Río Negro: el peronismo activa el operativo clamor para la continuidad de los Soria en General Roca

Aunque aclaró que “uno tiene el corazoncito puesto en determinados compañeros y compañeras”, y que la prioridad es consolidar la candidatura de la intendenta María Emilia Soria a la gobernación, sus dichos parecen enterrar las aspiraciones de otros dirigentes del sector, como la legisladora Luciana Delgado Sempé o el concejal Pablo Bustelo .

“Nosotros estamos trabajando para que María Emilia sea nuestra gobernadora. El resto de las discusiones vienen después. Por supuesto que uno tiene preferencias por tal o cual persona, o por tal o cual compañero o compañera”, afirmó en declaraciones al programa Desde El Bunker.

“Si me pregunta a mí quién tendría que ser el candidato a intendente de Roca, no tengo ninguna duda que tendría que ser Carlos Soria”, aclaró Berros segundos después.

Martín Soria, María Emilia Soria y Carlitos Soria dan forma a un armado que tiene a General Roca como base y la gobernación de Río Negro como el horizonte más desafiante. Los hermanos pudieron consolidarse como unos los puntos fuertes del peronismo y de la política provincial con alcance a nivel nacional

María Emilia Soria y Martín Soria María Emilia Soria y Martín Soria.

Martín, el dirigente con mayor recorrido institucional del espacio, fue intendente, candidato a gobernador, ministro de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández, diputado y desde diciembre ocupa una banca en el Senado.

María Emilia, en tanto, logró consolidar un liderazgo propio. Tras dos períodos en la Cámara de Diputados, volvió a General Roca para asumir la intendencia y desde allí construyó una gestión con fuerte respaldo local. Hoy aparece instalada como candidata a disputar la gobernación de Río Negro en 2027.

Quién es el hermano de María Emilia y Martín Soria

Carlos Soria es el menor de los hermanos. Su figura opera lejos del foco público, aunque con un peso político creciente. “Carlitos”, como se lo conoce en la ciudad, lleva el mismo nombre que su padre, Carlos Soria, el gobernador de Río Negro que murió el 1 de enero de 2012, a pocos días de asumir. Pero además representa una continuidad política y simbólica de ese legado.

En la actualidad cumple un rol central como articulador y asesor estratégico del armado peronista en la provincia. Es quien trabaja en el diseño fino, en la construcción de consensos y en el entramado de relaciones que sostienen el funcionamiento del peronismo rionegrino.

No es tan conocido como Martín y María Emilia, pero siempre estuvo involucrado en el espacio que tuvo a sus hermanos como protagonista, sobre todo escoltando al hoy senador. Como Licenciado en Comunicación Social, es el responsable de la diagramación de la comunicación política de las campañas electorales del peronismo en Río Negro.

Sus comienzos en la política de la Patagonia

En sus comienzos trabajó para diferentes municipios de Río Negro y Neuquén, principalmente como asesor en comunicación institucional. De hecho, lleva varios años al frente de la Dirección de Coordinación Institucional, que vendría como Jefe de Gabinete de la Municipalidad de General Roca, al comando de su hermana.

Jose Luis Berros legisaldor Río Negro José Luis Berros activó el operativo para la candidatura de Carlitos Soria.

Existen muy pocas fotos públicas de él y casi nunca brinda declaraciones. Hasta el momento, según fuentes muy cercanas a la familia, es el estratega por excelencia de diferentes políticas públicas en el municipio pero también de las campañas electorales que consagró la victoria en diferentes oportunidades en la ciudad del Alto Valle que los Soria dominan desde el 2003.

Dentro del espacio, es una voz muy escuchada tanto por Martín como por María Emilia. Su capacidad para leer el escenario político, tender puentes entre sectores internos y ordenar estrategias territoriales lo convirtió en una pieza clave del armado provincial. No ocupa un cargo electivo, pero maneja los hilos de la construcción política con un perfil bajo y una influencia concreta.

La proyección en la segunda ciudad más grande de Río Negro

De cara a 2027, el nombre de Carlitos empieza a sonar con fuerza. María Emilia ya no podrá continuar como intendenta y el legado estaría garantizado de la manera más confiable posible. Esa posible proyección no sólo responde a una lógica de continuidad territorial, sino también al reconocimiento interno de su rol político y de su capacidad de gestión y articulación.

Fueron dos períodos de Carlos, dos de Martín, María Emilia transita su segundo tiempo. Todo parece indicar que llegó el momento para que Carlitos continúe con el legado. En su entorno ya se lo piden, pero él por el momento no modifica su perfiel y trabaja escapando al bullicio público. El escenario está abierto y la familia Soria vuelve a ser protagonista, esta vez con una combinación de experiencia, renovación y estrategia política.