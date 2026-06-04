A un mes del regreso de la prensa a la Casa Rosada, continúan las restricciones para informar

Ningún otro gobierno desde el regreso de la democracia en 1983 mantuvo tantos obstáculos y restricciones para ejercer el periodismo dentro de la Casa Rosada como el de Javier Milei . De hecho, a pesar de la reapertura de la histórica Sala de Periodistas hace un mes, la prensa acreditada todavía tiene prohibido el acceso a pasillos, patios y salones oficiales, sumado a otros numerosos impedimentos que cercenan el derecho a informar.

La decisión formal la tomó la Secretaría de Comunicación y Medios que conduce Javier Lanari , un área que creció en jerarquía este mismo año y pasó de reportar a la secretaría general de la Presidencia de Karina Milei a la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni . Sin embargo, según pudo saber este medio, la orden de cerrar la sala y luego reabrirla con numerosas nuevas limitaciones la tomó el Presidente en persona, amparado en sus ya clásicos ataques a la prensa y medios de comunicación opositores .

Pese a todo, en Balcarce 50 aseguran que la administración libertaria tiene voluntad de "regresar de a poco a la normalidad". Esta intención incluye, también, realizar el próximo lunes 8 de junio, un día después del Día del Periodista , el tradicional brindis entre representantes del Ejecutivo y la prensa acreditada. Esta costumbre se realiza también en otras dependencias del Estado, nacional, provincial y locales.

El año pasado, la celebración se llevó adelante en el Salón Héroes de Malvinas, del que participaron el por exjefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro Federico Sturzenegger, la ministra Sandra Pettovello y Adorni, que se desempeñaba entonces como vocero oficial. Hablaron, brindaron y compartieron ágape otras figuras libertarias. Ahora, como este salón que rinde homenaje a los combatientes de la guerra se encuentra restringido para la prensa, el brindis se realizará en la misma Sala de Periodistas.

De momento, el único funcionario que confirmó su asistencia al brindis fue Lanari. Los esfuerzos del secretario de Comunicación y Prensa por volver a la normalidad contrastan, de todos modos, con otras posturas en la cúpula libertaria que indican que la decisión presidencial es inamovible y que todo se quedará tal cual está ahora.

El Gobierno se ampara en un reglamento interno libertario

Las voces oficiales del Gobierno indicaron a este medio que las censuras "se tomaron para hacer cumplir a rajatabla el reglamento después del episodio de TN". "Si bien la Justicia archivó la denuncia, hubo una violación del código interno de conducta dentro de Casa Rosada. Estamos viendo la posibilidad de ir relajando de a poco los controles para que los periodistas puedan volver a circular por espacios permitidos respetando usos y costumbres", sumaron las mismas fuentes.

La cita hace referencia a un informe periodístico de Luciana Geuna e Ignacio Salerno que mostraba, a través de la filmación de anteojos inteligentes, los pasillos de la sede de Gobierno. Pese a la denuncia que presentó el general Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de Casa Militar, el Ministerio Público no logró acreditar que la difusión de esas imágenes constituyeran una vulneración a la inteligencia estatal o una violación de secretos políticos o militares.

La causa se archivó, pero puertas adentro de Balcarce 50 todo siguió como si nada. Es decir, los efectivos de seguridad continúan simulando que revisan, registran y vigilan a los periodistas por una cuestión de seguridad nacional y los vidrios internos de lugares comunes dentro de la Casa Rosada siguen esmerilados, lo que evita que se pueda observar quién entra y quién sale en algunos de los despachos donde se define el destino de la Nación.

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Restricciones nunca vistas en democracia

Funcionarios de otras administraciones, estudiosos de la historia argentina y probablemente todos los periodistas que alguna vez pasaron por la Casa Rosada coinciden en la gravedad institucional que significa tener acorralada a la prensa. Como publicó este medio, sin libertad de expresión no hay democracia.

Gustavo Abu Arab, un cronista con cinco décadas de experiencia profesional y una de las principales referencias para muchos de sus colegas dentro de la Sala, lo comentó de esta forma: "Jamás pensé en mis 43 años en Casa Rosada escribir este reclamo indispensable. Que la Sala de periodistas esté abierta con restricciones extremas es inimaginable para que los trabajadores de prensa cumplan su tarea diaria de informar".

"El Gobierno, que debería garantizar esas condiciones, es quien las impone con órdenes impartidas sin razón y que la Justicia Federal resolvió desestimar y archivar por incomprobables. Todo dentro del espacio más importante para el cumplimiento de la leyes de la república en plena vigencia del estado de derecho recuperado el sábado 10 de diciembre de 1983", indicó el periodista ante Letra P.

El corralito periodístico

La Sala estuvo cerrada 12 días, pero una vez reabierta los límites se acortaron. Tal como denunció este medio en su momento, los periodistas deben anunciarse en la entrada del edificio. Un efectivo de la Policía Federal y otro de Casa Militar solicitan de manera verbal el nombre y apellido de los comunicadores para cotejearlo en un listado de seguridad interna.

También se solicita el DNI y toda las pertenencias deben pasar por un escáner y atravesar un detector de metales. A veces, otro efectivo suma un detector de metales móviles, similares a los que se usan en eventos deportivos y recitales. En algunos pocos casos, las autoridades piden abrir mochilas y bolsos, y registran el ingreso de computadoras y otros dispositivos electrónicos. Si bien es algo que antes también sucedía, no se hacía con tanta meticulosidad.

Una vez atravesado estos pasos, se le entrega a los periodistas una credencial, que debe llevar colgada en su escueto recorrido permitido por los pasillos de la Casa Rosada. El acceso antes solía ser por Balcarce 24 con un sistema de huella dactilar. Eso también fue modificado. Ahora se ingresa por Balcarce 78, es decir por la esquina opuesta a la explanada por la que suele ingresar Milei y el gabinete. También hay restricciones hasta para acceder al comedor o la cafetería, a la que sólo se llega a través de un "corralito periodístico".