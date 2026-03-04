Silencio y desfile de tuiteros en el despacho de Santiago Caputo tras la avanzada karinista en Justicia

Cerca de las 8.30, una hora y media antes que se produzca la reunión entre Javier Milei y el ministro saliente en la Quinta de Olivos, fuentes cercanas al estratega presidencial todavía prometían que el recambio se produciría recién la semana próxima. El desconcierto en este sector de la Casa Rosada era tan grande que, el día anterior, todavía estaban convencidos que Mahiques no pasaría el filtro de Karina, no sólo por su pasado dentro de la administración de Mauricio Macri , sino, además, por sus vínculos con la AFA, una de las entidades declaradas como enemigas del Gobierno.

También creían que Amerio sobreviviría a los cambios por haber sido quien en las sombras manejó y operó con determinación varios temas del ministerio.

Con el correr de las horas, ni una ni otra cosa sucedió. La hermana del jefe de Estado se quedó con el primer y segundo puesto de la cartera, al promover el nombre de Mahiques en reemplazo de Cúneo Libarona , quien ya venía anticipando su salida desde octubre del año pasado, y el de Santiago Viola , quien, finalmente, le arrebató el lugar a Amerio. Viola, además de apoderado de La Libertad Avanza , es el custodio legal de las causas que involucran a Karina.

Un video que publicó la periodista Verónica Benaim , en el que Amerio se levanta de la comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura porque lo estaban llamando, grafica esta situación. Se estima que quien le advertía sobre su futuro era el propio Caputo, quien también se había enterado de las novedades impuestas por el karinismo no mucho antes.

Gk_oG8_W0AA16rG Santiago Caputo, Sebastián Amerio y Daniel Parisini.

Santiago Caputo y una cumbre reservada

El integrante del triángulo de hierro llegó a Balcarce 50 cerca de las 12.30 y se resguardó de inmediato en el despacho que tiene en el Salón Martín Fierro, donde funcionan varias áreas a su cargo, como la Secretaría Legal y Técnica y las áreas de comunicación digital. Detrás de él llegó la mayor parte de su mesa chica, incluido el propio Amerio, que apareció cerca de las 13 y se retiró recién dos horas después sin dar declaraciones.

Antes del secretario de Justicia desplazado entró Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan. Desencantado hace un tiempo con algunos cambios en el gabinete, y el desarrollo de la estrategia política del Gobierno, el influencer libertario suele pisar cada vez con menos regularidad la Casa Rosada, salvo situaciones sensibles como la de este miércoles. Probablemente por eso es que también coincidió con el ingreso de Agustín Romo y Lucas Luna, otros dos habituales en la oficina del asesor.

3era de la Era Milei pic.twitter.com/rPjuxV9DOe — Macarena (@maquialifraco) March 1, 2026

La cumbre se completó con Macarena Alifraco, la mujer más influyente dentro del ecosistema caputista, y Manuel Vidal, uno de los principales operadores políticos del asesor en temas que van desde el Congreso, hasta la justicia y la educación. Ninguno de ellos dio declaraciones a la prensa acreditada, que se abalanzó desde temprano en la entrada del Salón Martín Fierro en búsqueda de respuestas oficiales.

Sólo un ingreso al despacho de Caputo rompió con la idea de una mesa de crisis. A las 15.55 atravesó la puerta el ministro de Salud Mario Lugones. Si bien el funcionario también pertenece al equipo bajo la órbita del asesor, llamó la atención que se retirara apenas 15 minutos después. También lo hizo sin hablar con la prensa.

El asesor seguirá en su cargo, pero hay dudas sobre las otras áreas

Con el correr de la tarde, y mientras Manuel Adorni recibía a Mahiques en su despacho de la planta baja de la sede administrativa, comenzaron a correr rumores de una posible salida del gobierno de Caputo, no inminente pero sí en el mediano plazo. Si bien no salieron en la fotografía que se difundió de manera oficial, Karina y Viola también participaron del encuentro entre el jefe de Gabiente y el nuevo ministro. De hecho, se mostraron juntos minutos después en el Salón de los Bustos, un espacio reservado para los funcionarios de primera línea del Gobierno.

Como sea, pese a las versiones, desde el entorno digital libertario negaron una renuncia de Caputo. La última vez que el asesor pasó por una situación algo similar fue a fines de octubre, cuando se mencionaba que el asesor debía elegir entre volverse a su casa o aceptar un cargo formal dentro del Gabinete, como ministro de Interior o con un cargo por debajo de esta área. En aquel momento, Caputo resistió, ya que creía que la presión para blanquear su participación en el gobierno era un signo de debilidad.

Ahora, todavía sin un cargo formal y sin el manejo del Ministerio de Justicia, es una incógnita qué sucederá en un futuro con las demás áreas a su cargo. La influencia de Caputo se extiende al Ministerio de Salud, ARCA, YPF y la SIDE, otro de los lugares codiciados por el karinismo desde el inicio de la gestión.