Paso a paso, cómo es el mecanismo para la toma de deuda de Axel Kicillof: define Toto Caputo

A la ley de financiamiento que permitió a Axel Kicillof tomar nueva deuda, todavía le falta un paso: que el Gobierno nacional la autorice. Esa instancia provocó este viernes un cruce de palabras entre el jefe libertario bonaerense, Sebastián Pareja , y el propio gobernador, que pidió celeridad al ministro de Economía, Luis Caputo , con estilo descansero: "Rapidito, Toto".

De acuerdo con la interpretación del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, el "rolleo" de la deuda solicitado por Kicillof "tampoco es tal" porque en la descripción de su articulado "se habla de la posibilidad de asistencia social, de la posibilidad de atender cuestiones medioambientales, o sea, tampoco es rolleo".

Este viernes, el gobernador recogió el guante y al finalizar una entrega de patrulleros en La Plata ensayó una corrección técnica a los dichos de Pareja. Dijo que la autorización "es para rollovear", y que la ley sancionada "se llama de financiamiento" porque "simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de (María Eugenia) Vidal", la exgobernadora del PRO que lo antecedió en el poder.

No conforme con hacer pedagogía, Kicillof también le reclamó al gobierno de Javier Milei que "aprueben y rápido" el pedido de aval, "ni bien lo mande". "Rapidito, Toto, y que apruebe todo lo que tiene que aprobar", apuntó el gobernador a la deuda de Nación con la provincia de Buenos Aires , que según sus cálculos asciende a 13.000 millones de pesos. Llegado a ese punto, reclamó "que nos devuelvan la plata que le robaron a la provincia, en vez de hablar acá de qué tenemos que hacer nosotros".

Paso a paso, el aval del Gobierno al endeudamiento

Aunque aún no está definido en qué fecha lo hará, el gobierno bonaerense enviará un pedido de aval al endeudamiento dirigido al Ministerio de Interior. Ese trámite, que supone distintos análisis técnicos sobre la deuda que tiene autorizada a pedir la provincia, sigue en el ministerio de Economía que conduce "Toto" y por último pasa por el Banco Central.

"Es una nota que se manda anunciando que se va a hacer una emisión determinada de bonos o de letras. No se hace el aval por todo el monto sino por cada una de las emisiones que se van a hacer", explicó una fuente del ejecutivo bonaerense y agregó que "todavía no se inició ninguna conversación". También aportó un antecedente interesante: "En estos dos años, aunque con mucha demora, terminaron convalidando todos los pedidos de deuda que hizo la provincia".

La herencia de María Eugenia

En el ministerio de Economía bonaerense subrayan que la ley de Financiamiento recientemente sancionada en la legislatura bonaerense busca garantizar el pago de servicios de deuda asumidos en gran medida en gestiones anteriores, particularmente durante la administración de María Eugenia Vidal.

Una fuente calificada de esa cartera señaló a Letra P que la Provincia de Buenos Aires "sobrecumple el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para el acceso a nuevo financiamiento -servicios de deuda menores al 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios-", y que en la actualidad "ese ratio asciende a algo más del 7% para la Provincia".



Datos técnicos versus posiciones políticas, en un contexto anticipado de posicionamientos políticos de cara a la carrera presidencial 2027. Se espera que cada decisión esté tamizada por ese colador.