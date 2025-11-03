La Libertad Avanza explora un bloque propio en la Legislatura de Santa Fe con los heridos de Amalia Granata

Envalentonada tras la holgada victoria libertaria en Santa Fe , ahora La Libertad Avanza busca hacer pie en la Legislatura provincial en la que hasta ahora dominaba sin titubeos Maximiliano Pullaro . Empoderada por el triunfo, Romina Diez tantea la conformación de un bloque que le responda en la cámara baja, construido con los heridos y las heridas que fue dejando Amalia Granata .

Hubo dos gestos de parte de la jefa libertaria tras la victoria del 26 de octubre que dejaron entrever su intención de reunir a todas las expresiones libertarias que no se habían encuadrado hasta ahora. En el discurso de triunfo, la diputada agradeció a “los diputados provinciales” que trabajaron en la campaña. Fue la primera vez que se habló el tema: La Libertad Avanza ni siquiera presentó candidatos en las elecciones provinciales de 2023 en la que se eligió la actual composición de la Cámara de Diputados y Diputadas .

Luego de eso, hubo otro simbolismo que llamó la atención. Diez se hizo eco en sus redes de una nota de Letra P en la que se le atribuía haber barrido con todas sus internas tras el triunfo. “Todos los liberales en Santa Fe estamos más unidos que nunca, apoyando al proyecto de país por el que trabajamos incansablemente junto a Javier Milei y Karina Milei !! VLLC!!”, tuiteó la diputada, con énfasis en la palabra “todos”.

La jugada marca un cambio en la conducta de la jefa libertaria en la Bota . Durante meses, sus detractores internos la acusaron de destratar a los potenciales aliados y encerrarse en su círculo. Por eso, la conducta aperturista es toda una novedad y se explica por el 40,7% obtenido en las elecciones de medio término. “La situación es la misma, con o sin votos ella siempre iba a ser la jefa por su vínculo con la Casa Rosada , solo que ahora se siente más segura”, teoriza en términos psicológicos una garganta.

TODOS los liberales en Santa Fe estamos más unidos que nunca, apoyando al proyecto de país por el que trabajamos incansablemente junto a @JMilei y a @KarinaMileiOk !! VLLC!! https://t.co/4wlOjilATe

Sin escaños propios, entonces, Diez apuesta a encolumnar expresiones liberales que existen en la Legislatura, pero que entraron sin la bendición de La Libertad Avanza . La mayoría de esas figuras ingresaron dentro de la lista que encabezó Granata en 2023, pero fueron alejándose de la mediática en distintas tandas con un denominador común: el enojo con la examiga del Presidente que intentó volver al redil libertario de la mano de Santiago Caputo y perdió ante la influencia indiscutible de la secretaria general de la Presidencia vía Diez en Santa Fe .

La diputada más dispuesta a construir ese bloque es Beatriz Brouwer. Su espacio, del que forma parte el mercader de los sellos electorales José Bonacci, mantuvo un vínculo tortuoso con Diez durante todo el año pasado. Sin embargo, cerca del cierre de listas provincial -y tras un contacto directo de Bonacci con Milei- la diputada activó un juego de pinzas para intentar dejar a Granata sin sello y que no pueda competir, operativo que necesitaba a Bonacci de su lado. Tiempo después, a horas de la elección constituyente, Brouwer rompió el bloque de Granata e hizo rancho aparte.

A Brouwer se suma otra mujer, Silvia Malfesi. Su alejamiento de Granata es más reciente, tanto que aún no se cristalizó en la Legislatura. Referente del Partido Libertario en Santa Fe, Malfesi construyó un relato de claro tinte libertario, pero era vetada en La Libertad Avanza. Eso cambió cuando su espacio decidió no presentar listas en la Bota “para no perjudicar a los candidatos del Presidente”. Ese gesto propició un deshielo que le permitió sumarse a la campaña, ser recibida por Milei en su visita a Rosario y tener un lugar en el vip del búnker la noche de la elección.

malfesi-seria Silvia Malfesi, una de las diputadas que busca Romina Diez.

Los casos más difíciles para La Libertad Avanza

Más difícil es el caso de Emiliano Peralta. El diputado que supo ser la mano derecha de Granata hoy se encuentra distanciado producto de un enojo por la tesitura adoptada durante la Convención constituyente. Aunque a su lado admiten que ideológicamente está más cerca del mundo libertario, en Unidos lo valoran y le reconocen el trabajo durante la reforma constitucional. Ergo, tiene ofertas de ambos campamentos y dependerá de las condiciones de cada una. Sin embargo, una persona que lo conoce avisó que no tomará ninguna decisión sin hablar antes con Granata.

Entre la columna de los poco probables se anotan Edgardo Porfiri y Omar Paredes. Fueron los dos primeros en romper el bloque de Granata para apoyar la ley de necesidad de la reforma constitucional. Desde ese momento, el gobierno provincial los corteja y los invita a actividades. Incluso, estuvieron en el búnker de Gisela Scaglia el día de las elecciones. En La Libertad Avanza harán el intento: el vínculo de Bonacci con Paredes -un mito viviente del radicalismo rosarino- es una de las armas que intentarán utilizar.

Fuera del bloque granatista, hay dos legisladores más que podrían sumarse. Una es Natalia Armas Belavi, quien responde a Nicolas Mayoraz, uno de los rivales internos que Diez supo encolumnar. Juan Domingo Argañaraz es el otro, pero es más difícil: fue quien motorizó la candidatura a gobernador de Edelvino Bodoira y utilizó la figura de Milei en campaña sin autorización. Encima, cuando logró acercarse y que le confíen el Anses de Rafaela, puso a Delvis Bodoira, que tuvo que renunciar tras ser candidato a concejal de la Perla del Oeste por fuera de La Libertad Avanza.