El domingo, Karina Milei fue la única persona habilitada a subir al escenario junto a su hermano. Según confirmó Milei en su primera entrevista como presidente electo, Villarruel sigue con la facultad de definir las autoridades de los Ministerios de Seguridad y de Defensa, pero aún no informó quiénes serán .

"Están dentro de las responsabilidades de Victoria y ha decidido mantenerlos en secreto", sostuvo el economista. No está clara la razón por la cual nunca quiso dar los nombres. El presidente electo no incluyó entre los cupos asignados a Villarruel la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), un área que la diputada creía tener garantizada y hasta había empezado a sondear a sus posibles autoridades.

"Es un tema que está cerrando (su futuro jefe de Gabinete Nicolás) Posse", dijo Milei sobre la casa de los espías. El mandatario electo no nombró a la vice, quien, como explicó Letra P, buscaba el ascenso de los exmilitares que hace décadas mutaron a agentes orgánicos. Para Villarruel no tiene mucho sentido hacer una purga en las Fuerzas Armadas si no puede intervenir en el área de inteligencia.