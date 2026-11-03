Encuesta: dos de cada tres bonaerenses respaldan la eliminación de las PASO y complican al peronismo.

La eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) reúne un amplio respaldo entre las personas que viven en la provincia de Buenos Aires y suma un problema a la estrategia electoral del peronismo , que se encuentra en plena disputa por el liderazgo del partido. Según una encuesta , dos de cada tres bonaerenses están de acuerdo con suprimirlas, tanto en el orden nacional como provincial.

En el estudio de DC Consultores , elaborado entre el 24 y 29 de octubre en base a 1570 casos de la provincia de Buenos Aires, el 66,3% respalda el proyecto impulsado por La Libertad Avanza (LLA) , el 22,8% se manifiesta en desacuerdo de la iniciativa y al 10,9% le resulta indiferente.

Los números reflejan una mayoría contundente a favor de terminar con el mecanismo de selección de candidaturas que, históricamente, funcionó como una herramienta para ordenar las disputas internas de los partidos. Además, adquieren una dimensión particular para el peronismo bonaerense ya que el espacio todavía debe resolver la competencia política entre las tribus que responden al gobernador Axel Kicillof , al exministro Sergio Massa y a La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner .

La encuesta también indagó qué necesita el PJ para presentar un candidato competitivo en las elecciones de 2027. El 43,4% respondió que debe tener "una cara nueva sin pasado de gestión", el 20,7% consideró que la candidatura debería definirse mediante una interna abierta, a través de las PASO. El 19,6% reclamó que el peronismo tenga "un discurso acorde a estos tiempos" y el 14,2% pidió que el espacio "resuelva la interna entre el sector de Kicillof y La Cámpora". Apenas el 2,1% mencionó la necesidad de que "un intendente con experiencia de gestión dé el paso".

El relevamiento también midió la intención de voto para gobernador de la provincia de Buenos Aires. En una eventual elección, la alianza entre LLA y el PRO alcanza el 39,4%, mientras que el peronismo alineado con Kicillof obtiene el 22,9%. El kirchnerismo identificado con Kirchner registra un 6,8%. Los indecisos representan el 11,5%.

En resumen, la suma de las dos expresiones peronistas llega al 34,4%, cinco puntos por debajo de la alianza opositora. La interna del PJ parece beneficiar, así, al partido violeta en alianza con el macrismo.

El estudio también detectó otra demanda en la provincia: el 68,1% afirmó que votaría por un cambio de rumbo en las próximas elecciones, frente a un 20,4% que optaría por la continuidad de la gestión de Kicillof y un 11,5% que elegiría la continuidad del peronismo.

El peronismo se aferra a las PASO

La discusión sobre la eliminación de las primarias, que está estancada en el Senado porque LLA no logra el respaldo de algunos gobernadores, se produce justo cuando el gobernador bonaerense acelera su construcción nacional y avanza con su proyecto presidencial. Tras la señal que dio en el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro, en Avellaneda, Kicillof comenzó a desplegar una agenda de recorridas por las provincias para fortalecer su posicionamiento de cara a 2027.

En paralelo, Massa volvió a escena después de un período de menor exposición pública y reactivó los contactos con dirigentes y referentes del Frente Renovador. El excandidato presidencial explora sus posibilidades electorales y busca recuperar protagonismo. En ese esquema, el respaldo de Cristina Kirchner aparece como una pieza importante para sus aspiraciones.

La expresidenta, por su parte, conserva una centralidad que excede su situación judicial. Aunque las restricciones para competir condicionan sus movimientos, mantiene capacidad de intervención sobre las decisiones del peronismo. De hecho, en una entrevista con The Washington Post, no descartó competir por la presidencia en 2027: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió.

Lo cierto es que mientras dos de cada tres bonaerenses quieren eliminar las primarias, el peronismo necesita precisamente una instancia de competencia para resolver quién será su candidato presidencial: Kicillof, Massa o una alternativa respaldada por Cristina.