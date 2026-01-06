El plan sin prisa pero sin pausa de Romina Diez para gobernar Santa Fe: apertura, relato duro y poder delegado

Ya nadie en La Libertad Avanza se anima a poner en duda la candidatura de Romina Diez.
Romina Diez cerró 2025 mejor de lo que lo transitó. La Libertad Avanza se impuso en las elecciones de Santa Fe y la tropa que conduce fue la única que capitalizó el triunfo. Así las cosas, su manu militari y el poder delegado por Karina Milei la posicionaron como candidata libertaria a la Casa Gris en 2027.
La consolidación del proyecto "Romina Diez gobernadora"
Hoy por hoy, nadie en La Libertad Avanza duda de que Diez será la primera postulante de la historia del espacio en competir para ocupar el Sillón del Brigadier en la Casa Gris. Sin embargo, no hay movimientos profundos en ese sentido. No hay un operativo desplegado, en parte porque en la tropa libertaria confían en las acciones que viene desarrollando y en parte porque creen que el trabajo más grueso está hecho. “Es la dinámica de trabajo de Romina, su estilo, pero el proyecto va viento en popa”, reconoció una figura del espacio violeta. Tras un año largo, el verano es momento de pausar el ritmo.
Estos gladiadores son nuestros concejales electos en la provincia de Santa Fe! Diciembre nos recibe acompañando su jura. La libertad avanza y la batalla cultural se profundiza: las ideas que transforman son las que se sostienen con coraje, convicción y verdad. Siempre de la mano… pic.twitter.com/PyqDeoTdAN
“Ahora, Romina gobernadora”, deliró la barra violeta en el búnker tras el triunfo. Con la consolidación, el proyecto de Diez a la Casa Gris ganó seriedad. En principio, todo indica que seguirá apegada al relato libertario más duro emanado de la Casa Rosada, el que le viene dando frutos hasta ahora. Por otro lado, el vínculo con Karina sigue indestructible: esa relación le permite hacer y deshacer a su antojo a Diez en la Bota. La rosarina es la mejor alumna del método purista de la hermana presidencial.
Tanto es así que sus socios, por ahora, prefieren no hablar y mantener un perfil bajo para no hacer olas. Es la disciplina derivada del triunfo. Lo sabe, por ejemplo, Nicolás Mayoraz, que perdió cierta relevancia en el ecosistema libertario. Sin embargo, sorprendió verlo en la reapertura del Aeropuerto de Rosario, la inauguración más importante del año encabezada por Maximiliano Pullaro, uno que cada día tensa más su vínculo con la Casa Rosada. El sector que responde a Patricia Bullrich y el de Unite, otros dos aliados que supieron batallar contra Diez, hoy también eligen el perfil bajo.
En la retina de varios quedó grabado lo sucedido con Marcos Peyrano, un prolífico abogado rosarino cercano a Diez que fue convencional libertario. La versión que corrió fue que la jefa violeta lo sancionó por una jugada sin autorización -que tejió en tándem con Mayoraz- para quedarse con la vicepresidencia de la Convención. El castigo fue dejarlo afuera de la lista para la Cámara de Diputados, donde disputaba un lugar. De alguna manera, fue un caso que mostró que Diez no iba a dudar a la hora de ejercer su liderazgo.
Con Granata se da otro síntoma de la nueva flexibilidad. Fuentes internas de La Libertad Avanza aseguran que hay luz verde para intentar un acercamiento. Es algo que en su momento intentó Caputo y chocó con la resistencia del eje Karina - Romina. En ese sentido, la reforma electoral que impulsa la Casa Gris -que impediría candidaturas legislativas sin candidaturas ejecutivas- puede ser un aliciente. Diez no termina de tener un alto nivel de conocimiento en Santa Fe y ser apalancada por Granata sería un aliciente. Además, ambas comulgan en la oposición extrema a Pullaro.