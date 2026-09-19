Se lanzó Kicillof: "Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa"

Casi una hora después de comenzar su discurso ante más de 30.000 dirigentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro de las provincias, Axel Kicillof dio en Avellaneda la primera señal concreta de su candidatura presidencial: “Es necesario construir una opción nacional. Cuenten conmigo para tener una alternativa que nos permita empezar una etapa distinta”.

En la previa ya se sabía que, aunque no declarara abiertamente la candidatura, iba a dar todas las señales en ese sentido. "No lo va a decir tan abiertamente, pero después del acto vamos a salir nosotros a decir que está lanzado", afirmó a Letra P un dirigente de la mesa chica de Kicillof.

Tambien lo dijeron de diferentes manera otras figuras que dialogaron con este medio. "No hace falta (que se lance), es lo que la gente está expresando cuando conversamos, lo importante es que la gente siente que Axel ya está al frente de esta esperanza", dijo Gabriel Katopodis . El ministro de Seguridad, Javier Alonso, apuntó al "movimiento en marcha que es imparable, comenzó hace rato y hoy se va a intensificar". La misma línea siguió Daniel Gollan : "No sé si Axel lo va a anunciar, pero es el ánimo de toda la gente, es por aclamación que se lo piden".

Kicillof dio un discurso de candidato. Por oposición, hizo foco en el modelo de Javier Milei -"lleva adelante un plan destructivo", afirmó- y lo contrarestó con una alternativa política y económica orientada al desarrollo nacional. Habló de cómo sería esa propuesta para el 2027 y también dejó en claro cómo encarará la negociación hacia el interior del peronismo, al que le dejó varios mensajes.

Un plan en oposición a Javier Milei

Desde un escenario prolijo, secundado por dos tarimas ocupadas por los dirigentes que integran su armado y por los que vinieron desde todas las jurisdicciones que visitó el gobernador, Kicillof ratificó que va a seguir recorriendo el país para "unir a todas las provincias en un proyecto común" y marcó que el desfío del próximo año es "cambiar el rumbo económico de la Argentina". Después de señalar que Milei está "desintegrando a la Argentina", afirmó que el país necesita "una estrategia de desarrollo para los próximos 30 años, pero tenemos que ponerla en marcha desde el primer día".

Aunque la tarde estaba templada, Kicillof habló con traje presidencial. Con ese ropaje, enumeró lo que no haría en caso de llegar al Gobierno: "No rifaría la industria nacional, no entregaría nuestros recursos naturales ni nuestra energía, la usaría como palanca para el desarrollo y el bienestar del pueblo, no destruiría nuestro sistema científico y nuestra universidad pública, no dejaría el futuro de nuestros hijos en manos de cuatro empresas tecnológicas internacionales, no abandonaría la obra pública ni desmantelaría la salud púbica, ni entraría en guerras que no son nuestras, ni apoyaría genocidios e invasiones, seguimos nuestra propia doctrina que es la de Perón, Argentina para los argentinos".

"No cuenten conmigo para esperar sentado, es necesario construir ahora una opción nacional, una salida, un lugar mejor a donde ir", afirmó para cerrar con el título de la tarde: "Cuenten conmigo para el año que viene", lanzó y estalló la militancia con el "Axel presidente" que había entonado desde el inicio de la jornada.

Durante el discurso hubo también una cantidad importante de mensajes para el resto del peronismo. "No se va a salir de esta situación dramática ni con jugadas mágicas ni improvisaciones", aseguró para luego marcar que "una alternativa nacional no se construye desde una oficina", un mensaje que se leyó direccionado a la figura de Sergio Massa que ya empieza a jugar sus cartas pensando en la carrera presidencial, con varios encuentros que mantiene en sus oficinas de Avenida Libertador.



También dijo que no le interesa "una construcción a control remoto", que la alternativa no puede "estar basada ni en odio ni en nostalgia", sino que tiene que poder generar "expectativa". "Las circunstancias son distintas, la Argentina y el mundo cambiaron, por eso no alcanza con repetir una experiencia", dijo en clave vuelta de página y teléfono para el kirchnerismo. Después insistió con la autocrítica: "Revisar lo que nos trajo hasta acá".

"La mayoría no va a surgir por arte de magia, ni una negociación secreta entre dirigentes, ni en una rosca a espaldas de la sociedad, la tenemos que construir en todos lados, desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad", ratificó en medio de las presiones para que se siente a negociar la estrategia electoral con el resto de los sectores peronistas; aunque aclaró que la alternativa no se construye "contra nadie del campo popular".

Las menciones a CFK

Pese a los mensajes internos que lanzó, en los que exihibió claras diferencias, Kicillof no dejó afuera de su discurso a Cristina Fernández de Kirchner. La mencionó cuando dijo que "el pueblo argentino vivía mejor con Perón y vivía mejor con Néstor y con Cristina". Tampoco se olvidó de su condena: "Cristina está injustamente presa", cumplió el mandatario. Antes, también había valorado su gobierno el exintendente de Avellaneda y anfitrión, Jorge Ferraresi.