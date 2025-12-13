Bariloche: el Círculo Rojo proyecta un 2026 de menor tensión política con el gobierno de Walter Cortés

El Círculo Rojo de Bariloche festejó la salida de Sergio Herrero del gabinete de Walter Cortés y prepara el terreno para negociar la política del sector con el flamante secretario de Turismo, Eric Guzmán . La expectativa es grande, luego de dos años de tensiones constantes con el funcionario saliente, que había roto una articulación histórica entre los empresarios del sector y los gobiernos de turno.

Por el momento, la Cámara de Turismo , la de Comercio y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica no tomaron una posición conjunta, aunque algunos referentes empresariales ya avisaron que van a acompañar la gestión de Guzmán, que también tiene bajo su órbita la titularidad del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur), el organismo público-privado que aún tiene el puesto de CEO acéfalo .

La primera reacción de los empresarios del turismo por la salida de Herrero fue de alivio. La llegada de Guzmán genera expectativa: por ser un hombre relacionado a la actividad y por la necesidad que tiene el sector de dar vuelta de página tras dos años de trabajo descoordinado entre lo público y privado en la ciudad más poblada de Río Negro .

El titular de la Cámara de Turismo Bariloche, Néstor Denoya , le confió a Letra P que ven “muy bien” la designación de Guzmán y que van a acompañar su gestión. También adelantó que el próximo lunes tendrán una reunión con el flamante secretario para avanzar en “todo lo que no se pudo en estos dos años”.

Por su parte el presidente de la cámara empresaria, Martín Lago , mostró cautela y prefirió tener un encuentro con el nuevo funcionario antes de calificar su nombramiento. Sí confirmó que intercambiaron mensajes a la espera de una reunión formal. “No podría dar una posición, esperamos juntarnos la semana que viene, si tiene algún espacio, y si no será la siguiente”, señaló.

Sin embargo, abrió una puerta. “De nuestra parte estamos abiertos y con voluntad de que las cosas funcionen”, dijo.

En el directorio del Emprotur valoran que Guzmán es un hombre que viene del turismo. El concejal de Primero Río Negro, Facundo Villalba, que se sienta en la mesa donde se define la promoción turística de la ciudad, deseó que finalmente puedan trabajar "todos juntos para que el Ente se normalice”. Sin embargo, matizó: no “hay que olvidar que seguimos bajo la gestión Cortés”.

Aunque Guzmán entró con el pie derecho a la cartera más importante de la ciudad lacustre, crece la especulación sobre si Herrero volverá a ocupar el cargo tras la licencia médica que se tomó a principios de diciembre. Villaba destacó que esa decisión es responsabilidad del jefe comunal, quien deberá decidir “si prefiere que la política de la principal actividad económica de Bariloche esté conducida por un funcionario idóneo o por un amigo de él”.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 11.41.57 El concejal de Bariloche, Facundo Villalba, uno de los políticos más críticos de la gestión de Walter Cortés.

El empresariado coordina con la gestión Cortés

La reunión del próximo lunes entre la Cámara de Turismo y Guzmán servirá como un nuevo punto de partida tras una etapa de distanciamiento, bronca y enojos entre el Círculo Rojo y el Ejecutivo municipal.

Los empresarios llegarán con un pliego de actividades para coordinar, que requerirán aunar esfuerzos para recibir eventos como el Mundial de Motocross (MXGP), pautado para el 7 y 8 de marzo.

También deberán consensuar representantes para asistir a fines de enero a la Feria Internacional de Turismo 2026, en Madrid, uno de los eventos más importantes que tiene el Emprotur para mostrar la joya turística de la Patagonia.

A todo esto hay que sumarle la conformación de un nuevo plan de acción para el ente mixto de promoción turística, donde el directorio todavía no logró poner un CEO que represente las voluntades del Círculo Rojo.

Por estos días, en la ciudad andina trascurre “Navidad en Bariloche”, el evento que coordinan los empresarios hoteleros y el municipio para traer pasajeros en la previa de la temporada de verano. “Nos permite generar visualización en un momento clave donde muchas personas definen dónde van a vacacionar”, explicó Martín Lago.

Quién es el nuevo secretario de Turismo

El flamante secretario ya formaba parte del gobierno de Cortés como director de Relaciones Institucionales, puesto al que llegó a mediados de octubre, tras el fallecimiento de Luis Rubén Olivares. Sin embargo, no viene del riñón político del intendente sindicalista.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 11.45.06 El secretario de Turismo, Eric Guzmán, recibiendo a la delegación surcoreana en el Centro Cívico.

Desde que asumió en esa cartera, acompaña al jefe comunal en actos protocolares, incluso viajó a Buenos Aires y participó de reuniones de promoción turística en la embajada de Brasil, uno de los públicos predilectos de la ciudad.

También estuvo al lado de Cortés en las reuniones que el Ejecutivo local tuvo a principios de diciembre con el embajador de Corea del Sur, en el marco de iniciativas para que los turistas asiáticos puedan llegar a la ciudad andina.

Guzmán además es parte activa de la Asociación Argentina de Instructores de Ski y Snowboard (AADIDESS), una institución que forma a las personas que en invierno constituyen el vínculo más próximo entre los turistas y el principal activo de Bariloche, el Cerro Catedral. Allí el secretario de Turismo es miembro del Tribunal de Honor.

En el raid mediático que tuvo esta semana con la prensa local, Guzmán se encargó de remarcar, sin nombrarlo, que llega a Turismo con una impronta de trabajo diferente a la deHerrero, cuestionado por sus malos tratos y acusado de digitar una política turística que sólo favorecía a su sector, relacionado con lo estudiantil.

Un importante empresario hotelero reflexionó que a Cortés le “costó mucho tomar esta decisión”, y sostuvo que el intendente “no parece ser un tipo que vuelva para atrás una vez que actúa”. También recordó que el Círculo Rojo tuvo una apertura de diálogo con Herrero, “pero al poco tiempo él se ocupó de romper todo”.