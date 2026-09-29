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LA SUCESIÓN DE KICILLOF

Encuesta: Sergio Massa, el candidato a gobernador bonaerense con más apoyo en el peronismo

Con 15 puntos, es el más elegido. Katopodis queda segundo con 9,1. El exministro insiste en volver a competir por la Presidencia.

Letra P | María Martha San Martín
Por María Martha San Martín
Sergio Massa&nbsp;

Sergio Massa 

Una encuesta que midió a Sergio Massa entre los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo ubicó al frente de las preferencias dentro del peronismo con 15 puntos porcentuales, casi la mitad de la cosecha de todo el espacio.

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Según el trabajo de la consultora Vozna, realizado en la provincia de Buenos Aires entre el 17 y el 21 de septiembre 2026, con 15 puntos porcentuales el exministro de Economía es el candidato con mayor intención de voto del peronismo, seguido del ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis (9,1%) y del senador Eduardo “Wado” De Pedro (7,6%).

La sumatoria de todos los dirigentes peronistas -31,7%-, supone un empate técnico frente a las candidaturas de La Libertad Avanza a gobernador, que alcanzan el 29,5% de las preferencias entre el jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli (29%), y el diputado Sebastián Pareja (0,5%).

El candidato a gobernador que quiere ser Presidente

El dato más relevante de la encuesta de opinión pública, la aparición de Massa como cabeza de los candidatos a gobernador del peronismo, lo es por partida doble: el tigrense no se postula -públicamente- como sucesor de Axel Kicillof y, sin embargo, es el que más mide entre los que aspiran a ocupar el sillón bonaerense dentro de su espacio.

Como contó José Maldonado en Letra P, el Frente Renovador activa el operativo clamor en los distritos de Buenos Aires. Pero como candidato a Presidente. Este sábado, mientras el exministro se mostraba en el noreste del país, dirigentes bonaerenses de su espacio se reunieron en Carmen de Patagones, distrito de la Sexta sección electoral, donde pidieron una segunda oportunidad para él y aceleraron los candidatos a intendente que el massismo quiere plantar en 2027.



Massa viene perfilando esa candidatura con gestos concretos: se reúne con referentes de las secciones electorales, con intendentes del FR y multiplica las señales sobre su decisión de ir por una revancha electoral frente a Milei. Un solo detalle en contrario pasó casi inadvertido hace un mes: consultado por una eventual candidatura de Massa a la gobernación, el vicepresidente de la cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, no la descartó. "Yo no soy quien para descartarlo", dijo y dejó una puerta semiabierta.

Peronismo, el espacio más votado

La encuesta de Vozna ubica a Diego Santilli al tope de los candidatos medidos. El ministro reúne el 29% de la intención de voto, seguido de Massa que se perfila como el candidato más competitivo del peronismo, adelante de Katopodis y “Wado” De Pedro. La sumatoria de los dirigentes peronistas se ubica en un empate técnico frente a las candidaturas de Santilli y Pareja.

Pero ante la consulta por espacio político, el peronismo concentra el 41,3% de las preferencias, contra el 32,4 del espacio de derecha.

En concreto, el 24,2% de los encuestados eligió a un candidato de Cristina Kirchner, el 23,8% a un candidato de Javier Milei, el 17,1% a un candidato de Axel Kicillof, el 8,6% a un candidato de Mauricio Macri y un 6,7% a un candidato de Miryam Bregman.

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