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SUCESIÓN 2027

Buenos Aires: Massa reclama elecciones concurrentes y PASO para definir el candidato a la gobernación

Considera que el desdoblamiento le quitaría fuerza a la fórmula nacional. Con todo, no descarta un postulante por consenso para pelear por la silla de Kicillof.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Buenos Aires: el Frente Renovador va por elecciones concurrentes con PASO para elegir la sucesión de Kicillof

Buenos Aires: el Frente Renovador va por elecciones concurrentes con PASO para elegir la sucesión de Kicillof

El Frente Renovador que responde a Sergio Massa tiene definida su postura respecto de cómo debería desarrollarse la estrategia electoral en Buenos Aires. Considera que la mejor opción es que los comicios bonaerenses sean el mismo día que la elección nacional y que se sostengan las PASO para elegir candidatos.

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Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Los dirigentes del massismo sostienen que lo mejor para el peronismo es que tenga una estrategia nacional unificada con la de la provincia de Buenos Aires para competir contra La Libertad Avanza en 2027. No obstante, no descarta que el candidato o candidata bonaerense se termine eligiendo por consenso.

El Frente Renovador va por concurrentes con PASO

Una fuente del equipo de Massa afirmó sin rodeos a Letra P que la postura de ese espacio es que haya elecciones concurrentes, es decir, el mismo día que la elección nacional ,y que se sostengan las PASO en Buenos Aires. La posición es independiente a que el peronismo logre o no bloquear la iniciativa de Javier Milei de eliminar las primarias a nivel nacional.

La definición se diferencia de la de un sector del kicillofismo que todavía no descarta una elección desdoblada como en 2025, si es que finalmente las PASO nacionales son eliminadas por el Congreso. Es más, la misma fuente asegura que ya hay un acuerdo entre los diferentes sectores para que así sea y que eso fue hablado durante las reuniones que el peronismo mantuvo primero en el Hotel Emperador y después en la Casa de la Provincia de La Pampa la semana pasada.

Sergio Massa con intendentes y legisladores del peronismo que quieren suceder a Axel Kicillof

Sergio Massa con intendentes y legisladores del peronismo que quieren suceder a Axel Kicillof

La idea es que el peronismo llegue a la elección en unidad y con una estrategia unificada. No obstante, en el massismo saben que el "arrastre" de la boleta provincial no estará ya que si, como se estima, la elección nacional es con Boleta Única Papel (BUP) y la bonaerense con boleta papel tradicional, se votará en dos urnas diferentes.

La tropa alineada

Más allá de que reconocen que pueda haber algún matiz entre los intendentes del espacio, aseguran que el Frente Renovador va a alinearse todo detrás de esa estrategia a la hora de discutir la decisión final. “Así como tenemos intendentes que creen que tienen que tener reelecciones indefinidas aunque la postura del partido sea la contraria, también puede pasar que haya entre los dieciséis alguno que prefiera la elección desdoblada, pero todos van a alinearse con lo que baje en su momento de la mesa chica”, afirma otro dirigente consultado.

En esa línea, pone como ejemplo la elección general de 2023: “Cuando Massa estuvo a dos puntos de ganar, en parte, no se ganó en primera vuelta porque hubo muchas provincias con elección desdoblada y eso deja una enseñanza”.

“Vamos hacia una concurrente porque la experiencia desdoblada fue buena para la provincia de Buenos Aires, pero en la elección nacional nos caímos, no hay chance de que la elección no sea concurrente el próximo año si querés lo mejor, no para un candidato, sino para el peronismo”, insistió.

La candidatura presidencial de Massa y la sucesión de Kicillof

En el FR sostienen que hoy Massa está trabajando para "unir las puntas" y juntar a toda la dirigencia posible. "Se junta con todo el mundo, desde un concejal hasta gobernadores y todo tipo de dirigentes; lo veo hoy más en armador que en candidato", dice alguien que está al tanto de sus movimientos pero que no descarta para nada su candidatura a presidente.

Sobre esa posibilidad, no obstante, dice que será una definición que se tomará más adelante "en conjunto" y que no depende de Cristina Fernández de Kirchner, como muchos analizan. "En 2019 definió tener independencia, ser cabeza de ratón y no cola de león", grafica la fuente, al tiempo que sostiene que entre el exministro de Economía y la expresidenta hay un vínculo de diálogo y respeto.

Aunque nadie la da por muerta, la posible candidatura a gobernador de Massa no termina de calar: primero está la mira puesta en la Casa Rosada. Más allá del nombre, y aunque el massismo está a favor de que se sostengan las PASO bonaerenses, consideran que hay muchas chances de que el candidato o candidata a la gobernación se elija por acuerdo. "De todos modos, eso va a pasar a último momento; todos vamos a hacer lo que haya que hacer para ganar la provincia, dependerá de una negociación más grande, pero espero que sea para quien esté mejor", cierra la fuente.

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