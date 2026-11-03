Patricia Bullrich, a su tropa del Senado: si yo soy rebelde, ustedes también

Por ausencias y ruidos internos, este martes se canceló la cita semanal de mesa política en la Casa Rosada, pero eso no impidió que Patricia Bullrich reúna a la suya en su búnker de Palermo. Luego de hacer un repaso crítico de la situación económica actual, que incluso explicitó en un mensaje en sus redes sociales, la senadora le pidió a su tropa legislativa y territorial que siga sus pasos y comience a diferenciarse de la gestión libertaria.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado quiere que los cerca de 15 diputados y 6 senadores que están bajo su control político se sumen a la rebeldía que ella misma comenzó a marcar hace algunos meses dentro de la Casa Rosada . Aspira con este primer movimiento a que la secretaria general Karina Milei , con quien mantiene un silencioso enfrentamiento, valore su peso específico dentro del oficialismo.

Por lo bajo, en el equipo de la exdama de hierro del PRO admiten también que con este tipo de encuentros están pergeñando una suerte de demostración de fuerza interna, con la que -de mínima- puedan sentarse a negociar a la hora de elaborar la estrategia electoral del próximo año y armar las futuras listas. "Desde ahora vamos a tener mayor coordinación debajo de su conducción", comentó uno de los que participó del encuentro.

Y aunque en esta oportunidad la exministra de Seguridad no lo mencionó de manera explícita, todos los presentes dieron por hecho que ya está en marcha la campaña personal de Bullrich. Tal como dio cuenta Letra P , la senadora trabaja desde hace un tiempo para ser una alternativa electoral en el caso que el declive del presidente Javier Milei que marcan las encuestas se vuelva imparable.

Con este proyecto en mente, en el corto plazo, en el entorno de Bullrich dejaron en claro que no están dispuestos a romper con La Libertad Avanza, pero sí a impulsar una fuerte división interna, con la que negociar las principales leyes del Gobierno y marcar la impronta política del bullrichismo. Hoy, más allá de los desplantes de la exministra, sus diputados y senadores siempre se mantuvieron alineados a las órdenes del karinismo. Todo indica que eso se terminó.

Durante las próximas semanas, la exfuncionaria replicará este tipo de reuniones políticas con el resto de la tropa que le responde, tanto nacional, provincial, como local. La orden en todos los casos será la misma: salir de los cuarteles de invierno, marcar diferencias con el Gobierno en los momentos en que ella lo ordene y aguardar con paciencia a marzo. ¿Para qué? ese mes Bullrich decidirá qué hacer en las elecciones 2027.

La reunión de Bullrich y su tropa se conoció apenas unas horas después de que la Casa Rosada anunció la suspensión de la mesa política. La excusa de no realizar la habitual cumbre de selectos funcionarios fue que el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, se encuentran en Estados Unidos, país al que viajaron como veedores electorales, aunque en los pasillos del poder se comenta que la verdadera razón fue que se enteraron de la organización de la contracumbre del bullrichismo. La senadora tampoco participó de la última reunión de gabinete.

La comitiva argentina que viajó a Estados Unidos.

La senadora se atribuyó una medida del Ministerio de Economía

Como si obligar a la secretaria general de la Presidencia a suspender la reunión de mesa política no fuera poco, Bullrich afirmó este mismo martes que el anuncio de medidas para aliviar la situación de las pymes, que informó Toto Caputo, sale de un planteo que ella venía impulsando desde hace un tiempo. En rigor es así, ya que la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio es una de las voces más críticas de los libertarios respecto al ajuste para los sectores productivos.

En una publicación en Twitter, Bullrich definió como “positivo” el anuncio y sostuvo que apunta a llegar a las empresas "antes de que sea tarde". Según señaló, en sus conversaciones con empresarios se repetía una preocupación: las dificultades que generan los embargos para sostener la actividad. Quizá por esta mirada sobre el rumbo político y económico del Gobierno es que Bullrich fue ovacionada por todo el Círculo Rojo en el tradicional Coloquio de IDEA.

El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde.



Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas.… https://t.co/atgP4azuZP — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 3, 2026

La idea es de la jefa del bloque violeta en la cámara alta es que sus planteos se repliquen en todos los ámbitos en los que tiene injerencia. En Palermo dijeron presente los diputados nacionales Belén Avico, Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Silvana Giudici, Damián Arabia, María Luisa Estevarena, Verónica Razzini, Carlos Almena, Mariano Campero, Patricia Vásquez, Lorena Petrovich y Martín Matzkin.

También estuvieron Gerardo Milman y Juan Pablo Arenaza, dos de los integrantes de la mesa chica junto a Arabia, Diego Valenzuela, y exintendente de Tres de Febrero y senador bonaerense.