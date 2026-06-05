Reforma electoral en Santa Fe: Unidos discute el piso para lograr una banca y la cantidad de boletas

La coalición de gobierno en Santa Fe comienza a discutir los detalles de la reforma electoral en la provincia.

La política de Santa Fe ya discute en detalle los términos para la competencia electoral de 2027. La reforma electoral avanza en las mesas de trabajo y la coalición oficialista Unidos puso en marcha reuniones bilaterales para fijar posiciones partidarias antes de intentar avanzar en una propuesta común.

Los principales ejes pasan por los pisos electorales para obtener una banca y la cantidad de boletas, que podría pasar de tres a solo dos.

Esos temas formaron parte de un primer encuentro entre representantes del radicalismo y del socialismo el pasado viernes. La discusión sobre el formato de votación, tal como contó Pablo Fornero en Letra P , tuvo además un capítulo propio dentro de la negociación.

La primera incógnita gira alrededor de los plazos. En la coalición oficialista existen dudas sobre si el tratamiento legislativo podría concretarse durante el mundial de fútbol.

“No pasa de junio o julio”, estimó una fuente del PRO . Otro dirigente de Unidos consideró que la intención sería resolver el asunto sin demasiada exposición pública. “Mientras más se acercan las elecciones, más se va a embarullar”, advirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2061190989218525377&partner=&hide_thread=false #SemanaSantaFe La reforma electoral y el fantasma de la sábana



@pfornero https://t.co/2LZwTEVHY2 — LETRA P (@Letra_P) May 31, 2026

Sin embargo, voceros del gobierno provincial evalúan que alcanzar una síntesis en el corto plazo no resultará sencillo. “Viene el receso. No sé cuántos senadores estarán para charlarlo”, señalaron.

Los tiempos aparecen como un factor determinante para acercar o alejar posiciones. Según el cronograma electoral previsto en la provincia, el cierre de listas se producirá en febrero, las PASO se realizarán en abril -no parece estar en duda su continuidad- y las elecciones generales tendrán lugar en junio.

Boletas y representación legislativa

“La discusión será si habrá dos o tres boletas”, coincidieron distintos referentes de Unidos. Los matices aparecían en la forma de pegar la candidatura a gobernador con la lista para la Cámara de Diputados y en el mecanismo para ordenar las nóminas después de las internas.

La reforma constitucional eliminó la mayoría automática de 28 escaños en la cámara baja, por lo que la arquitectura electoral adquirió una relevancia adicional.

“No está unificado el criterio. Hay que ver qué se hace con los senadores también”, sostuvo una fuente involucrada en las conversaciones.

PullaroReunionEconomia.jpg Maximiliano Pullaro y la plana mayor del gobierno: la vice Scaglia, y los ministros de Gobierno y Economía Fabián Bastía y Pablo Olivares (al fondo).

Las negociaciones avanzaban con cautela en el oficialismo. Por el socialismo participaron inicialmente el exministro de Gobierno Rubén Galassi y el diputado provincial Mariano Cuvertino. Por el radicalismo estuvieron presentes el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el dirigente Julián Galdeano y el senador provincial y titular de la UCR santafesina, Felipe Michlig. Del PRO, la mesa partidaria integrada, entre otros, por la exvicegobernadora Gisela Scaglia y el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, todavía no se había reunido con sus socios.

Pisos electorales para las elecciones de 2027

La otra cuestión que concentra la atención tanto en Unidos como en la oposición es la referida a los pisos electorales, establecidos actualmente en el 3%.

“Será de entre el 4 y el 5% del padrón”, anticiparon a Letra P. En términos prácticos, eso implicaría que para acceder a una banca en Diputados sería necesario superar con amplitud el umbral de los 100 mil votos.

El impacto final dependería también del nivel de participación electoral, una variable que generó preocupación en distintas provincias durante los comicios de 2025.

“No quieren cuentapropistas ni librepensadores”, sostuvo días atrás un dirigente del peronismo al referirse a la posibilidad de elevar los requisitos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2057091473028313295&partner=&hide_thread=false TEMPORADA DE ROSCA Santa Fe: la reforma electoral tensa el vínculo entre los bloques peronistas de la Legislatura



@alvaromate201 https://t.co/N2QXHIUWNW — LETRA P (@Letra_P) May 20, 2026

En la coalición oficialista afirmaron que existe un consenso amplio sobre ese punto. “Vamos a buscar un punto de equilibrio entre el proyecto del PJ y lo que pensamos nosotros”, explicaron.

También señalaron que las PASO no registrarían cambios significativos en materia de umbrales. “Sí a la hora de distribuir la representación”, agregaron.

Pese a las conversaciones y los borradores en circulación, ninguno de los espacios tenía todavía un proyecto definitivo. La incógnita pasa por determinar si Unidos logrará presentar una iniciativa común o si cada partido que integra la coalición gobernante presentará su propia propuesta.

En los pasillos del oficialismo predominaba el optimismo y varias voces confiaban en que las posiciones terminarían alineadas durante las próximas semanas.