Villarruel tampoco tiene garantizado elegir a las autoridades de Defensa. Promueve al coronel retirado Jorge Vives, quien este jueves estuvo en el Hotel Libertador, pero se fue sin noticias sobre su futuro. Es el área que más le interesa a la próxima vicepresidenta porque pretende inspeccionar los nombramientos realizados durante el kirchnerismo.

La purga no sería completa sin incluir a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde también hay militares retirados, pero este lunes Villarruel supo que no podría incidir en ese organismo. Se lo informó el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse. No le cayó bien a Milei que la diputada haya filtrado para ese puesto el nombre de Miguel Ángel Toma, extitular de la Side y uno de sus principales asesores. El miércoles, luego de reunirse con Cristina Fernández de Kirchner, Villarruel no ocultó su malestar cuando le preguntaron por los Ministerios a cubrir. "No tiene que ver con la reunión", se despidió.

¿Cuánto influye Macri?

Las presuntas gestiones de Macri en la definición del Gabinete de Milei son motivo de controversia en LLA, donde la mayoría de las fuentes consultadas señalan que el presidente electo aplicó un operativo de distracción que consistió en elegir a exfuncionarios de Cambiemos que ya no hablan con el líder del PRO, quien hasta ahora no logró sumar gente propia en los ministerios que le interesan: Infraestructura y Justicia.

"El martes estaban puteando Bullrich y varios dirigentes del PRO que esperaban un cargo, pero Macri no los mencionó", señalaban. Contaban episodios insólitos, como el del exintendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quien dijo tener un vínculo fluido con Milei para promocionarse como titular de YPF.

De hecho, este miércoles se supo que Fernando De Andreis, secretario de Macri, fue al Hotel Libertador para decirle a Milei que los exfuncionarios que circulaban como posibles miembros del Gabinete no eran promovidos por su jefe. El presidente electo ya lo sabía, porque tiene vínculos con cada uno de ellos.

Caputo fue promovido por su primo segundo, Santiago Caputo, consultor político de Milei, quien en los festejos del domingo lo definió como pieza clave de su campaña. A Federico Sturzenegger, posible ministro de Modernización, lo conoce de la vida académica. Hace unos meses le acercó una planilla de Excel con las normas que había que derogar para facilitar la inversión.

El diputado del PRO Hernán Lombardi estuvo una hora en el Hotel Libertador con Milei, quien podría convocar para encabezar la privatización de medios públicos. Tampoco fue un pedido de Macri. Menos aún lo fue Bullrich, quien será ministra de Seguridad.