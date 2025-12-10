Es el bolsillo, Javier Milei

El temor a una nueva crisis financiera le alcanzó a Javier Milei para sortear, no sin traumas, las elecciones de medio término. Pero el dólar barato puede no ser suficiente para conseguir la reelección si no mejora la calidad de vida de la población con generación de empleo formal y mejores ingresos.

El recambio legislativo que se formalizará este miércoles en el Congreso marcará el inicio del segundo bienio de la presidencia del líder libertario, ya lanzado, empoderado por el triunfo que consiguió en las elecciones de octubre , a la conquista de un nuevo mandato.

En un escenario signado por un oficialismo fortalecido, una oposición aturdida, un empresariado endulzado por la inminencia de reformas que satisfacen sus demandas históricas y un sindicalismo desdibujado, Letra P se pregunta quién le discute el 2027 a Milei y encuentra una primera respuesta posible.

"Hagamos que el esfuerzo valga la pena", pedía Milei en la campaña electoral. El temor al desempleo empieza a ser tema de preocupación persistente en los sondeos de opinión, mientras el Gobierno apura una reforma laboral que reducirá costos de despidos y que distintos sectores caracterizan como regresiva .

Se suma a la precarización persistente que arrojan las estadísticas oficiales, que combinan pérdida de puestos de trabajo asalariados formales con la creación de puestos informales y con la necesidad de adicionar ingresos con actividades complementarias, como manejar un Uber o hacer repartos.

NO PODEMOS IR A MEDIAS. NO PODEMOS CONFORMARNOS CON EL CASI CAMBIAR. ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE CAMBIAR LA ARGENTINA PARA SIEMPRE. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/V1vKnNBVC1

El desempleo y la destrucción del trabajo formal

Según un estudio del instituto Gino Germani, desde el cambio de gobierno se registró una destrucción neta de 407.000 empleos asalariados formales, que pasaron a representar apenas el 45% de la masa laboral. La informalidad, en cambio, escaló al 48%, entre trabajo en negro y cuentapropistas. “Nueve de cada diez nuevos puestos generados son precarios”, detectó.

germani destruccion empleo La destrucción del empleo asalariado formal en la era Javier Milei, según el instituto Gino Germani.

El modelo económico fomenta esta realidad en vez de combatirla. Hasta mediados de 2025, la administración pública había expulsado a más de 216.000 trabajadores, la industria manufacturera a casi 193.000 y la construcción, a más de 112.000. La minería había generado poco más de 11.400 puestos, según datos del INDEC que compiló Gino Germani. El instituto Argentina Grande detalló que la Neuquén efervescente gracias a Vaca Muerta genera 1,3 empleos por cada diez que se destruyen en la provincia de Buenos Aires.

El modelo de Javier Milei no tracciona empleo

El deterioro de las condiciones laborales incide en las remuneraciones, tanto de los trabajadores formales como de los informales. “Los trabajadores expulsados del sector formal se reinsertan en condiciones de alta vulnerabilidad, con ingresos aproximadamente 50% inferiores a los asalariados formales”, indicó el instituto de la UBA.

germani empleo por sector La destrucción de empleo industrial en la era Javier Milei, según el instituto Gino Germani.

“El 72% del total de ocupados percibe ingresos mensuales de un millón de pesos o menos, una cifra que se encuentra por debajo del valor de la Canasta Básica Total” para una familia tipo, añadió. La consecuencia: familias más endeudadas o que queman ahorros para llegar a fin de mes.

La consultora C-P, que sigue minuto a minuto los datos laborales, advierte sobre el progresivo deterioro de ingresos y calidad del empleo. “La tendencia al estancamiento de la actividad económica y la baja generación de empleo registrado derivó en el aumento del desempleo, la subocupación, la fragilidad laboral vía ocupaciones más precarias y el pluriempleo. Todos estos cambios en las características del empleo retroalimentaron y profundizaron la crisis de ingresos vía cambios de estructura en el mercado de trabajo”, sostuvo.

cp precarizacion laboral La precarización laboral, según la consultora C-P.

Por ahora, el modelo económico de Milei y Toto Caputo no genera empleo formal de calidad, sino que aumenta el pluriempleo -es decir, la cantidad de trabajadores con más de una ocupación-. En Uber, por ejemplo, destacan que la mayoría de los choferes realiza actividades de media jornada o menos, lo que daría la pauta de que funciona como un complemento de ingresos.

Para Javier Milei, seremos más felices

El Gobierno promueve la reforma laboral y la apertura comercial como una panacea que beneficiará a todos. Milei contó su visión en un seminario que organizó El Cronista, la semana pasada. ”¿Cuántas veces escuchamos ‘no, porque si abren la economía, el sector X va a caer o va a dejar un tendal de desempleados’?", se preguntó. Continuó: "Falso (...), porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y/o más barato (y), cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien que además es más productivo y lo quiere la gente, con lo cual, no se produce pérdida de empleo y, como van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y, además, como los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, son más felices”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1998192286354616485&partner=&hide_thread=false Los electrodomésticos a mitad de precio que con los kukas. Celebran millones de argentinos a los que la casta les robó durante años. La creación de empleo va a ser brutal porque los excedentes que le quedan a la gente al pagar menos se usarán en otros gastos más mano de obra… https://t.co/SZjyVkIlER — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 9, 2025

El ministro desregulador, Federico Sturzenegger, celebró una nota de Clarín que destacaba que el precio de la tecnología bajaba hasta 25% nominal en un año. “Los electrodomésticos (están) a mitad de precio que con los kukas. Celebran millones de argentinos a los que la casta les robó durante años. La creación de empleo va a ser brutal porque los excedentes que le quedan a la gente al pagar menos se usarán en otros gastos más mano de obra intensivos”, escribió.

Lo que crece no compensa lo que cae

Pero la película no es alentadora hacia lo que pueda venir. Lo advierte, incluso, la consultora Empiria, de Hernán Lacunza. Si bien destaca la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal, avisó que uno de los grandes desafíos del modelo económico es el empleo.

empleo empiria Ganadores y perdedores, según Empiria.

“El crecimiento económico de 2026, tal como viene siendo hasta el momento, será heterogéneo en dos dimensiones: sectorial y geográfica. Los sectores capital-intensivos (especialmente no urbanos), como la minería, el agro y el sector financiero (que representan el 10% del empleo registrado), serán ganadores. Por el contrario, los sectores mano de obra intensiva, como la construcción y la industria (que representan el 25% del empleo registrado total), enfrentan un panorama más complicado”, sostuvo Empiria.