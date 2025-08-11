ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: cómo es la silenciosa disputa en La Libertad Avanza por el segundo lugar en la lista de Romina Diez

Agustín Pellegrini y Marcos Peyrano, dos hombres de la diputada, se anotan para el casillero. Qué les juega a favor y qué en contra. El resto de la nómina.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Agustín Pellegrini, parte de la&nbsp;silenciosa disputa en La Libertad Avanza por el segundo lugar en la lista de Romina Diez en&nbsp;Santa Fe.

Agustín Pellegrini, parte de la silenciosa disputa en La Libertad Avanza por el segundo lugar en la lista de Romina Diez en Santa Fe.

A seis días del cierre de listas, una silenciosa disputa crece en las entrañas de la franquicia que La Libertad Avanza tiene en Santa Fe. Dos figuras del entorno más cercano de Romina Diez se lanzaron a la carrera para ocupar el segundo lugar de la boleta, detrás de la diputada, un lugar codiciado por ser un boleto seguro al Congreso.

Los dos contendientes fueron el brazo derecho e izquierdo de Diez para el armado del sello partidario en la provincia: Pellegrini fue el que se encargó de sumar militantes y dirigentes por las ciudades, mientras que Peyrano -uno de los abogados más renombrados de Rosario- estuvo a cargo de lo jurídico y es hoy el apoderado.

La guerra silenciosa de LLA en Santa Fe

La disputa se mantiene en voz baja y solo tiene episodios esporádicos que salen a la superficie. Por ejemplo, la noticia de un supuesto enojo -que no fue- de Diez por una reunión con empresas constructoras en el búnker partidario. Por esa filtración, un sector del espacio apuntó directamente contra Pellegrini. No era ilógico: es la mano derecha de la diputada, quien se encarga muchas veces del trabajo sucio. Por eso, fue casi instintivo que haya sido el primer señalado. Sin embargo, la caza de brujas por esa filtración sigue y no se descarta que haya sido una jugada para ensuciarlo.

La voluntad de Pellegrini de encabezar salió a la luz hace algunas semanas, cuando en una movida de prensa orquestada varios medios lo presentaron en sociedad -justo a él, cultor del bajo perfil- como el armador de Diez. Sin embargo, dentro del partido le facturan, además de su indeseable rol de policía malo, su juventud: no tiene más de treinta años. En contraposición, Peyrano -además de ser letrado- tiene ya algo de experiencia legislativa por su rol de constituyente.

romina diez marcos peyrano
Romina Diez junto a Marcos Peyrano en los Tribunales de Rosario

Romina Diez junto a Marcos Peyrano en los Tribunales de Rosario

Sin embargo, al abogado también le cuentan facturas que le quieren cobrar en el próximo cierre. Por ejemplo, le atribuyen una movida -orquestada junto con Nicolás Mayoraz- para quedarse con la vicepresidencia segunda de la Convención, que había sido pedida por -y otorgada a- Beatriz Brouwer.

Según les endilgan, Mayoraz y Peyrano habrían esgrimido una supuesta exigencia de paridad de género en las autoridades. Como Felipe Michlig iba a ser el presidente, la vicepresidencia segunda debía ser para un hombre. Esa exigencia, en realidad, nunca existió.

La lista de La Libertad Avanza en Santa Fe

Quien zanjará la disputa es Diez, con la autoridad que le otorga su vínculo con Karina Milei, el tío Lule Menem y el sobrino Martín Menem. Es la única certeza que repiten en todas las tribus que componen el ecosistema libertario. “Por eso no hay una interna propiamente dicha: simplemente están los dos anotados a la espera de una definición de arriba”, explicó una garganta con ánimos de bajar el tono. Con ese panorama, tampoco se descarta que el comando libertario quiera salir de la pelea por arriba y elija a un tercero, neutral en la guerra.

1000130984.jpg
Karina Milei, jefa de La Libertad Avanza, junto a Romina Diez y los Menem en Rosario. De remera verde, Agustín Pellegrini.

Karina Milei, jefa de La Libertad Avanza, junto a Romina Diez y los Menem en Rosario. De remera verde, Agustín Pellegrini.

Aunque los roces se perciben, la sangre no llega al río porque en La Libertad Avanza administran abundancia. Creen que cumplirán el objetivo de cinco bancas y eso permitirá una solución salomónica: “En última instancia, uno irá segundo y el otro cuarto”. Todo indica que el tercer lugar será para una mujer que responda a Patricia Bullrich, algo que mantiene expectante a su tropa. Para el quinto casillero, que le corresponde a otra mujer, suenan varias del entorno más cercano a Diez: una de ellas es Karina Raíz, delegada en Santa Fe de la Dirección Nacional de Migraciones.

