Javier Milei y Toto Caputo ya cambiaron más de 30 nombres en obras públicas y transporte

Javier Milei y Toto Caputo ya cambiaron a más de 30 funcionarios en obras públicas y transporte

Con Javier Milei y Toto Caputo al mando del ajuste, el área de Infraestructura, Transporte y Obras Públicas que tenía a su cargo el despedido Carlos Frugoni acumula más de 30 relevos y despidos en la gestión libertaria, con cambios que alcanzan secretarías, empresas estatales y organismos clave.

Por cuestiones políticas, diferencias internas y sospechas de manejos poco claros, ninguno de los funcionarios que arrancaron en diciembre de 2023 al frente de esas áreas logró seguir en el cargo.

El primer desplazado fue Guillermo Ferraro , quien tras asumir como un virtual superministro de Infraestructura fue eyectado del gabinete antes de cumplir dos meses en el cargo. Su salida derivó en la eliminación de ese ministerio y en el traspaso de todas las áreas que estaban bajo su órbita al Ministerio de Economía.

Por un acuerdo político sellado con el llamado cordobesismo, Milei dejó inicialmente las secretarías de Transporte y Obras Públicas en manos de dos exministros de la gestión de Juan Schiaretti .

En Transporte, el primer responsable fue Franco Mogetta, quien duró cerca de un año y medio en el puesto. El 1° de mayo de 2025 fue removido por Caputo y en su lugar desembarcó el empresario mendocino del sector asegurador Luis Pierrini.

Luis-Pierrini-transporte Purga en Transporte: el backstage de la renuncia de Luis Pierrini

Su gestión se extendió apenas ocho meses y en enero de 2026 fue reemplazado por Fernando Herrmann, quien ahora fue ascendido al cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura que dejó vacante Frugoni.

Tras el salto de Herrmann, la lapicera y el manejo de Transporte quedaron en manos de Mariano Plencovich, quien ya había sido subsecretario de Transporte Automotor hasta agosto del año pasado.

Frugoni —el funcionario que “se olvidó” de declarar sus propiedades en Miami— había aterrizado como coordinador de Infraestructura al inicio de este año. Hasta ese momento, ese rol lo había ejercido durante más de un año Martín Maccarone, el “funcionario fantasma” que nunca llegó a ser designado oficialmente para ese cargo.

Maccarone secretario fantasma Martín Maccarone, el responsable de obras públicas de Toto Caputo Captura de redes

En tanto, en la Secretaría de Obras Públicas el manejo inicial recayó en el cordobés Luis Giovine, quien hace dos semanas fue sustituido por Bernardo Heredia, que venía desempeñándose al frente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Transporte, obras públicas y una silla eléctrica

En los principales entes y organismos del área de Infraestructura, los cambios y reemplazos registrados durante la administración mileísta dejaron expuesto el siguiente panorama:

Vialidad Nacional : el primer administrador general fue el cordobés Raúl Bertola , que en julio de 2024 dejó el Gobierno para que asumiera en su lugar el menemista Marcelo Campoy .

: el primer administrador general fue el cordobés , que en julio de 2024 dejó el Gobierno para que asumiera en su lugar el menemista . Corredores Viales : al frente de la concesionaria vial estatal había arrancado el macrista José Luis Acevedo . En abril de 2025 fue reemplazado por Anastasia Adem , ex gerenta general administrativa de la Casa de Moneda.

: al frente de la concesionaria vial estatal había arrancado el macrista . En abril de 2025 fue reemplazado por , ex gerenta general administrativa de la Casa de Moneda. Comisión Nacional de Regulación del Transporte ( CNRT ): El primer titular había sido el cordobés Edgar Pérez . En el segundo semestre de 2025, Caputo lo corrió y puso en su lugar al ahora eyectado Frugoni, quien en enero de este año le cedió la posta al actual director ejecutivo, Maximiliano Patti .

( ): El primer titular había sido el cordobés . En el segundo semestre de 2025, Caputo lo corrió y puso en su lugar al ahora eyectado Frugoni, quien en enero de este año le cedió la posta al actual director ejecutivo, . Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos ( ORSNA ): desde fines de 2023 hasta ahora, el organismo regulador del sistema de aeropuertos cambió cuatro veces de mano: Pedro Hadida , Hernán Arzuaga Pinto , Facundo Leal y Noelia Ruiz .

( ): desde fines de 2023 hasta ahora, el organismo regulador del sistema de aeropuertos cambió cuatro veces de mano: , , y . Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC): el primer titular fue Gustavo Marón y después llegó María Julia Cordero.

Empresas y entes, la otra sangría

Intercargo : la empresa estatal de servicios de handling tuvo como primer presidente del directorio a Gregorio Borda , que fue reemplazado por Fernando Montes a fines de 2024.

: la empresa estatal de servicios de handling tuvo como primer presidente del directorio a , que fue reemplazado por a fines de 2024. Junta de Seguridad en el Transporte : Julián Obaid fue el primer presidente de la era libertaria y terminó siendo sustituido en noviembre de 2024 por Federico Suleta .

: fue el primer presidente de la era libertaria y terminó siendo sustituido en noviembre de 2024 por . Agencia Nacional de Seguridad Vial : ya lleva tres cambios en la presidencia: Pedro Scarpinelli , Nicolás Dapena Fernández y Francisco Díaz Vega .

: ya lleva tres cambios en la presidencia: , y . Puertos y Vías Navegables: al comienzo de la gestión mileísta, Gastón Benvenuto estuvo al frente de la ex Administración General de Puertos (AGP) hasta que en enero de 2025 se creó la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que pasó a manejar Iñaki Arreseygor.

La sucesión de nombres exhibe una constante en un área decisiva para la economía real: mientras el Gobierno profundiza el ajuste y promete reformas estructurales, la conducción de la infraestructura nacional sigue marcada por la inestabilidad, las internas y la falta de continuidad en cargos sensibles.