La tribu de Omar Perotti sube la presión y le exige apertura a la conducción del PJ de Santa Fe

La tribu del exgobernador Omar Perotti, representada por Juan Manuel Pusineri en la reunión del Consejo Ejecutivo provincial del Partido Justicialista (PJ) realizada el viernes en la ciudad de Santa Fe, endureció su planteo sobre la falta de participación interna y advirtió que el rumbo actual del peronismo profundiza el escenario de tensiones, pases de factura y reacomodamientos en el camino hacia 2027.

Un reclamo que se enmarca en un clima tenso Durante el encuentro partidario, el espacio que responde a Perotti cuestionó que las decisiones del último año consolidaron, a su juicio, un modelo "cerrado y alejado de la tradición movimientista" del peronismo. Pusineri sostuvo que “cuando el partido pierde prácticas participativas y renuncia a la renovación, se aleja de la sociedad y deja de representar a amplios sectores”.

El dirigente remarcó que la discusión no se limita a nombres propios ni a la confección de una futura lista, sino a una estrategia política elaborada sin apertura. Para el perottismo, esa lógica explica parte de la pérdida de competitividad y de la fragmentación que atraviesa al justicialismo santafesino.

Coincidencias y advertencias hacia adentro Pusineri señaló que su planteo fue compartido por otros espacios presentes en la reunión y reiteró que la renovación requerida por el PJ debe ser efectiva y no retórica. Según su análisis, recuperar la vocación de movimiento implica abrir el partido, reconstruir la cercanía con la ciudadanía y evitar que el cierre interno siga reproduciendo los errores de los últimos años.

Para el perottismo, el desafío inmediato es impedir que la dirigencia insista en una práctica política "de espaldas a la sociedad", lo que profundizaría las tensiones ya visibles en la previa a la reunión del veintiséis, donde el partido volverá a encontrarse en un contexto de disputa estratégica.

Próximos pasos y el horizonte del peronismo provincial El sector adelantó que llevará este planteo a todas las instancias partidarias y que reclamará formalmente que la reorganización interna del PJ incluya mecanismos democráticos y una revisión profunda del rumbo. El objetivo declarado es reconstruir representatividad, fortalecer la competencia electoral y reposicionar al peronismo como una alternativa viable. Con la interna santafesina marcada por tensiones crecientes, el perottismo busca acelerar la discusión sobre el modelo partidario y plantarse como uno de los polos con capacidad de condicionar el rediseño del justicialismo rumbo a dos mil veintisiete.

