Cúneo Libarona será ministro de Justicia y Piparo irá a la Anses

Milei confirmó que Cúneo Libarona será su ministro de Justicia y Piparo irá a la Anses

En su primer día como presidente electo, Javier Milei reveló dos nombres más de su equipo de funcionarios que conformarán el Gobierno por los próximos cuatro años: Mariano Cúneo Libarona será el ministro de Justicia y Carolina Piparo ocupará el cargo de titular de Anses a partir del 10 de diciembre.

En diálogo con Radio Mitre, el libertario fue consultado sobre la designación de uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y sostuvo: “Lo tengo claro y mi intención es consensuarlo con el ministro de Justicia que es Mariano Cúneo Libarona”. Esta designación echa por tierra con la posibilidad del retorno de Germán Garavano, quien fue ministro del área en la gestión de Juntos por el Cambio y que se mencionaba en la previa del 19N como uno de los nombres que podía llegar al gabinete producto del pacto de Acassuso que parió al mileimacrismo.

En relación a Defensa y Seguridad, Milei reiteró que “están dentro de la responsabilidad de Victoria (Villarruel)”. Por otro lado, adelantó que Florencio Randazzo y Luis Caputo “serán parte del equipo” y reiteró Santiago Caputo “está al mismo nivel que mi hermana; va a estar en temas estratégicos. Va a tener un rol fundamental”.

El economista remarcó que Miguel Ángel Pichetto “puede tener un rol clave dentro de la Cámara de Diputados”, mientras que a Cristian Ritondo y Gustavo Morón, ex superintendente de Riesgos del Trabajo (SRT) en el gobierno de Mauricio Macri, los relacionó al área de Trabajo englobado en el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.

El presidente electo decidió mantener el misterio en torno al cargo que más expectativa genera: el ministro de Economía. Seguirá sin revelarlo, aunque elogió al ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y al economista del PRO Luciano Laspina.

“Prefiero todavía no darlo porque la estrategia de desgaste por parte del actual gobierno respecto a su sucesor, al cual le echa la culpa por las aberraciones causadas por ellos mismos, es de una canallada nunca vista”, advirtió Milei y celebró: “Yo no voy a ser ministro de Economía de mi propio gobierno, pero soy economista y me hice popular siendo economista, la gente está harta de la inflación, quiere que termine y eligió su primer presidente economista de la historia”.