Leonel Chiarella arrancó el sábado con traje de intendente en su Venado Tuerto , al sur de Santa Fe , firmando expedientes en su despacho, proyectando obra pública y recibiendo vecinos. Unas horas antes se consagró como el presidente más joven en la historia de la UCR , bancado en gran medida por el gobernador Maximiliano Pullaro .

De 36 años, reelegido en su municipio por el 83% , Chiarella – en diálogo con Letra P – adelantó que va por un radicalismo de “sentido común”, por un partido que sustente su base en el territorio, con el apoyo de pares y el aval de los cincos gobernadores que ostenta el partido rojiblanco. “La UCR tiene que dejar de hablar de la rosca”, reclamó.

-Queremos un radicalismo moderno, protagonista y que podamos representar lo que hacemos todos los días, para representar a los vecinos y resolver los problemas. El radicalismo hoy tiene cinco gobernadores, más de 500 intendentes, cientos de concejales, legisladores provinciales y nacionales, y somos quienes todos los días gestionamos y trabajamos. Ese es el radicalismo de la gestión, el radicalismo que, cuando gobierna, demuestra que no hay corrupción en el Estado.

Quiero compartirles algo que me llena de orgullo: hoy me toca asumir como presidente de la @UCRNacional Vamos a trabajar para consolidar una UCR moderna, protagonista, que gestiona y resuelve los problemas de la gente! Gracias al gobernador Maxi Pullaro por el respaldo para… pic.twitter.com/K57CS1Byr2

-No, para mí, en lo personal, es el desafío más importante que asumo. Milito desde los 15 años en la UCR, es un gran orgullo, estoy muy feliz y con una hermosa responsabilidad porque es el mismo lugar que ocupó Raúl Alfonsín, que ocupó (Ricardo) Balbín, que ocupó (Leandro) Alem. Y ser el presidente más joven de la historia del radicalismo es una hermosa responsabilidad. Cuando muchos decían desde afuera que esto es agarrar una papa caliente, para nosotros es el desafío más hermoso y más importante de nuestra vida política partidaria.

Qué deja Martín Lousteau en el radicalismo

-¿La UCR se radicalizó con la gestión de Martín Lousteau?

-No, la gestión de Martín estuvo muy enfocada también en poner en valor el trabajo de los intendentes. Ahora tenemos un desafío, una etapa de poder hablar y poder escuchar a la sociedad, qué es lo que tiene para decirnos, de poder aportar desde el sentido común al debate público nacional, y de poder mostrar esta renovación. El radicalismo tiene que dejar de hablar de la rosca, de las internas y hablar de las gestiones, del método, de lo que hacemos todos los todos los días para resolverle los problemas a la gente.

-¿Cómo quedó la situación con Alfredo Cornejo, que no formó parte del acuerdo que lo llevó a la presidencia?

-Nosotros lo valoramos mucho a Alfredo. Ayer tuvimos una conversación y vamos a seguir trabajando juntos por la unidad del radicalismo. Alfredo es un gran gobernador, tiene una gran gestión y sus intendentes son grandes intendentes, referentes en todo el país.

Oposición a Javier Milei, ¿sí o no?

-Cuál será el rol del radicalismo en relación al presidente Javier Milei? ¿Oposición?

-El radicalismo viene a aportar sentido común al debate público. Hubo un mensaje de la sociedad y del que el cual estamos de acuerdo, de que no queremos volver al pasado, el kirchnerismo está agotado, que tiene su máxima exponente, Cristina Fernández de Kirchner, presa. Nosotros vamos a bregar por esta postura de sentido común.

-¿Qué implica eso?

-En lo que creamos que hay que acompañar y lo que decimos "che, esto está bien", hay que reconocerlo. Y lo que está mal o lo que nosotros creemos que no coincidimos, decir que no, como pasó en la educación pública, con la universidad, con el Garrahan... Eso no te posiciona si sos gobierno o sos un opositor nato, no te pone como libertario ni como kirchnerista.

El padrinazgo de Maximiliano Pullaro

-Pullaro en Twitter lo definió como un "dirigente práctico", ¿usted es un dirigente pragmático?

-Sí, sin duda, nuestro ADN tiene que ver con eso, con resolver, ser pragmático, resolutivo. Agradezco a Maxi todas sus consideraciones y el respaldo, la confianza, el apoyo para poder ocupar este lugar, porque también implica el respaldo a él y el respaldo a Santa Fe.

Felicitaciones @leonelchiarella, flamante presidente del Comite Nacional de la UCR.



Un jóven intendente que es una muestra de todo lo que tenemos por delante. Un dirigente práctico, resolutivo, con coraje, y unas ganas que va a sorprender.



La llegada de Leo a la conducción del… pic.twitter.com/tIaElqDmr6 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) December 12, 2025

Provincias Unidas, ¿amenaza u oportunidad?

-¿Provincias Unidas puso el presidente de la UCR?

-No, surgió del consenso de diferentes sectores y un gran respaldo al gobernador Pullaro. Y también es una apuesta a lo que soy, un dirigente joven, nuevo, que viene de la gestión. Obviamente, nosotros tenemos una mirada positiva sobre la construcción de Provincias Unidas, porque representa todo lo que venimos haciendo. Pero también respetamos a quienes no están en Provincias Unidas. Vamos a trabajar para llegar a a consensos, pero somos respetuosos de las estrategias.

-¿Tiene la meta de acercar posiciones entre el bloque de la UCR y el de Provincias Unidas en Diputados?

-Vamos a trabajar con mucha madurez política, con mucho diálogo, para poder trabajar en que las decisiones sean del mayor consenso posible. Después, si uno está en un bloque, si otro está en otro bloque por diferentes cuestiones pragmáticas, por diferentes cuestiones provinciales o incluso individuales…también nos importa el resultado final de cómo es la postura de los legisladores del radicalismo en general. Como partido, vamos a tratar de trazar un rumbo y eso va implicar mucho diálogo, mucho consenso.

-¿El camino de la UCR hacia 2027 es construir una suerte de Juntos por el Cambio 2.0?

-Falta mucho todavía para 2027. En este camino hay mucho hilo en el carretel. Hay que transitar todavía todo lo que queda de fin de año, transitar el año que viene y creo que nuestra fortaleza va a estar dada en lo que cada provincia tenga para seguir mostrando, en la fuerza de los intendentes, y, sin duda, vamos a trabajar para generar algo que pueda representar esa ruptura de la grieta. Pero falta mucho todavía, así que no le pondría ningún nombre ni ninguna precisión. Por ahora es trabajo, militancia y diálogo, eso es lo más importante.