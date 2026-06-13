El Consejo de la Magistratura de Neuquén no tendrá peronistas ni libertarios puros en 2027

Neuquén: el Consejo de la Magistratura del año electoral no tendrá peronistas, ni libertarios puros.

El Consejo de la Magistratura , el organismo a cargo de desginar jueces, fiscales y defensores en Neuquén , no tendrá presencia peronista desde 2027, el año de las elecciones. La renovación prevista para el año próximo reflejará el nuevo mapa político de la provincia, con una fuerte presencia de los partidos aliados a Rolando Figueroa y la irrupción libertaria.

El Consejo está compuesto por siete integrantes. Cuenta un presupuesto asignado para este año de 8.030 millones de pesos. Lo preside un vocal del Tribunal Superior de Justicia , que ocupa el único cargo ad honorem del organismo.

De los seis miembros restantes, dos representan a los abogados de la provincia y cuatro a los bloques de la Legislatura. Cobran un sueldo equivalente al de un juez de Cámara, que ronda los 15 millones de pesos. Los cargos se renuevan cada cuatro años y los mandatos vigentes vencen el 28 de febrero, por lo que la renovación se entrará en vigencia en pleno año electoral.

Las dos grandes novedades para renovación que se impone a partir del reparto legislativo tiene que ver con la ausencia del peronismo, por primera vez en la historia. Y la llegada de las expresiones libertarias, con sus particularidades.

Los cuatro asientos definidos de acuerdo con el reparto legislativo generado en diciembre de 2023 le brinda al Movimiento Popular Neuquino los dos lugares que tuvo invariablemente desde la creación del cuerpo; uno a Comunidad , el partido de Figueroa, y uno a Cumplir , el desprendimiento de La Libertad Avanza que pondrá en el Consejo de la Magistratura a Brenda Buchiniz .

El gobernador tendrá incidencia directa para nombrar a su consejero y estará al tanto de la determinación que tome el MPN. De las cuatro sillas en disputa, se asegurará al menos tres, sin considerar que puede sumar algún aliado según como salga la elección de los abogados.

El fin de la presencia histórica del PJ

La mala elección que tuvo en la provincia el Frente de Todos en 2023 le impide acceder al organismo por primera vez en la historia. La salida del peronismo marca un quiebre histórico. Desde que se puso en funcionamiento el Consejo en 2007, tras la última reforma constitucional, el partido siempre contó con representantes.

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El PJ de #Neuquén no termina de cicatrizar sus heridas: ahora la batalla es en la capital



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Pasaron por allí Gustavo Olivera, Belén de los Santos, Luis Sagaseta y hasta el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres. Juntos por el Cambio, que hasta hoy contaba con un representante, también quedará excluido.

La lapicera para Buchiniz

Originalmente Cumplir era una bancada integrada por Guillermo Monzani, Alberto Bruno, Cecilia Papa y Buchiniz. Llevaron como candidato a gobernador a Carlos Eguía, que respaldaba a Javier Milei antes de la llegada del libertario a la Presidencia. El vínculo entre ellos se rompió y el bloque se quebró prematuramente en 2024.

La única que conserva el sello es Buchiniz, que no está encolumnada detrás de la senadora Nadia Márquez, una karinista de la primera hora que preside el partido violeta en Neuquén.

Brenda Buchiniz Brenda Buchiniz.

Consultada por los rumores que circulan en torno a las intenciones de algunos de sus excompañeros por incidir en la decisión respecto a la silla en el Consejo, la diputada provincial negó cualquier tipo de discrepancia. “Supongo que me lo hubieran dicho, nos vemos todos los días”, afirmó.

“La conformación inicial de la Cámara corresponde al bloque Cumplir. Unos meses después de asumir, algunos diputados se fueron, pero la conformación inicial es la conformación inicial, haya pasado en el medio lo que haya pasado en el medio”, sentenció.

Elecciones en noviembre

Los consejeros de los abogados serán elegidos por voto directo este año. Las elecciones seguramente se realicen en noviembre.

En el comicio de 2022 participaron cuatro listas, pero finalmente se impusieron dos. La que pertenece a la conducción del Colegio de Abogados, en cabeza de Marcelo Iñiguez y con buena relación con el gobierno provincial, compitió con el nombre de “Integración”, y la oposición la encarnaba “Abogados Pluralistas”. Ambos sectores volverán a presentarse.

La convocatoria al comicio la hace el Consejo y lo organiza la Justicia Electoral provincial.