales y las investigaciones periodísticas florecen desde que el Presidente disparó contra Rocca y Javier Madanes Quintanilla , y se trenzó en una discusión durísima con Fernán Saguier , director de La Nación, en las reuniones turbulentas que reveló esta semana Sebastián Lacunza en El DiarioAr.

Este último episodio no evitó, sin embargo, que La Nación publicara, el domingo pasado, un editorial en el que llamó al propio Gobierno a “cuidar a Milei” para “preservar el programa”, que el Círculo Rojo apoya y ve en peligro a partir de los escándalos de corrupción de la Casa Rosada y del deterioro del Presidente en las encuestas. Así aparece la figura de Macri.

“Hay una especie de reverdecer de la figura de Mauricio y del partido estos meses, que se explica por la inquietud que estamos teniendo con la situación económica”, dijo este jueves Fernando de Andreis, diputado, secretario general del PRO y mano derecha de Macri. De Andreis y el legislador porteño Darío Nieto fueron los elegidos por el expresidente para acompañarlo a la cena en la casa de Rocca.

Embed - Fernando de Andreis: El PRO rechaza eliminar las PASO y rearma su estrategia electoral para 2027

El CEO de Techint los esperaba junto al vicepresidente del Grupo, Javier Martínez Álvarez. Según trascendió, Rocca se mostró “muy preocupado por la caída de la industria y por el consumo” y le manifestó a Macri su deseo de que sea candidato a presidente en 2027. El titular del PRO le dijo que no, pero se comprometió a trabajar en el armado de una propuesta electoral que se posicione por fuera de los actores que hoy vislumbra plantados en la cancha, Milei y Axel Kicillof. Como siempre, aplaudió el rumbo del gobierno de Milei, pero criticó las formas. Aunque no se dijo “explícitamente”, según pudo saber Letra P, ese plan supone la decisión de no apoyar la reelección de Milei.

Qué chances tiene Mauricio Macri

El “reverdecer” de Macri del que habla el PRO aparece de forma muy tímida en las encuestas. En el macrismo aseguran que existe un fenómeno que se da en simultáneo desde hace tiempo, que indica que la figura del expresidente sube cada vez que Milei baja en los sondeos de opinión.

El consultor Gustavo Córdoba dice que hay que mirar el movimiento con cautela. “La UCR y el PRO venían de medir uno o dos puntos y ahora están en seis y siete, respectivamente. La Libertad Avanza estaba en 40 puntos y ahora está en torno a los 28 o 29”, dice. Según Córdoba, eso podría mostrar que Milei está perdiendo el voto moderado, que vuelve a su oferta electoral original. Sin embargo, aclara que “puede ser algo provisorio” y hay que esperar a ver cómo evoluciona.

Aunque dice tener mucha presión del Círculo Rojo y los empresarios para volver al ruedo electoral, Macri sabe que por ahora no tiene chances reales frente a Milei en las urnas. Su imagen negativa sigue alta en la consideración de la ciudadanía. El último sondeo de Opina Argentina muestra al expresidente con un 34% de imagen positiva y 64% de negativa, por debajo de Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Patricia Bullrich, Milei y hasta Sergio Massa.

Opina La encuesta de Opina Argentina le da 64% de imagen negativa a Mauricio Macri.

En la Casa Rosada cuentan con esa ventaja. Admiten la baja de Milei en todos los sondeos, pero dicen que Macri solo aparece en los radares porque los encuestadores preguntan quién podría liderar una oferta electoral de derecha si el Presidente no estuviera en la cancha. El macrismo -dicen- se hace trampa jugando al solitario.

Más allá de esa consideración, lo cierto es que un sector del establishment que no quiere que Milei sea reelecto confía en Macri para que encuentre una alternativa potable, moderada, que pueda bloquear la vuelta del peronismo sin cambiar el rumbo económico. Se trata de los alineados con Rocca y su preocupación por la industria nacional. “¿Si no es Macri, puede ser otro?”, le preguntaron a De Andreis en una entrevista que le hicieron en La Gaceta. “Por supuesto. El PRO fue un partido que históricamente convocó gente que no venía de la política, así que no descartamos esa posibilidad”, respondió.

No todo el empresariado se siente contenido por esa mirada. Hay un sector del establishment que todavía apuesta por Milei y celebra la determinación del Presidente para llevar adelante reformas estructurales que Macri no se animó a hacer. Ahí se anotan los ganadores del modelo económico libertario, empresarios de la energía, ligados al agro, la minería o el sector financiero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_equilibra/status/2047409205657616651&partner=&hide_thread=false Anticipo de Actividad Mar-26: +1,5% interanual y +1,0% desestacionalizada



Tras la fuerte caída desestacionalizada de febrero (-2,6%), la actividad se habría recuperado parcialmente en marzo, ya que aún quedaría 1,6% por debajo de enero 2026.



Este mes habría sido clave el… pic.twitter.com/CCNw1Cor86 — equilibra (@_equilibra) April 23, 2026

Se entusiasman con los números del último informe de la consultora Equilibra, que dice que hubo una fuerte caída de la actividad en febrero, con recuperación parcial en marzo y que se consolida la desinflación en abril. Dicen, como el Presidente, que son síntomas de mejora.

Un consultor que habló con un empresario importante en los últimos días le dijo que la situación de Milei es irreversible y le recomendó “que dejen de ajustar la realidad a su deseo”. Señaló datos contundentes, que indican que los únicos dos presidentes que consiguieron la reelección en Argentina fueron Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner, ambos por una mejora en el poder adquisitivo del salario.

Las PASO imposible con Javier Milei

Otra novedad posterior a la reunión con Rocca fue el anuncio público de que el PRO no acompañará la derogación de las PASO que impulsa la Casa Rosada. Fue De Andreis, también, el encargado de anunciarlo. Dijo que es un sistema que “ayuda al ordenamiento cuando hay muchos partidos políticos”, como en Argentina. Y que, en todo caso, podría evaluarse la posibilidad de eliminarlas para las legislativas de medio término, pero “no cuando se discute quién va a gobernar”.

El posicionamiento del PRO no sólo resulta problemático para LLA, que necesita de los votos aliados para avanzar en la reforma electoral, sino que marca la voluntad del macrismo de presentar un candidato propio en 2027 para competir con Milei en una interna que reúna a toda la oferta electoral de la derecha. No hay ninguna posibilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laderechadiario/status/2047457741724070334&partner=&hide_thread=false | LLORAN LOS KUKAS: El presidente Javier Milei ratificó que irá por la reelección en 2027.



"Va a depender de los argentinos, yo me voy a presentar, creo que hice las cosas bien, después eso lo decide la gente". pic.twitter.com/mWOPN16xPz — La Derecha Diario (@laderechadiario) April 23, 2026

El libertario ya anunció que irá por la reelección. Su convicción, cuasi religiosa, de que es una especie de elegido cuyo destino es cambiar para siempre a la Argentina bloquea cualquier negociación sobre las candidaturas. Karina Milei, armadora y ejecutora de la política de LLA, ya les dijo a sus dirigentes más cercanos que las listas de 2027 serán puramente violetas. No quiere acuerdos ni infiltrados y ya anunció que va a pelearle la Ciudad a Jorge Macri.

Si el establishment piensa que existe alguna chance de que Milei desista de la candidatura 2027 por su caída en las encuestas, no conoce a los hermanos, dice la tropa libertaria. Aquello que hizo Alberto Fernández en 2023, de renunciar a la posibilidad de pelear por la reelección, no es una opción en la cabeza de El Jefe ni del Presidente.

Fernández medía mal en las encuestas, pero tenía, además, un sentido de pertenencia al peronismo, que lo presionó para que declinara sus aspiraciones. La candidatura presidencial fue para Massa. Le salió mal, pero el partido estaba casi perdido de antemano. Milei, en cambio, no responde a un proyecto colectivo superior. Un hombre de la oposición con larga trayectoria en la política que conversó varias veces con el Presidente pronostica: “Esto se cae a pedazos, pero Milei va a morir con las botas puestas. Es un loco”.