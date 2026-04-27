Sin protección de El Jefe no hay paraíso: Manuel Adorni sobrevive bajo el ala de Karina Milei

Desde José Luis Espert , a quien Javier Milei solía llamar “El Profe”, hasta Demian Reidel , exjefe del Consejo de Asesores Presidencial, varios funcionarios fueron desplazados en medio de sospechas de corrupción . En ese contexto, el reciente despido de Carlos Frugoni reavivó una pregunta incómoda: ¿por qué no se aplica el mismo estándar ético al jefe de Gabinete, Manuel Adorni ?

Desde temprano, apenas algunas horas después de que se conociera la decisión del ministro Toto Caputo de desplazar a Frugoni por no haber declarado siete viviendas en Miami, en la cúpula de la Casa Rosada fueron categóricos a la hora de hablar de Adorni. El ministro coordinador continúa - y continuará - en su cargo por el respaldo explícito que le brinda desde el inicio de la gestión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Si bien la principal diferencia entre Espert, Reidel y Frugoni respecto de Adorni es de orden político -sobre todo si se considera que la funcionaria nunca los tuvo en su estima, a diferencia del Presidente, quien sí los integró a su círculo de confianza, tanto al exdiputado de La Libertad Avanza como al extitular de Nucleoeléctrica Argentina-, la distancia también aparece en el plano judicial. Así lo sostienen referentes del oficialismo consultados por Letra P .

"El caso de Frugoni no tiene nada que ver con el de Adorni. Ahora estamos hablando de un funcionario que de mínima tenía siete departamentos de lujo en Miami y de ahí para arriba no sabemos con qué nos podemos encontrar. En cambio Manuel siempre tuvo todo en regla y es todo legal, como va a quedar demostrado en la Justicia", aseguró un hombre de diálogo directo con los hermanos Milei.

Además, en los casos de Espert -sospechado por haber recibido financiamiento de un reconocido narcotraficante- y de Reidel -señalado por haber direccionado compras directas con sobreprecios escandalosos- Karina fue clave en los desplazamientos.

De hecho, mientras el entonces principal candidato libertario a diputado por la provincia de Buenos Aires y el jefe del Consejo de Asesores Presidencial se amparaban en su cercanía con Milei, la secretaria general fue quien avanzó para cerrar los escándalos que golpeaban al Gobierno. En ese momento, su decisión también coincidía con la línea interna del estratega Santiago Caputo.

68bf0932-6169-4f56-82e4-83e645eb6fe7_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 Karina Milei y Manuel Adorni.

Algo similar ocurrió con Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien es investigado por una presunta red de coimas dentro del oficialismo que alcanzaría a Karina Milei. Sin embargo, para los principales funcionarios del Gobierno, el caso que involucra al vocero presidencial es “totalmente” distinto: pese a estar bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete sigue siendo el elegido por los hermanos Milei para representarlos, tal como sucedió en la Basílica de Luján el martes pasado, y como sucederá este miércoles en el Congreso.

Los Milei estarán ese día en uno de los palcos de la Cámara de Diputados para escuchar el primer informe de gestión de Adorni. Allí, el jefe de Gabinete deberá responder, además, sobre la causa que lo tiene como sospechoso. Se estima que la sesión durará, al menos, seis horas y que el peronismo será el último bloque opositor en hacer preguntas.

El desgaste político del jefe de Gabinete

Para algunos funcionarios, "lo peor" de la investigación judicial contra Adorni "ya pasó". Aunque en un inicio sufrió las críticas de la oposición más intransigente y también los embates de su propio gabinete que quería verlo desplazado para evitar el desgaste del Presidente, el jefe de Gabinete logró resistir sus peores semanas en la gestión.

De todos modos, la continuidad del funcionario coordinador no fue sin desgaste. A un mes y medio de que estallara la polémica por sus inconsistencias patrimoniales, y su elevada calidad de vida desde que llegó a la función pública, Adorni no pudo oficiar nuevamente de vocero presidencial. La última vez que se paró frente al atril de la Sala de Conferencias del primer piso de Casa Rosada fue el 25 de marzo. Hay quienes también mencionan que no será el elegido para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027.