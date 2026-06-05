Marcos Juárez: Sara Majorel negocia una alianza con Pedro Dellarossa y arriesga la unidad de su gobierno

Sara Majorel enfrentó la decisión política más delicada de su gestión en Marcos Juárez . A menos de cien días de las elecciones municipales del 6 de septiembre, la intendenta del sudeste de Córdoba evalúa un acuerdo con Pedro Dellarossa , su antecesor y principal referente político. La posibilidad abrió tensiones dentro de la coalición oficialista.

Es innegable que el presidente del Concejo Deliberante , Javier Barletta , fue uno de los dirigentes más cercanos a la jefa municipal durante el mandato. El referente de la Unión Cívica Radical sostuvo de manera constante que se debía impulsar la continuidad de la intendenta con origen en el PRO.

Sin embargo, el radical dejó claro que abandonaría el espacio si se concretaba un pacto con Dellarossa . La relación política entre ambos quedó deteriorada tras los primeros gobiernos compartidos entre el PRO , la UCR y el Frente Cívico .

La salida de Barletta implicaría mucho más que una baja simbólica. El oficialismo perdería a uno de los dirigentes que garantizó estabilidad política y respaldo legislativo dentro del Concejo Deliberante.

Junto al edil aparecen otros funcionarios del circulo más cercano a la intendenta que no comparten la decisión y dejarían el espacio luego del 10 de diciembre. La principal tarea es evitar que la sangría ocurra en el transcurso de la campaña electoral.

El Frente Cívico también toma distancia

Otra de las piezas que quedó en duda dentro del esquema político fue el Frente Cívico, representado en la ciudad por el concejal Maximiliano Villarreal González. El edil aseguró que el partido no avanzó en alianzas ni fusiones con otros sectores y aguardan directivas desde la capital provincial.

Sin embargo, las condiciones planteadas por Dellarossa para avanzar con el acuerdo dejaron sin margen a los socios históricos del oficialismo. El exintendente pretende conformar un espacio integrado exclusivamente por dirigentes y militantes del PRO y lo expresó públicamente.

Esa exigencia desplazó tanto a sectores de la UCR como al juecismo, dos estructuras que acompañaron a Majorel desde el inicio de la gestión en 2022.

La pelea por la candidatura con Pedro Dellarossa

El principal interrogante pasa por estas horas en la definición de la candidatura a la intendencia. Las conversaciones incluyeron dos posibilidades: un consenso político o una encuesta que resolviera quién encabezaría la lista.

La alternativa de una medición no apareció de manera casual. Dellarossa sostuvo en distintas conversaciones que la candidatura debía definirse según el nivel de conocimiento y competitividad de cada dirigente.

pedro dellarossa sara majorel.jpg Pedro Dellarossa cada vez más cerca de un acuerdo con sus viejos aliados

Con una trayectoria más extensa en la ciudad, el exintendente conservó una ventaja en términos de instalación pública. Ese escenario redujo el margen de negociación de la actual mandataria.

El calendario electoral fijó el cierre de alianzas para el 8 de julio y la oficialización de candidaturas un mes después. Hasta entonces, el oficialismo debió resolver tanto la integración de la lista como el liderazgo político del espacio.

La Libertad Avanza cerró otra puerta

Durante buena parte del año pasado, la intendenta buscó posicionarse como referencia local de La Libertad Avanza. Incluso publicó una carta de respaldo al rumbo económico impulsado por Javier Milei.

Ese camino quedó clausurado tras la consolidación de Gerardo Pasquali como principal referente libertario en la ciudad, con respaldo de la conducción provincial. Las últimas declaraciones públicas marcaron una distancia cada vez mayor entre ambos sectores.

bornoroni juez majorel roca machado Gabriel Bornoroni y dirigencia de La Libertad Avanza en Marcos Juárez

La tensión creció todavía más tras el conflicto por el servicio de PAMI en Marcos Juárez. La intendenta cuestionó el vacío político que, según expresó, recibió luego de impulsar una propuesta para sostener la prestación.

El dilema del oficialismo quedó expuesto. Un acuerdo con Dellarossa podía aportar estructura territorial y volumen político, aunque también implicaba el alejamiento de dirigentes que integraron la coalición gobernante desde el inicio de la gestión.