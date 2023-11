" Una dolarización a lo Toto Caputo " . Con esas palabras, el equipo de La Libertad Avanza (LLA) define al plan que aplicaría el exministro de Finanzas de Cambiemos en el caso de asumir al frente del Ministerio de Economía del futuro gobierno de Javier Milei . En realidad, se trata de una propuesta para solucionar la obsesión del presidente electo con las Leliq consiguiendo dinero con una "solución de mercado" superadora a l a que ofrecía el renunciante (que no llegó a asumir) Emilio Ocampo. La idea es utilizar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES , es decir el instrumento que garantiza el pago de jubilaciones en momentos de crisis económica, para desarmar la bomba de las Leliq .

En ese mismo proceso se incluirían activos del FGS: el fondo financiero más grande América Latina, administrado por ANSES, utilizado como respaldo para sostener el pago de las jubilaciones frente a eventuales crisis económicas y sociales . Según el excandidato presidencial y actual titular de la cartera económica, Sergio Massa, en julio el FGS valía U$S 60.000 millones en conjunto.

Dolarización "a lo Caputo"

"La dolarización es una alternativa de difícil implementación, que requiere una arquitectura legal y financiera compleja, pero no imposible de llevar adelante, como suelen simplificar algunos medios o colegas", definió el posible ministro de Economía de Milei seis meses atrás. En el documento, reveló su cálculo para conseguir las divisas partiendo de un escenario de reservas netas negativas en el BCRA. En resumen:

A mayo, el BCRA necesitaba activos en dólares por U$S 40.800 millones

El primer paso sería crear un fideicomiso de jurisdicción extranjera que incluya los activos del BCRA y del FGS "como colateral para la obtención de nuevo financiamiento". En un marco de riesgo, la demanda de ese combo sería de cerca de U$S 12.000 millones. Hasta acá, Caputo repite una idea similar a la de Ocampo, pero dice que no es suficiente.

Por eso, agrega que el valor para las acciones del fondo de ANSES es de U$S 4.000 millones, "con potencial de revalorización en un contexto político y económico más favorable".

Y por último, prevé que el FMI podría "entregar fondos frescos" por U$S 15.000 millones.

"Habría una disponibilidad de financiamiento por un total de aproximadamente U$S 31.000 millones. El saldo remanente de U$S 10.000 millones podría provenir de la incorporación de otros activos financieros o no financieros o, idealmente, vía superávit fiscal financiero, lo que además contribuiría a la credibilidad y robustez del programa económico", explicó el paper que firmaron el exsubsecretario de Financiamiento en el gobierno de Macri, Santiago Bausili, y los integrantes de Anker, Federico Furiase, Martín Vauthier y Felipe Berón.

Al cierre de esta nota, La Libertad Avanza no confirmó a Toto Caputo al frente del Palacio de Hacienda. El elogio del propio mandatario electo sobre la "capacidad" del exsecretario de Finanzas para ser ministro de Economía fue suficiente para generar malestar entre el equipo de económico de LLA que aún continúa y ya catapultó a quien iba a ser titular del Central con la misión de cerrarlo. El plan a lo Caputo compite con el invento de Ocampo que tanto había enamorado al libertario en su corta vida política.