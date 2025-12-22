Rosario: Romina Diez ungió a un leal para controlar los movimientos de La Libertad Avanza en el Concejo

El panorama de La Libertad Avanza en el Concejo Municipal de Rosario avizora un 2026 con cambios significativos luego de haber sumado músculo y definido roles internos, no sin chispazos de por medio. Más allá de los espacios formales y visibles, Romina Diez volvió a imponer su opinión en la estructura libertaria local.

La diputada eligió a un dirigente leal para coordinar el trabajo legislativo en el Palacio Vasallo. Se trata de Guido Orlandi .

Como viene contando Letra P , la tropa libertaria tuvo en el armado de su nueva configuración interna en el ámbito legislativo una primera sorpresa ante la designación de Franco Volpe como jefe de bloque en detrimento de Juan Pedro Aleart . La vicepresidencia del cuerpo otorgada luego al experiodista calmó las aguas. Según pudo saber este medio, la definición sobre la división de roles se dio en una charla en la que participaron Diez, Aleart y Volpe. "Sin imposiciones", remarcan.

Previo a la asunción de los nuevos concejales, el 10 de diciembre pasado, LLA debía resolver puertas adentro una situación: qué lugar iban a tener quienes ya estaban en el recinto y cómo se amalgamaban quienes comenzaban sus mandatos, especialmente Aleart, de perfil alto .

Frente a ese cuadro de situación, Diez juntó a la tropa y empoderó a Orlandi. El elegido está a cargo de la delegación local de PAMI , que por estas horas enfrenta una situación delicada en el Policlínico PAMI 1, de gestión nacional.

La propia jefa libertaria comunicó a María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo, el rol que cumplirá Orlandi. "Tiene que delegar, porque ella está coordinando en el Congreso a todos los diputados de Santa Fe", resumen algunos sobre la decisión de buscar a una persona cercana y de confianza que pudiera ocuparse de esa tarea.

Embed Estos gladiadores son nuestros concejales electos en la provincia de Santa Fe!

Diciembre nos recibe acompañando su jura.

La libertad avanza y la batalla cultural se profundiza: las ideas que transforman son las que se sostienen con coraje, convicción y verdad. Siempre de la mano… pic.twitter.com/PyqDeoTdAN — Romina Diez (@romidiezok) November 30, 2025

En LLA detectaron que con el peso que representa contar con cinco ediles propios se necesitaba alguien que aglutinara y verticalizara las decisiones, siempre con Diez dando el aval final. Allí apareció Orlandi, que además de su rol en PAMI coordinó la fiscalización en las elecciones nacionales de octubre.

Que las diferencias no se noten

El ecosistema libertario en el Concejo posee figuras de distintas extracciones. Volpe siempre mostró mayor cercanía a Nicolás Mayoraz, mientras que el vínculo de Aleart con Patricia Bullrich no es novedad. En la nueva camada, Lautaro Enriquez y Anabel Lencina responden a Diez, mientras que Samanta Arias viene del PRO. "Siempre hubo grupos enfrentados, pero lo importante es que se entendió que es un bloque más allá de la diferencia de opiniones", sostuvo una fuente.

¿Será sostenible en el tiempo? "Esto es como Alcohólicos Anónimos: día a día", ironiza una voz de peso dando cuenta que, si bien todo luce acomodado, tienen claro que se trata de procesos largos. Un ejemplo es la edil Sabrina Prence, que ingresó al Concejo como parte de la alianza libertaria en 2023, aunque sin partido propio en aquel entonces. Ahora, hace rato que montó rancho aparte. "Nosotros somos todos de Karina Milei. El límite es insultarla y eso es lo que hizo Prence", dicen sobre la imposibilidad de volver a unir a todas las partes.

La confianza de La Libertad Avanza

En LLA hay expectativas de convertirse en una suerte de garante de la gobernabilidad para el oficialismo. Con dos sillas en comisiones clave como Presupuesto y Gobierno, el bloque libertario ve que, por necesidad, la gestión del intendente Pablo Javkin deberá consensuar para sancionar ordenanzas. "Van a necesitar de nosotros. Naturalmente, siempre buscarán alguna alianza por nuestro lado que por el lado de Juan Monteverde", confían.