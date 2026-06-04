Patricia Bullrich doblegó a Javier Milei: el Senado aprobó el pliego de Michelli con los votos del kirchnerismo

Patricia Bullrich obtuvo un triunfo en su duelo con Javier Milei por las vacantes en la Justicia federal: con ayuda del kirchnerismo, el Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli , candidata a jueza del Tribunal Oral 3 de La Plata . El Presidente había pedido retirarlo porque es cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon .

El interbloque peronista Populares , en todas sus vertientes, avaló a la jurista platense y permitió incorporar el expediente a la sesión y luego aprobarlo. El pliego fue aprobado con 44 votos a favor, siete más que la mayoría. Milei sólo tiene un recurso: demorar la promulgación del pliego por tiempo indefinido y someterse a un escarnio judicial.

El bloque oficialista se partió. Dieciocho de los 21 miembros de La Libertad Avanza (LLA) votaron en contra. Luis Juez y Bullrich se abstuvieron y el formoseño Francisco Paoltroni , como había anunciado, votó a favor del pliego.

"No se puede pedir consecuencias disciplinarias por una situación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos.", explicó su posición Bullrich. Estuvieron ausentes la radical chaqueña Silvia Schneider , cercana al gobernador Leandro Zdero ; y la de Alejandra Vigo .

Sin los votos de la mayoría del peronismo, también se aprobó el pliego de Emilio Rosatti como juez de Santa Fe. Es el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Tuvo 44 votos a favor y 20 en contra.

Otro de los pliegos rechazados por el grueso del PJ fue el de la candidatura a jueza de cámara en el Tribunal de La Plata de María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini, quien actuó en causas contra Cristina Fernández de Kirchner. También fue aprobado, con 44 a 20.

El peronismo mostró sus grietas. Mariano Recalde (La Cámpora) y el santafesino Marcelo Lewandowski se ausentaron. La fueguina Cristina López también dejó su banca vacía en la votación de la futura jueza, pero votó a favor del santafesino. El resto de los pliegos se aprobó por unanimidad.

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El acuerdo entre Patricia Bullrich y el kirchnerismo

La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti justificó la posición de su bloque. "Vamos a colaborar con todo lo que sea a favor de la ciudadanía, pero no vamos a claudicar en defensa de la institucionalidad", anunció. Entre los pliegos que pasaron el filtro del peronismo estuvo el de Ana María Juan, para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que instruye la causa $LIBRA.

La negociación entre Bullrich y la oposición tuvo varios capítulos desde el inicio de la sesión. Ni bien sonó la campana, se supo que la presidenta del bloque oficialista tenía la orden de incorporar los 73 pliegos judiciales dictaminados, aun cuando en la reunión de labor parlamentaria los jefes de bloque habían acordado sumar 50.

El cambio provocó un largo cruce entre las autoridades de bancada. "Si acordamos algo en labor y no lo cumplimos, ¿para qué lo hacemos?", preguntó la kirchnerista Juliana Di Tullio, quien mantuvo charlas con la jefa del oficialismo en varios tramos de la sesión. La jefa de bloque no se mostraba convencida de ampliar el temario. "No era fácil discriminar a quiénes se iba a excluir", se excusó.

La maniobra que nadie vio

Bullrich había hecho otra trampa: en el acta de labor parlamentaria nunca aparecieron los 50 pliegos que se tratarían. Pero la exministra, por las suyas, había filtrado una lista con la nómina que se llevaría el recinto. Entre las omisiones estaba la de Rosatti y la de dos candidatos que tienen pasado como rivales de la senadora.

Uno es el de Yamile Susan Bernan, quien actuó en la causa que investiga a Bullrich por dejar bolsas mortuorias frente a la Plaza de Mayo, en una marcha de 2021. La jurista, además, es esposa de un exintegrante del Ministerio de Justicia durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona.

En esos días no tenía buena relación con el entonces secretario, Sebastián Amerio, cercano a Santiago Caputo, quien de esta manera dejó su marca al interactuar con la exministra de Seguridad. El asesor siempre trata de acercarse a los rivales de Karina Milei, quien cuando supo de la maniobra ordenó al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que la jornada finalizara con los 73 pliegos aprobados.

El planteo se impuso, tras un pedido expreso en el recinto del jefe de la UCR, Eduardo Vischi, y un cuarto intermedio de una hora. Al retorno, la titular de la bancada libertaria sorprendió con la decisión de votar a Michelli.

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El acuerdo inicial contemplaba votar 50 designaciones, pero sectores de la Cámara impulsan que todos los pliegos sean votados en conjunto pic.twitter.com/gTjLEyK9rN — LETRA P (@Letra_P) June 4, 2026

La jugada final

El pliego de la jurista platense no se iba a tratar hasta la próxima sesión, según un acuerdo que la propia Bullrich había confirmado en la sesión. Ocurre que, con una posición de los 25 miembros del interbloque peronista, LLA ni siquiera puede bloquear los dos tercios.

Es mayoría era necesaria para cambiar el acta de labor parlamentaria, pero también para sumar el expediente de Michelli, porque recién fue publicado este miércoles, aun cuando tenía nueve firmas desde hace varios días. El libertario Juan Carlos Pagotto se había negado a completar el trámite. La demora ocasionó la queja de Victoria Villarruel, quien advirtió sobre una eventual judicialización.

Con la mitad más uno del recinto, el pliego de la jurista platense sólo podía tratarse después de siete días de la oficialización, es decir, desde el miércoles 10. Bullrich tenía motivos para apurarse: no está claro cuándo será la próxima sesión. Ingresaron 32 candidatos nuevos a magistrados que requieren sus audiencias públicas.