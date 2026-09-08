La Cámara Nacional Electoral apura al Congreso por la reforma política

Fecha por fecha, el cronograma fijado por la Cámara Nacional Electoral

Con la reforma política todavía trabada por falta de acuerdos sobre la eliminación de las PASO, la Cámara Nacional Electoral (CNE) le advirtió al Congreso, que los estándares internacionales recomiendan “que las reglas estructurales del sistema electoral no sean modificadas en la proximidad de los comicios”.

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“Si bien es incuestionable la atribución de los poderes políticos para convocar a elecciones y regular los procedimientos que habrán de regirlas, no puede desconocerse la bondad de mantener la estabilidad de las normas electorales una vez que se inicia el proceso electoral”, recordaron los jueces Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, en la acordada que firmaron este martes.

El Tribunal subrayó que las consideraciones sobre la modificación de los procesos fueron compartidas por especialistas nacionales e internacionales, magistrados y referentes políticos durante un seminario organizado en marzo de este año, con motivo de evaluar la implementación del sistema de boleta única, que se utilizó por primera vez en las elecciones de 2025.

Los jueces recordaron que todas las actividades preelectorales están sometidas “a un cronograma con plazos perentorios e improrrogables” y que ese cronograma es determinante para la instrumentación de eventuales modificaciones, como el sistema de selección de candidaturas o el instrumento de votación.

Frente a la existencia de diversos proyectos de reforma electoral en condiciones de ser tratados por el Congreso, y ante la proximidad del plazo recomendado por las directrices internacionales, el Tribunal decidió dirigirse a las autoridades competentes, “a fin de resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero; de modo de asegurar el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas”.

Debate estancado por las PASO Como contó Letra P, la reforma política está estancada en el Senado, donde el oficialismo todavía no consiguió los votos de los aliados que necesita para eliminar las elecciones primarias, el objetivo principal de la Casa Rosada. El peronismo va en el sentido contrario. La cúpula de Unión por la Patria, que se reunió a mediados de agosto, se trazó como objetivo principal el sostenimiento de las PASO como herramienta para resolver su interna. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que reabrirá el debate el 15 de septiembre, con el tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales.