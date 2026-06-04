Energía: José Luis Manzano y un fondo suizo se quedaron con las estaciones y la refinería de Shell

La mayor operación reciente del sector de energía ya tiene dueño. El empresario José Luis Manzano y el gigante suizo Mercuria acordaron la compra de los principales activos de Shell en Argentina, una jugada que reposiciona el mapa de las petroleras y fortalece la expansión del grupo mendocino en combustibles, electricidad y gas.

La operación fue confirmada oficialmente por Raízen ante la Bolsa de San Pablo y por Mercuria desde su sede en Ginebra. El acuerdo contempla la adquisición de la red de 894 estaciones de servicio Shell y de los activos industriales que la compañía brasileña controla en Argentina por un valor estimado de u$s 1420 millones.

Energía: José Luis Manzano y un fondo suizo se quedaron con las estaciones y la refinería de Shell

El monto final ofrecido por el grupo suizo superó las propuestas presentadas por Trafigura —dueña de la marca Puma Energy en el país—, la comercializadora global Vitol y la petrolera Compañía General de Combustibles ( CGC ), controlada por la familia Eurnekian.

Junto con las estaciones de servicio de la marca Shell, el paquete adquirido comprende la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos instalaciones de abastecimiento de combustible aeronáutico en Aeroparque y Ezeiza y terminales de almacenamiento y despacho de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

Aunque no figura en los comunicados oficiales, un actor clave de la negociación fue el exministro menemista y actual empresario José Luis Manzano, dueño de Integra Capital, accionista de Edenor y socio minoritario de Mercuria en la petrolera Phoenix Global Resources, con operaciones en Vaca Muerta.

Manzano RIGI Vaca Muerta José Luis Manzano y Mercuria Energy impulsan RIGI por u$s 6000 millones en Vaca Muerta

Según fuentes del mercado energético consultadas por Letra P, Manzano tendría entre el 30% y el 35% de la sociedad compradora encabezada por Mercuria. Esa participación podría canalizarse a través de Integra Capital o mediante Edenor, compañía que controla junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

En el caso de Edenor, la estrategia apuntaría a ampliar su presencia en nuevos segmentos mediante el abastecimiento eléctrico de estaciones de servicio con generación solar y el desarrollo de infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

El próximo objetivo: Metrogas

La incursión en el negocio de los combustibles no es la única apuesta de Manzano. El empresario también busca expandirse en el sector gasífero mediante la compra del 70% de Metrogas que YPF puso en venta.

Actualmente posee el 9,23% de la distribuidora a través de Integra Gas Distribution LLC y ocupa un lugar en el directorio. Ahora pretende alcanzar el control de la compañía mediante la firma inversora Andina, una de las cinco seleccionadas para presentar ofertas vinculantes a fines de junio.

Mercuria, el gigante suizo desembarca con fuerza

Mercuria fue fundada en 2004 por Marco Dunand y Daniel Jaeggi. Tiene presencia en más de 50 países y factura anualmente más de u$s 140.000 millones.

Sus negocios abarcan toda la cadena energética: petróleo crudo, combustibles refinados, gas natural, GNL, electricidad, energías renovables y metales.

La compañía consolidó su escala global en 2014, cuando adquirió por u$s 3500 millones la división de comercialización de commodities de J.P. Morgan Chase.

Su primera incursión en Argentina ocurrió en 2009 con la compra de la petrolera El Trébol. Más tarde, esa firma se fusionó con Andes Energía —controlada por Manzano a través de Integra Capital— para dar origen a Phoenix Global Resources, una de las pioneras en la producción de hidrocarburos no convencionales en Río Negro.

Cómo queda el mercado de combustibles

Con la incorporación de los activos de Raízen, Mercuria pasará a controlar cerca del 20% del mercado local de comercialización de combustibles líquidos y a refinar una parte significativa de las naftas y el gasoil que venderá en su red de estaciones.

Al anunciar el cierre de la operación, el director global de inversiones de Mercuria, Brian Falik, destacó que “Argentina representa un mercado energético importante con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento”. Además, aseguró que el grupo cuenta con la capacidad financiera necesaria para garantizar la continuidad de empleados y socios comerciales.

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Por su parte, Raízen —integrada por Shell y la brasileña Cosan— explicó que su salida del país responde a una estrategia global orientada a optimizar activos, simplificar operaciones y concentrar inversiones en mercados considerados prioritarios.

La compañía indicó que los fondos obtenidos serán destinados al fortalecimiento financiero del grupo y a la reducción de su nivel de endeudamiento.

Si no aparecen objeciones regulatorias, el cambio de manos de la red de estaciones y de las plantas industriales de Shell quedará formalmente aprobado dentro de los próximos seis meses, una vez completadas las revisiones de los organismos de defensa de la competencia y control sectorial.