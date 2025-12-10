LA CANCHA PARA 2027 | BUENOS AIRES

La nueva Legislatura bonaerense: peronismo con cuórum propio en el Senado y se afirma La Libertad Avanza

Equilibrio de fuerzas entre el kicillofismo, La Cámpora, el Frente Renovador y el intendentismo. LLA y el PRO mantendrán bloques separados.
Debacle de la UCR.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Cómo queda la Legislatura bonaerense después del 10 de diciembre&nbsp;

Desde este miércoles, el oficialismo tendrá 24 bancas propias en la cámara alta, tres más de las que tenía, un número que le permitirá abrir el recinto sin la obligación de hacer acuerdos con otros bloques. De un total de 46 bancas, Fuerza Patria arriesgaba 10 y obtuvo 13. Distinto será en Diputados, donde si bien el peronismo consiguió más bancas que las que puso en juego, todavía queda lejos del número mágico para tener el cuórum propio. El peronismo, que tenía 37 bancas, ganó 21 en aquella elección, dos más que las 19 que arriesgaba. Quedará con 39, cuando precisa 47 de 92 para abrir la discusión en el recinto.

Recinto Cámara de Diputados.

El peronismo en la Legislatura bonaerense

Como contó Letra P, uno de los grandes ganadores de la elección provincial fue Axel Kicillof, que consiguió más escaños de los que ponía en juego, siempre en función de las bancas que le responden. El gobernador perdió siete de los 11 de su team en la cámara baja, pero sumará casi lo mismo y bastante más en el Senado. Se lo debe a la gran elección de Fuerza Patria en la Primera, la Tercera y la Cuarta sección electoral.

En síntesis, el peronismo tendrá desde diciembre 39 bancas en Diputados y 24 en el Senado. La correlación de fuerzas estará bastante más equilibrada que en el período anterior, entre todas las tribus del panperonismo: el kicillofismo, La Cámpora, el Frente Renovador y el intendentismo.

Bloque de Unión por la Patria en Diputados.

El crecimiento de La Libertad Avanza

A pesar de que La Libertad Avanza y el PRO fueron a las elecciones en una alianza, mantendrán sus bloques separados. En Diputados, LLA tenía 12 bancas y ahora tendrá 20; mientras que el PRO que contaba con 13, se quedará con 11 (podría perder una más). Los libertarios se convirtieron en la principal oposición al gobierno de Kicillof.

En la cámara alta, LLA sumaba cuatro escaños, y crecerá a 10; mientras que el PRO, que era la segunda minoría con nueve, ahora quedará sólo con cinco. La bancada violeta también será la fuerza opositora mayoritaria, relegando no solo a los amarillos, sino también al radicalismo, que caerá a una expresión mínima en el Senado.

La Libertad Avanza en Diputados.

La debacle de la UCR

En la Cámara de Diputados, el radicalismo perdió nueve bancas de las 14 que tenía, muchísimo si se tiene en cuenta que sólo consiguió meter una, por la Sexta sección electoral. La UCR no llegó a un acuerdo interno y seguirá fracturada en dos bloques. Uno de tres apellidos y uno de dos con una aliada de Cambio Federal. La singularidad se enfoca en que la línea de Maximiliano Abad y la de Martín Lousteau estarán juntas.

En el Senado, a la UCR se le vencieron seis escaños este 10 de diciembre y se quedará sólo con dos. No se descarta que alguna de ellas se sume a una bancada dialoguista, teniendo en cuenta que las dos senadoras responden a diferentes terminales políticas.

La izquierda, por su parte, conservará las dos bancas que ostentaba en Diputados por la Tercera sección electoral, y se sumarán tres de Hechos, el partido vecinalista de los hermanos Passaglia que debutó electoralmente en estos comicios a nivel provincial. Este espacio conformará un bloque de dos bancas en el Senado.

