Karina Milei y la canonización de Manuel Adorni

La disposición del funcionariado en la primera fila de la Basílica de Luján , la coordinación previa en el grupo de WhatsApp de los integrantes del Gabinete y las lecturas políticas que hacían en la Casa Rosada mientras transcurría la misa en homenaje al papa Francisco giraron en torno a un único tema: la orden que dio desde Israel Karina Milei de respaldar a Manuel Adorni .

El jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, fue el funcionario elegido por el presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia para representar al Gobierno en la ceremonia religiosa. Adorni no se va. FIN.

El evento católico comenzó pasadas las 17, pero desde muy temprano estaba prevista la postal política para blindar a Adorni, quien se fue del lugar esquivando preguntas de la prensa.

Fue ubicado en primera fila, flanqueado por integrantes del gabinete y otros de la mesa política de Balcarce 50 . Lo rodearon Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado; Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados; el ministro de Interior, Diego Santilli ; el titular de Defensa, Carlos Presti ; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

En las horas previas a la jornada religiosa, al menos dos fuentes de diálogo directo con Karina Milei dieron a entender que, más allá del mensaje de acompañamiento a la Iglesia Católica en este homenaje al papa Francisco, buscaban dar otra muestra de apuntalamiento al ministro coordinador.

Foto 02-2 Manuel Adorni, junto a parte del gabinete.

El respaldo de Karina y la Casa Rosada a Manuel Adorni

“Sin Javier y sin Karina en el país, el que está a cargo del Ejecutivo es Manuel”. “No hay ningún escenario presente o futuro en el que le pidamos su renuncia”. “Está firme en su cargo, eso nunca estuvo en duda”. Con estas frases, integrantes de La Libertad Avanza (LLA) explicaron este martes la presencia del jefe de Gabinete en la misa, a la que también asistieron representantes de la oposición, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el senador Wado de Pedro, los intendentes bonaerenses Gustavo Menéndez (Merlo) y Federico Otermín (Lomas de Zamora) y la intendenta Mariel Fernández (Moreno), entre otros.

Tal como dio cuenta Letra P, otro de los objetivos que persiguió la hermana del primer mandatario fue el bloqueo a la figura de Victoria Villarruel. De hecho, El Jefe había pedido que concurriera la mayoría de las figuras ministeriales para intentar contrarrestar la imagen de la vicepresidenta, quien finalmente pegó el faltazo y evitó la foto junto a Adorni.

En el entorno de la titular de la cámara alta acusaron recibo. Aseguran que Villarruel se bajó de la convocatoria porque no respetaron el lugar que le correspondía por su investidura. Con Milei fuera del territorio nacional, Villarruel es quien está a cargo del Poder Ejecutivo. Mencionan que integrantes del oficialismo ocuparon los primeros lugares con la intención de obligarla a sentarse más atrás o compartir foto.

Cerca de las 15, los funcionarios y funcionarias autorizados a asistir a la basílica se reunieron en el despacho que Adorni tiene en la planta baja de la Casa Rosada. Viajaron todos juntos en un vehículo oficial tipo combi. La única ausencia libertaria -con aviso- fue la de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, quien es mirada con cierto desdén por una parte del gabinete después de que diera muestras de autonomía política y se diferenciara de otras carteras.

El Gobierno quiere ocuparse del informe de gestión en un 100%

Con el gesto de ratificación de Adorni de este martes, la cúpula libertaria cree que está en condiciones de dar vuelta la página respecto al escándalo que involucra al jefe de Gabinete. La idea del oficialismo es concentrar los esfuerzos en preparar al jefe de ministros para la presentación del informe de gestión en la Cámara de Diputados, previsto para el miércoles 29.

“Estamos tranquilos con el avance de la Justicia. Manuel no tiene nada que esconder. Su única defensa en el Congreso será hablar de la gestión que coordina”, comentó uno de los asesores de comunicación y estrategia narrativa del Gobierno.