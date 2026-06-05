Hidrovía: el Gobierno preadjudicó la concesión a Jan de Nul y abre la última etapa del proceso.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con la preadjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal y recomendó adjudicar el contrato a Jan de Nul , la compañía belga que había quedado mejor posicionada tras la apertura de las ofertas económicas . La decisión deja a la firma a un paso de quedarse con el control de la principal ruta de exportación del país.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Economía mediante el Dictamen de Preadjudicación, que repasó las tres etapas de evaluación de la licitación y concluyó que la oferta presentada por Jan de Nul - Servimagnus obtuvo la mejor calificación dentro del esquema diseñado junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La resolución representa un nuevo avance en un proceso que estuvo rodeado de tensiones empresariales, cuestionamientos políticos y presentaciones judiciales. En las últimas semanas, la licitación había superado una serie de obstáculos que amenazaban con demorar nuevamente la definición .

Según informó el Gobierno, la evaluación técnica otorgó a Jan de Nul un puntaje de 66,20 unidades, mientras que la competidora DEME NV alcanzó 42,14. En la instancia económica ambas compañías terminaron igualadas al ofrecer el menor precio permitido por el pliego.

La tercera empresa en competencia, DTA Engenharia, había quedado fuera de carrera luego de que su propuesta fuera declarada inadmisible por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta exigida por la licitación.

Tal como había anticipado Letra P tras la apertura de sobres, la ventaja obtenida por la compañía belga en la evaluación técnica la dejó en una posición favorable para quedarse con el contrato de concesión.

La Justicia ya había despejado el camino

Antes de emitir el dictamen, el Gobierno destacó que se realizó una revisión integral de la documentación y del procedimiento licitatorio para verificar el cumplimiento de la normativa argentina y de las recomendaciones internacionales.

La administración libertaria también recordó que el proceso no recibió impugnaciones por parte de las empresas participantes y que la Justicia rechazó las medidas cautelares y denuncias que buscaban frenar la licitación.

Con la publicación del Dictamen de Preadjudicación se abrió ahora una última instancia administrativa de siete días corridos para presentar objeciones formales. Cumplido ese plazo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación podrá avanzar hacia la adjudicación definitiva del contrato.