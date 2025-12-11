Quién es el hombre clave de Manuel Adorni para rosquear las reformas de Javier Milei en el Congreso

Con la idea de acelerar las negociaciones de las reformas en el Congreso , Manuel Adorni designó a un viejo conocido en la Secretaría de Asuntos Estratégicos , que depende de la Jefatura de Gabinete . Se trata de Ignacio Devitt , quien se formó en la Juventud PRO , militó para el primer macrismo bonaerense y luego se pasó al sector privado.

El negociador designado por el exvocero presidencial es una figura conocida en el Círculo Rojo por haber sido hasta hace unos días lobista de Massalin Particulares , la megatabacalera que controla las marcas Philip Morris y Marlboro , donde se movió algunos años luego de romper el vínculo que tenía con sus jefes políticos, el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich y Jorge Macri , cuando era intendente de Vicente López .

Luego de haberlo designado como nuevo secretario de Asuntos Estratégicos , a través del Decreto 866/2025 , en el ecosistema libertario lo mencionan como un hombre de confianza de Adorni y con vínculos con Santiago Caputo . De hecho, cuentan que fue el mismo ministro coordinador quien lo llamó horas antes de la publicación en el Boletín Oficial para ofrecerle el cargo, con la única condición de renunciar antes a la firma que produce cigarrillos.

Pese a este vínculo casi directo con la cúpula libertaria, quienes siguieron con atención sus pasos en el ámbito privado y su posterior designación en el gabinete aseguran que la llegada de Devitt fue auspiciada por el imperio Massalín, la mayor empresa tabacalera del mundo, con una facturación anual de unos 80 mil millones de dólares.

La influencia de esta firma en distintos ámbitos de la política siempre fue considerable. Durante la administración de Mauricio Macri la empresa presionó y logró una rebaja sustancial de los impuestos a la industria. Ahora, el hombre que algunos mencionan como un "buen empleado de Massalín", tendrá la responsabilidad de rosquear el paquete de reformas de Javier Milei.

El pasado jorgemacrista del secretario de Manuel Adorni

Devitt dio sus primeros pasos en la política gracias a Esteban Bullrich en 2010, cuando el por entonces ministro porteño, durante la jefatura de gobierno de Mauricio Macri, buscaba tener influencia política más allá de la General Paz.

Gracias a este padrinazgo, el actual funcionario de Adorni desembarcó, primero, en la Juventud PRO cuando Soledad Martínez era su principal figura y, luego, se metió de lleno en la primera campaña de Jorge Macri, que lo llevó a ganar la Intendencia de Vicente López en 2011. Antes de eso había tenido un puesto menor en el organigrama educativo de Bullrich.

Cuando el primo de Mauricio Macri se instaló definitivamente en la municipalidad, luego de haber jubilado al histórico Enrique "Japonés" García, le dio al actual funcionario nacional un cargo menos dentro de la Secretaría de Gobierno, que manejaba el armador César "Tuta" Torres. Dos años después integró la primera lista electoral: Unión PRO, integrada por los Macri, el peronista Sergio Massa y el empresario Francisco de Narváez. Gracias a este armado ocupó cuatro años una banca en el Concejo Deliberante.

Con el triunfo presidencial de Macri en 2015, y la designación de Bullrich en el Ministerio de Educación de la Nación, Devitt volvió a su cuna política como director nacional de Fortalecimiento Territorial, no sin antes haber roto todo vínculo con el mandamás de Vicente López. "Terminó muy mal con Jorge, se quedó un tiempo más y después lo perdimos por completo", comentó a Letra P alguien que lo acompañó en aquellos años.

Su salto al sector privado y el desdén del sistema político

Quienes conocen a Devitt hace más de una década lo definen como "un buen tipo, un buen funcionario y alguien de primera" y atribuyen su ruptura con el macrismo exclusivamente a "temas personales".

Como sea, después de haber abandonado la política partidaria actualizó su currículum a "consultor en asuntos públicos y negocios", desde donde asesoró a varias empresas de nivel internacional. Además de Massalín, el operador del adornismo pasó por Genneia, una compañía líder en soluciones energéticas sustentables, que genera el 22% de la energía solar del país y el 16% de la solar.

"Viene del sector privado y le pedimos que nos de una mano en esto", comentó a este medio una fuente al tanto de la estrategia de La Libertad Avanza para sancionar el Presupuesto 2026, la reforma laboral, el nuevo Código Penal, y otros proyectos en construcción.

Con su ingreso formal a la estructura de la Jefatura de Gabinete, Devitt deberá coordinar, también, múltiples temas de gestión, como seguridad, defensa e, incluso, inteligencia. Sin embargo, su principal objetivo estará puesto en tender puentes entre Balcarce 50 y ambas cámaras del Congreso. Quienes deambulan entre sus pasillos aseguran que la Secretaría de Asuntos Estratégicos no será la única área donde desembarcará un empleado de las tabacaleras.