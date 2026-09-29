Encuesta: Sergio Massa, el candidato a gobernador bonaerense con más apoyo en el peronismo

Una encuesta que midió a Sergio Massa entre los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires , lo ubicó al frente de las preferencias dentro del peronismo con 15 puntos porcentuales, casi la mitad de la cosecha de todo el espacio.

Según el trabajo de la consultora Vozna , realizado en la provincia de Buenos Aires entre el 17 y el 21 de septiembre 2026, con 15 puntos porcentuales el exministro de Economía es el candidato con mayor intención de voto del peronismo, seguido del ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis (9,1%) y del senador Eduardo “Wado” De Pedro (7,6%).

La sumatoria de todos los dirigentes peronistas -31,7%-, supone un empate técnico frente a las candidaturas de La Libertad Avanza a gobernador, que alcanzan el 29,5% de las preferencias entre el jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli (29%), y el diputado Sebastián Pareja (0,5%).

El dato más relevante de la encuesta de opinión pública, la aparición de Massa como cabeza de los candidatos a gobernador del peronismo, lo es por partida doble: el tigrense no se postula -públicamente- como sucesor de Axel Kicillof y, sin embargo, es el que más mide entre los que aspiran a ocupar el sillón bonaerense dentro de su espacio.

DISCUSIÓN 2027 Massa reunió a intendentes de la Sexta sección, pidió caminar el territorio y no descartó su candidatura



"Si hay que jugar, vamos a jugar", advirtió ante la dirigencia de su espacio



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Massa viene perfilando esa candidatura con gestos concretos: se reúne con referentes de las secciones electorales, con intendentes del FR y multiplica las señales sobre su decisión de ir por una revancha electoral frente a Milei. Un solo detalle en contrario pasó casi inadvertido hace un mes: consultado por una eventual candidatura de Massa a la gobernación, el vicepresidente de la cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, no la descartó. "Yo no soy quien para descartarlo", dijo y dejó una puerta semiabierta.

Peronismo, el espacio más votado

La encuesta de Vozna ubica a Diego Santilli al tope de los candidatos medidos. El ministro reúne el 29% de la intención de voto, seguido de Massa que se perfila como el candidato más competitivo del peronismo, adelante de Katopodis y “Wado” De Pedro. La sumatoria de los dirigentes peronistas se ubica en un empate técnico frente a las candidaturas de Santilli y Pareja.

Pero ante la consulta por espacio político, el peronismo concentra el 41,3% de las preferencias, contra el 32,4 del espacio de derecha.

En concreto, el 24,2% de los encuestados eligió a un candidato de Cristina Kirchner, el 23,8% a un candidato de Javier Milei, el 17,1% a un candidato de Axel Kicillof, el 8,6% a un candidato de Mauricio Macri y un 6,7% a un candidato de Miryam Bregman.