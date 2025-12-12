Toto Caputo avanzará con un RIGI para Vaca Muerta a medida de Neuquén y acelera el desarme del Plan Gas

El Gobierno confirmó que se desarrollará un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ) para los grandes proyectos de perforación en Vaca Muerta para impulsar las exportaciones del recurso. Esta medida, de acuerdo al argumento oficial, busca darle impulso a la actividad, con precios del crudo estancados entre los 60 y 65 dólares por barril.

Pareció un guion armado para mostrar la buena sintonía entre el gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , y el ministro Toto Caputo . El jueves, el ministro visitó Vaca Muerta y el mandatario provincial pidió explícitamente incluir a la explotación de crudo y gas en el RIGI. "Lo vamos a evaluar", respondió Caputo por Twitter.

Fue una evaluación exprés. En el almuerzo por el Día del Petróleo, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González , confirmó ante más de 1000 representantes de la industria del petróleo y el gas en el país que avanzarán con el RIGI a medida de Neuquén.

El funcionario nacional, que estuvo acompañado por la secretaria de Energía, María Tettamanti , anunció el RIGI ampliado para proyectos de perforación o de ampliación de la producción no convencional, pedido por el mandatario neuquino, y también el fin del Plan Gas, un esquema de precios diferenciales a cargo del Estado para promover la producción gasífera, con una primera etapa de modificaciones o retiros voluntarios que están conversando con las empresas.

Frente a él estaba la mesa con los principales presidentes y ceo de las petroleras , como Horacio Marín de YPF , Ricardo Markous de YPF, Germán Burmeister de Shell y Juan Manuel Bulgheroni de Pan American Energy , entre otros.

"El ministro (Toto Caputo) nos instruyó a encontrar la forma de implementar en el Upstream el RIGI, algo que vamos a empezar ahora mismo para que incentive la inversión y la producción adicional, que como decimos es el gran desafío de este cambio de paradigma", expresó González.

En el salón, los referentes de la industria indicaban que toda la inversión punta a punta para extraer petróleo o gas, la mitad es para campañas de perforación e instalaciones de superficie.

Pozos para más petróleo y gas

El anuncio se da luego de la visita de Caputo a Vaca Muerta, quien viajó con una comitiva entre la que estaba González. Si bien los detalles finos todavía se están escribiendo, en el Sheraton resonó que los proyectos complejos y las campañas para yacimientos que se dediquen exclusivamente a la exportación podrían tener prioridad en este nuevo capítulo del RIGI.

No hubo presencia de gobernadores petroleros, pero si estuvo presente el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele.

La producción incremental que tenga como objetivo la exportación, tanto en petróleo como en gas, tendrán los beneficios de estabilidad fiscal y acceso a los dólares. La inversión mínima para presentarse en el régimen sería de u$s 200 millones. Más que el petróleo, entre los presentes lo vieron como una ventaja para promover el gas natural con vistas a los proyectos de GNL que tienen en marcha Southern Energy (consorcio liderado por Pan American Energy y Golar) y el de YPF con la italiana ENI.

marín día del petróleo vaca muerta

Y no deja de ser un guiño del Ministerio de Economía a la industria hidrocarburífera, que atraviesa un periodo de precios bajos a nivel global, con el barril Brent del mar del Norte —de referencia para Argentina— en torno a los u$s 60 o u$s 65, una caída respecto de los u$s 80 que registraba antes del pasado 2 de abril, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a distintos países.

En ese sentido, González también destacó la quita de retenciones al petróleo convencional, es decir aquel que sale en yacimientos con larga data de explotación y que no tienen las ventajas geológicas y tecnológicas de Vaca Muerta. El esquema, que reduce a cero las retenciones a las exportaciones mientras el precio del barril esté por debajo de los u$s 65 dólares, fue firmado primero por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y seguido por sus pares de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el neuquino Figueroa.

"El Gobierno está al lado de ustedes. No vamos como Estado a estar para hacer inversiones. Esa época de Argentina ya no está más. Las inversiones las hace el sector petróleo porque las hace mejor. Entonces nuestro trabajo es el de crear condiciones para que ustedes puedan ir bien", manifestó.

Plan Gas: los retiros voluntarios

Otro de los temas que abordó González en la exposición que hizo ante el empresariado petrolero fue la salida gradual del Plan Gas.

En la resolución 501/2025 de la Secretaría de Energía, las productoras que están dentro del Plan Gas pueden retirar volúmenes comprometidos y cederlos a generadores eléctricos. Cada empresa tiene un volumen asignado, que si solicita el retiro a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), el beneficio es que no pagarán regalías dado que se considerará de gestión propia, como si se utilizara para generación de energía dentro de las tareas operativas del yacimiento.

"A algunos presentes todavía les debemos algo -dijo González sobre los atrasos en los pagos del plan-, pero de a poco lo hemos ido solucionando. Nosotros vamos a acompañar, pero siempre teniendo en cuenta que en el equilibrio fiscal no se negocia". El funcionario nacional recordó la resolución y dijo que hay negociaciones con varias compañías para darle un fin del programa de precios diferenciales del gas.