Mauricio Macri evalúa la intervención del PRO en Santa Fe para quitarle el control a Gisela Scaglia

Como ya lo hizo en Córdoba en tres oportunidades distintas, Mauricio Macri evalúa la posibilidad de intervenir el PRO en Santa Fe para ordenar a su tropa política y evitar nuevas fugas hacia otros sectores partidarios. Con esta herramienta, el líder amarillo tiene por objetivo quitarle el control del partido a Gisela Scaglia , la vicegobernadora de Maximiliano Pullaro que milita en las filas de Provincias Unidas , para reemplazarla por un intendente.

La molestia del expresidente con Scaglia es por su "doble juego" con la alianza electoral de los gobernadores, según lo manifestó en distintas reuniones privadas de los últimos días. A mediados de noviembre pasado, el PRO había descartado conformar un interbloque con otros espacios, tanto con Provincias Unidas como con La Libertad Avanza, bajo la idea de mantener lo más sólida posible la identidad amarilla.

Sin embargo, Macri está convencido que desde aquella reunión del consejo, hasta el 10 de diciembre, la santafesina se comunicó con varios legisladores amarillos, en ejercicio y en ese momento electos, para convencerlos de romper el bloque PRO y pasarse a Provincias Unidas, el espacio que ella misma preside.

Si bien la intervención del partido es un proceso judicial arduo y extenso, que detonaría los vínculos políticos del macrismo en Santa Fe , hay un antecedente reciente que lo sustenta. En la última cumbre amarilla, Macri intervino por tercera vez consecutiva el PRO en Córdoba : por vía administrativa le entregó el mando a Soher El Sukaria , la concejala cordobesa fiel a sus ideas, y desplazó a Oscar Agost Carreño , el hoy exdiputado nacional que se aferraba al sello gracias a un fallo judicial a su favor.

Testigos de aquella decisión del exjefe de Estado, que la tomó durante una reunión del consejo en su histórica sede ubicada en Balcarce al 400, aseguran que se dio en medio de un clima de extrema tensión interna. De hecho, una vez consumada la intervención en Córdoba , Agost Carreño se retiró del lugar en muy malos términos.

De esta forma, como Scaglia con Pullaro, en la cúpula amarilla miran con desdén al flamante legislador cordobés, que si bien fue elegido por el PRO no se sumó al bloque que todavía conduce Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados. Incluso, su nombre es mencionado como un socio político del gobernador Martín Llaryora, otro de los fundadores de Provincias Unidas.

Un intendente se podría quedar con la conducción del PRO en Santa Fe

Si la propuesta del líder partidario se concreta, todo indica que la presidencia del PRO local quedaría en manos de Miguel Weiss Ackerley. Se trata del actual vicepresidente del sello amarillo y jefe comunal de Santo Tomé, un distrito de unos 75 mil habitantes. Quienes están al tanto de estos posibles movimientos se entusiasman con que un referente territorial se quede con la conducción partidaria, y más si es uno que siempre mostró incondicionalidad a Macri.

Hoy vine a Buenos Aires y tuve un nuevo encuentro con @mauriciomacri

A Mauricio lo noté más fuerte que nunca, ocupado de lo que nos pasa a los argentinos y ocupándose de cerca de lo que tenemos que hacer a nivel partidario pic.twitter.com/UOPrt0LcXr — Miguel Weiss Ackerley (@miguelwa) May 20, 2022

"Hay algunos que estaban planteando echar a Scaglia del partido, pero Mauricio cree que lo mejor para ordenar podría ser la intervención, como pasó en Córdoba", comentó a Letra P una fuente de primera línea del espacio que nació en la Ciudad de Buenos Aires hace casi dos décadas.

En cualquiera de los dos escenarios, el objetivo del exmandatario será ordenar a su tropa y evitar la diáspora de su dirigencia hacia otros sectores, tanto a las filas de Provincias Unidas, como Scaglia o el gobernador Ignacio Torres, a quien también le dedican un rosario de críticas por su alineamiento con sus pares en PU, como a las líneas de La Libertad Avanza.