La rebelión

El último lunes, Francos se reunió con su bloque en su búnker de Núñez y supo que no estaban dispuestos a seguir siendo ignorados. Le exigieron desestimar la idea, inédita, de ceder la presidencia de la Cámara a un aliado. La embestida la habían iniciado el viernes de la semana pasada, con una reunión del grupo que estaba en Buenos Aires, de la que salió un viral de WhatsApp que hicieron llegar a los teléfonos de dirigentes libertarios, con una advertencia al ministro entrante. Se hablaba de no votar a nadie para presidente de la Cámara que no fuera de LLA.

Desorientado, en la cumbre de Núñez Francos ni siquiera pudo coordinar la elección de las autoridades del bloque. Peleaban por ese lugar Menem y el porteño Oscar Zago, pero si quedaba libre la presidencia de la Cámara, uno saltaría para arriba, como finalmente ocurrió con el riojano.

Francos no se rindió tan fácil. Le pidió a Milei que resolviera el miércoles el tema, pero no logró conmover: en la reunión que tuvo con la tropa legislativa, el presidente electo se limitó a hablar del paquete leyes que enviará y no de las autoridades. Le incomodan mucho las discusiones de poder. La omisión no hizo que más que encender más la rebelión, que pilotearon Zago, Menem, Marcela Pagano y al puntano Carlos D'Alessandro, quien tomó la tarea de hablar con el resto de las fuerzas políticas para exhibir un respaldo que puede garantizar la gobernabilidad en los próximos meses.

Ayuda de Cristina

La mayoría para votar a una figura propia estaba garantizada desde el miércoles, cuando Cristina Fernández de Kirchner pidió que la presidencia provisional del Senado y la de Diputados fueran para La Libertad Avanza. Francos aseguraba hasta este jueves que tenía los votos para nombrar a Randazzo, si es que no se despertaba una rebelión del PRO luego de la interna abierta que este jueves protagonizaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el reparto de lugares en el gabinete.

Anoche en la cena de despedida y bienvenida de Senadores y Senadoras dije, parafraseando al Presidente electo: basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el "kirchnerismo" o "Cristina" –cuando no…– quiere quedarse con las autoridades del Senado.… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 29, 2023

Esa disputa había eliminado las chances de Ritondo y el bloque de LLA fue rápido a la carga contra el exministro del Interior para que desistiera de Randazzo. Este viernes, Menem, quien ya había tenido una charla con Milei sobre este tema hace 15 días, abordó a su equipo en el improvisado búnker del Hotel Libertador.

Fue con una advertencia: Randazzo podía tener los votos para ser elegido presidente de la Cámara, pero no para aprobar las leyes que Milei enviará en diciembre. "Él no habla con el resto de las bancadas y nosotros ya estamos en contacto", fue el mensaje que le llegó a Francos de parte de Nicolás Posse y Santiago Caputo. Milei no intervino y, enterado, fue el primero en ceder.

Menem es hijo de Eduardo Menem, ex senador y hermano del expresidente, Carlos Menem. Es abogado, tiene 48 años, pero recién se incorporó a la política en 2021 cuando fue el único legislador provincial respaldado por Milei, quien siempre reivindicó al líder riojano. En LLA suelen bromear sobre su debilidad con los apellidos de la historia que tiene el economista. El próximo presidente de Diputados se dedica además a la comercialización de suplementos deportivos, que son consumidos por la selección de fútbol campeona del mundo en Qatar.