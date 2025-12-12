Rosario: el oficialismo retuvo el Colegio de Abogados con una victoria ajustada frente al peronismo unido

Lucas Galdeano y Alejo Molina (tercero y cuarto desde la izquierda) festejan el triunfo de Consenso Gremial en las elecciones del Colegio de Abogados de Rosario/ Gentileza: Santiago Serrati

En una elección reñida, la lista oficialista de Consenso Gremial logró retener la conducción del Colegio de Abogados de Rosario , con apenas 150 votos de diferencia sobre el peronismo , que se presentó a las urnas unificado . En total, hubo 2.626 votos afirmativos, según informaron a Letra P fuentes de la actual conducción. Consenso Gremial obtuvo 1.388 votos (52,86%), mientras que Más Abogacía consiguió 1238 sufragios (47,14 %).

La lista ganadora recibió el respaldo de diferentes sectores que integran el frente Unidos para Cambiar Santa Fe , además de La Libertad Avanza . El presidente saliente, Lucas Galdeano , fue candidato por el pullarismo en las elecciones de convencionales constituyentes de este año, lo que le valió críticas internas. Tanto él como su hermano, el diputado provincial Julián Galdeano , provienen de la Unión Cívica Radical .

Para los vencedores, los resultados representan la validación de una buena gestión: “Se reconoció la estatura de una gestión que buscaba representar a la abogacía de la segunda circunscripción. Es el respaldo, el reconocimiento y la ratificación del rumbo”, aseguró a este medio una alta fuente de Consenso Gremial . Durante la campaña, el oficialismo exhibió su desempeño al frente del Colegio y evitó referencias a la política partidaria.

Funcionarios del frente que gobierna la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe se hicieron presentes en los comicios. El intendente Pablo Javkin y la diputada provincial del Partido Socialista Lionella Cattalini acudieron al Colegio para expresar su apoyo. En la lista de Consenso Gremial figuró Gabriela Menegozzi , militante socialista e hija de Clara García , presidenta de la Cámara de Diputados provincial.

También integraron la lista abogados cercanos al legislador libertario Nicolás Mayoraz . Francisco Scrifignano , vocal electo, es asesor del concejal Franco Volpe , ungido en 2023 por Mayoraz. Además, el espacio incluyó letrados provenientes del peronismo .

Quién es el nuevo presidente del Colegio de Abogados

El nuevo presidente del Colegio de Abogados de la segunda circunscripción será Alejo Molina, también de extracción radical, con vínculos con el sector universitario 1983.

Molina cuenta con una trayectoria destacada en la política gremial. Fue secretario general parlamentario del Concejo Deliberante de Rosario en varias oportunidades, además de haber sido director del Colegio y de la Caja Forense.

Las claves de la elección

Pese a la derrota, el peronismo considera que tuvo un buen desempeño. Tras haber perdido la conducción gremial en 2021 con listas divididas, esta vez logró presentar una propuesta unificada y quedó a apenas 150 votos de recuperar el control.

El frente Más Abogacía propuso como candidato a presidente a Hernán Finos, figura con experiencia en la vida interna del Colegio. También sumó el apoyo de sectores del socialismo disidente, afines a dirigentes como Rubén Giustiniani y Claudia Balagué.

Voceros del espacio reconocen que tenían expectativas de ganar y sospechan que la maquinaria oficialista inclinó la balanza, gracias al respaldo de funcionarios de los Ejecutivos municipal y provincial. “Es solo una suposición”, admiten.