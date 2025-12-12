Máximo Kirchner convocó al PJ bonaerense en medio de un clima de tensión con Axel Kicillof

En medio de la tensión del peronismo de Buenos Aires , Máximo Kirchner convocó a una reunión del Consejo partidario para llamar a elecciones del PJ bonaerense . La fecha sería entre finales de febrero y principios de marzo . Hasta entonces la discusión girará en torno a la posibilidad de lograr una lista unidad, o si competirán en una elección interna.

El mandato de Kirchner finaliza el próximo jueves 18 de diciembre, aunque habría un acuerdo político para que continúe al frente del partido hasta el recambio de autoridades. Para la disputa ya hay algunos nombres anotados, tanto para una posible lista de unidad como para que la próxima conducción se dirima en elecciones partidarias, algo que se viene evitando de forma costante.

Pasadas las diez de la noche de este jueves comenzó a llegar la convocatoria de Kirchner a los diferentes dirigentes peronistas de la provincia. En una breve nota firmada por los apoderados Eduardo López Wesselhoefft , Facundo Tignanelli , Patria García Blanco y Ulises Giménez , dirigida a los consejeros y consejeras, se manifiesta que "por indicación del compañero presidente, Máximo Kirchner" se invita a la reunión del Consejo Provincial el día viernes 19 de diciembre de 2025 alas 14 horas en la Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas, cita en Parque El Batallón, para tratar un orden del día que tiene cuatro puntos.

El más importante es la convocatoria a elecciones partidarias. El mandato de Kirchner finaliza el 18 de diciembre, aunque seguiría al frente del partido hasta tanto se celebren las elecciones. Simultáneamente seguirán vigentes los cargos del Congreso partidario, presidido por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza , y de los PJ locales porque esos mandatos finalizan recién en marzo. El llamado a elecciones debe hacerse con 60 días de anticipación por lo que se espera que las elecciones, o recambio de autoridades, se produzca entre fines de febrero y principios de marzo y se renueve tanto el consejo provincial, como los locales en la misma fecha.

Los otros tres puntos del orden del día son la lectura y consideración de la reunión anterior, algo que siempre está de forma, un homenaje al intendente de Berzategui Juan José Mussi , quien falleció días atrás y finalmente el análisis de la coyuntura nacional.

Unidad o competencia es la cuestión

A partir de que el próximo viernes el Consejo del PJ ponga fecha de elección, se abrirá una nueva disputa interna del peronismo bonaerense en la provincia por poner al nuevo presidente o presidenta del partido. Lugar clave para la gran discusión que se vendrá en el medio plazo: la sucesión de Axel Kicillof en la gobernación.

Se iniciará una negociación que se va a convertir en el tema del verano para ese sector. Hay dos opciones abiertas. Que la tribu alineada con Axel Kicillof en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora en alianza con otros sectores alineados con CFK se pongan de acuerdo en una lista de unidad con presidentes, vices y miembros del consejo acordados, o que en cambio pase lo que se viene evitando hace rato: que finalmente se de una competencia interna en el peronismo.

Es una opción que gran parte de la política bonaerense reconoce como necesaria para dirimir la conducción del peronismo o, al menos, mostrar con los votos dónde está parado cada uno, pero que a la vez trae consigo una serie de complejidades que muchos no están dispuestos a afrontar. La principal: los recursos que se necesitan, tanto el partido como cada uno de los sectores que decidan competir. También implica un riesgo: perder.

Axel Kicillof no juega pero banca a sus intendentes

El gobernador de Buenos Aires no va a jugar de forma directa la interna partidaria. Hubo, incluso, quienes desde el MDF le dijeron que él debía ser el candidato, pero Kicillof no piensa lo mismo. Cerca del gobernador dicen que el partido provincial “le queda chico” y que él ya está pensando hacia afuera de las fronteras de Buenos Aires con la construcción de una alternativa federal para enfrentar a Javier Milei en 2027 como principal objetivo.

Sin embargo va a apoyar aquello que los intendentes que lo acompañan quieran hacer, así como la estrategia que planteen de cara a esa discusión tanto sobre la posibilidad de acordar una lista como si lo que definen es competir. "Nosotros estamos afuera, pero los intendentes están dispuestos a recuperar su lugar ahí y si lo hacen nosotros los vamos a acompañar, a Axel pelear por el PJ lo achica pero para los intendentes es importante por el devenir electoral", explica una fuente del entorno más cercano a Kicillof.

kicillof intendentes.webp

Máximo Kirchner abierto a las negociaciones

Cerca del actual presidente del PJ no dan definiciones tampoco. Ante la consulta de Letra P marcaron que a partir de lo que se resuelva en la reunión del consejo del viernes se abrirán las conversaciones para definir el futuro del partido.

“Somos prudentes, vamos a convocar el viernes a la elección y en ese plazo que se establezca hasta el día del comicio se va a discutir, está la posibilidad de la lista de unidad y también la de la competencia”, afirma alguien cercano a Kirchner, al tiempo que remarca que siempre estuvieron “dispuestos a competir”.

En ese sector recuerdan que Kirchner en mayo de 2024 hizo un llamado a que se se realicen elecciones el mismo día que las nacionales del PJ cuando fue electa CFK y que nadie recogió el guante. También resaltan algo que el diputado dijo incluso en alguna entrevista.

Es que en dos ocasiones, en el marco de las negociaciones por el cierre de listas, aseguran que Kicillof había manifestado que no tenía ninguna objeción a que él continúe al frente de partido. También, que en esas charlas propuso que la elección se hiciera antes de que Kirchner finalice su mandato y que la respuesta fue que noviembre o diciembre, después de dos elecciones, no era una fecha conveniente.

El MDF quiere el PJ

Más allá de cómo se vayan dando las conversaciones la mayoría de los intendentes que están alineados con Kicillof creen que es momento de disputar lugares y que el PJ es uno de ellos y que tiene que estar en manos de alguien en sintonía con el gobernador.

Es por eso que horas antes de que saliera la convocatoria a la reunión del consejo desde el PJ de Florencio Varela que conduce el exintendente Julio Pereyra salió un comunicado en el que se pedían elecciones partidarias. Según supo este medio otros PJ locales iban a seguir el operativo pero la convocatoria cortó la incipiente estrategia.

Allí se marcaba: "Reafirmamos nuestra convicción de que solo a través de la participación activa y democrática, la organización y la unidad, podremos continuar defendiendo los derechos conquistados por nuestro pueblo, y avanzar en la construcción de un futuro que nos asegure una Argentina en la cual se materialicen plenamente la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política que tanto anhelamos”. Luego, la declaración central. "Elecciones, sí".

Ese comunicado no cayó bien en parte del kirchnerismo. "Ahora salen y dicen elecciones sí, sin hablar con nadie y por los medios, así no funciona la política", afirma alguien desde la organización que conduce Kirchner y recuerda las ocasiones, mencionandas anteriormente, en que se propuso llamar a elecciones.

Los nombres para el PJ bonaerense

Desde hace un tiempo empezaron a circular varios nombres para suceder a Kirchner. Si bien su apellido sigue siendo una posibilidad, esa opción empieza a desinflarse. En cambio aparecen otras posibilidades. Desde el sector del MDF el nombre que suena con más fuerza es el de la vicegobernadora, Verónica Magario, actualmente vicepresidenta del partido. No obstante, no se descartan otras opciones y el esquema de propuestas de ese sector podría cambiar si la cuestión es aportar un nombre para una lista de unidad o en cambio ir a competir a una elección interna. Uno de esos es Andrés Larroque, quien tiempo atrás no descartó competir.

Kicillof, Magario, Espinoza

También surgieron otros nombres que algunos los plantean como “de consenso” o más “neutrales” como los del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, o su par de Pilar, Federico Achaval. No obstante, desde el MDF apuntan que aunque no son del sector más duro esos jefes comunales en la línea divisoria entre el kiciilllofismo y el kirchnerismo, están con los pies puestos en el lado de CFK.

Hay otra figura que también tiene la intención de competir: la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien en el streaming Uno Tres Cinco manifestó su intención de ser candidata.