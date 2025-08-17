Santa Fe: contrarreloj y sin figuras, cómo fue el cierre de la lista de pura cepa de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza cerró este domingo su lista en Santa Fe sin figuras de peso. Como acostumbra el mileísmo, las horas previas fueron un hervidero de especulaciones no solo por quien encabezaba, sino también por los primeros lugares. Agustín Pellegrini , vicepresidente del partido en la provincia y mano derecha de Romina Diez , finalmente estará al tope de la boleta.

Como fue contando Letra P , el armado de la nómina no fue nada sencillo. A lo largo de todo el fin de semana, las preguntas hechas a diversas fuentes del espacio libertario daban cuenta de lo mismo: del número uno para abajo, todo estaba en discusión. ¿Por qué? La estrategia y los lugares a dar estaban sujetos a la cabeza, que tenían a Diez como primera opción en las últimas semanas. La estrategia de hacer repetir a la diputada aún con dos años de mandato vigentes no convencía ni siquiera a la propia implicada.

Las versiones fueron cambiando de igual manera con el correr de las 48 horas finales. En todo el proceso, el mantra de los principales operadores del espacio parecía ser el mismo: una lista donde mandara el purismo. “Me emociona ver a Agustín encabezando la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe junto a un gran equipo de leales”, escribió en X la propia Diez al confirmar la lista.

La pelea en el Congreso para Javier Milei , en palabras del propio Presidente, es lo que marcará el pulso de su gobierno en los próximos dos años. Para eso, la necesidad de leales es la piedra fundamental para la disputa, antes que nada, de votos en cada sesión.

Hoy me emociona ver a Agustín encabezando la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe junto a un gran equipo de leales.

“Está en veremos. No hay nada definido todavía”, respondía a este medio una de las principales figuras nacionales de LLA cuando promediaba el sábado y la expectativa estaba dada para que se conozca el nombre propio de al menos quien encabezaba la boleta. La respuesta era repetida: “No hay definición”. Otros -sobre todo los aliados como un sector del PRO- elegían el silencio.

En ese tenor, también esperaban los propios con aspiraciones a estar entre las posiciones con chances de entrar. Allí, el que se impuso fue Pellegrini, que peleaba con Marcos Peyrano por el segundo lugar, reservado para los fieles de Romina Diez. Finalmente, con el corrimiento de la economista, la pole fue para el joven secretario privado. El abogado y apoderado del partido quedó afuera de todo. ¿Mensaje puertas adentro?

Al joven lo secundan la titular de la Región Centro de ANSES, Yamile Tomassoni, y quien está al frente en la Región Litoral -abarcando no solo Santa Fe, sino también Entre Ríos y San Nicolás- del mismo organismo, Juan Pablo Montenegro. Como contó Lucio Di Giuseppe en Letra P, la primera, oriunda de Cañada de Gómez, ya fue séptima en la lista de 2023.

En su llegada a ANSES se la recuerda por haber hecho bajar cuadros de Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. En el caso de Montenegro, su historia se hizo conocida tiempo atrás: se recibió de abogado siendo colectivero, y es junto a Peyrano uno de los apoderados del sello en la provincia. Cuarta quedó Valentina Ravera, militante de la juventud libertaria y estudiante de derecho.

Hacia abajo, los que responden a Patricia Bullrich en el esquema de LLA pudieron colocar a su candidato, pero al filo de los ‘entrables’: Germán Pugnaloni, funcionario en el Ministerio de Seguridad, estará quinto. “Patricia va a tener su lugar”, habían anticipado a este medio días atrás, cuando se empezaba a avizorar un panorama más amplio.

Quién es Agustín Pellegrini, el confidente de Romina Diez

Entronizado en su rol de armador predilecto de Diez, Pellegrini cultivó perfil bajo desde que LLA llegó al poder. Quizás eso explique en gran parte la decisión: la disciplina sin estridencias cotiza en un espacio en el que las peleas de cartel son miradas de reojo.

No obstante, ya hace algunas semanas algunas notas daban cuenta de la intención de tomar otro rol. Por lo bajo se fue cocinando hasta decantarse: con la estrategia de ir por una boleta de corte netamente libertario y con la decisión de Diez de no jugar, el camino se allanó para que Pellegrini, siempre leal a Diez y a Karina Milei, pueda ir al tope de la boleta.

El lento proceso hasta llegar a la lista

A la estrategia del partido de Milei la llevaron, más allá de la jefa partidaria en Santa Fe, la propia Karina junto a Eduardo Lule Menem, con participación también de Martín Menem. Pese al acuerdo macro, las particularidades de cada provincia dejaron fuera de tiempo al armado santafesino con respecto a otras como Entre Ríos o la provincia de Buenos Aires, que pudieron despejar dudas con algo más de margen.

Pese a las expectativas de poder tener un cierre con más margen, la lógica hacia adentro en LLA se repite en la Bota. Ya en las elecciones provinciales había ocurrido algo similar, y en ciudades como Rosario los nombres y apellidos se conocieron inclusive el lunes posterior al cierre formal. “Karina y Lule definen, Milei acepta y Romina ordena hacia abajo”, detallaron sobre el proceso puertas adentro.

Cómo contener haciendo pesar lo propio y a la vez poder inclinar la balanza electoral en una provincia en la que algunos ya vislumbran escenario de tercios, la clave allí. Finalmente, minutos antes de las cinco de la tarde del día decisivo, el martillo bajó con anuncio incluido.