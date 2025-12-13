Té para tres: Marcos Galperin pondrá plata en la liga de Chiqui Tapia y en el Estudiantes de Verón

En medio de la investigación judicial que sacude la cúpula de la AFA de Chiqui Tapia , el fundador de Mercado Libre , Marcos Galperin , eligió equilibrar la balanza política y se presentó como nuevo espónsor de la camiseta de Estudiantes de La Plata, el club que preside Juan Sebastián Verón , el principal referente opositor del fútbol argentino.

En noviembre, Galperin y Tapia acordaron que, durante el bienio 2026-2027, la Liga Profesional del Fútbol Argentino se denominará “Torneo Mercado Libre”. Para ese acuerdo, el empresario desembolsó unos u$s 15 millones, según datos del sitio especializado GlobalData Sport.

Ahora, Galperin buscó a Verón y anunció que el logo del gigante del comercio electrónico lucirá en la manga de la camiseta del Pincha. Se trata de la misma casaca con la que el presidente Javier Milei se fotografió días atrás para marcar posición en la interna entre Verón y Tapia .

Esa pelea explotó luego de que la AFA le reconociera de manera sorpresiva un campeonato oficial a Rosario Central por la suma de puntos en la tabla anual , un criterio que no estaba contemplado en el reglamento hasta el momento en que se aplicó.

En rigor, la marca producto del apretón de manos sólo se verá en la camiseta con la que el equipo platense sale al campo de juego, y no en la que utiliza durante el partido. También se imprimirá en el Estadio Uno, en la capital bonaerense. El monto de la inversión no trascendió, pero se estima en menos de un millón de dólares por un año.

El acuerdo con Chiqui Tapia

La apuesta de Galperin por el fútbol local quedó atrapada en la tormenta política que rodea a la AFA: la investigación judicial, las polémicas por el patrimonio de los dirigentes, el caso Finansur y otros episodios que pusieron en jaque al poder de Tapia.

Sin embargo, el desembarco de Mercado Libre en el fútbol argentino está directamente vinculado a una estrategia de marketing más amplia, orientada a profundizar la llegada de la marca a los consumidores locales.

Galperin siempre sostuvo que la mejor publicidad es la experiencia de la persona usuaria. Apostó fuerte al desarrollo tecnológico, se impuso a competidores que nacieron al mismo tiempo y ahora busca humanizar la marca para sostener su liderazgo en América Latina.

“Necesitamos ser masivos, tocar la fibra, hacerlo con embajadores de marca que no sólo sean populares, sino que tengan valores afines a los nuestros y que sean escuchados por las futuras generaciones”, explicó Francisco Lavista, director de Marketing de Mercado Libre, en una entrevista con El Cronista.

Popular es el fútbol de los campeones del mundo. El acuerdo con la AFA se firmó un mes antes de que varias hinchadas comenzaran a cantar en las tribunas contra Tapia, con consignas que luego se replicaron incluso en recitales y espectáculos masivos.

El guiño a Verón y a Milei

El respaldo a Verón y a Estudiantes de La Plata tiene múltiples lecturas. Es, por un lado, un mensaje político hacia el dirigente que impulsa —casi en soledad— la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino y el principal contrapunto interno del actual presidente de la AFA, actualmente golpeado políticamente.

estudiantes-mercado-libre-portada Marcos Galperin banca al Estudiantes de Verón 0221

También funciona como un guiño explícito al dirigente que respalda Milei y como una vía rápida para que Mercado Libre se posicione en la final del fútbol argentino que se disputará este sábado en Santiago del Estero. Todo el contenido suma para generar interacción y atraer nuevos usuarios al ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago.

El embajador Franco Colapinto

El camino de posicionamiento de la empresa en Argentina comenzó con el apoyo a Franco Colapinto, elegido como embajador cuando llegó a la Fórmula 1. Luego sumó el patrocinio al prodigio del ajedrez argentino Faustino Oro y contratos con figuras del espectáculo como Tini Stoessel para promocionar la plataforma.

mercado libre colapinto.webp

En paralelo, Mercado Libre entrega becas a jóvenes promesas del tenis para que puedan sostenerse en el circuito profesional argentino y, en Brasil, es espónsor del tenista Joao Fonseca, actualmente entre los 30 mejores del mundo.

Desde 2023, la compañía patrocina oficialmente las principales competencias de la Conmebol, incluidas la Copa Libertadores masculina y femenina, con campañas protagonizadas por estrellas del fútbol brasileño como Neymar y Ronaldo. En México, además, es espónsor oficial de las Chivas de Guadalajara.