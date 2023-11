El nuevo presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, anunció que no aceptará una mesa de transición con el Gobierno, para no ser acusado de cualquier coletazo financiero que suceda en los próximos días. Con ese objetivo, evitará detallar medidas de su gestión y mantendrá un tiempo más en secreto a su futuro ministro de Economía, uno de los pocos puestos de su gabinete que sigue vacante, según anticiparon Letra P fuentes de su equipo. Para dejar asentada esa posición, mientras en la Casa Rosada agendaron una cita entre Alberto Fernández y su sucesor para este lunes feriado, cerca del libertario patean esa reunión para martes o miércoles y agregarán que será lejos de Balcarce 50 o la Quinta de Olivos. "No va a ir a lugares de la casta", es el argumento.