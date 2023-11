Javier Milei organiza reuniones diarias en el Hotel Libertador, donde permanece alojado desde el día después de las elecciones generales. Su hermana Karina Milei , la única que entra y sale para ver al presidente electo sin dar aviso, es la encargada de definir las reformas necesarias en la Quinta de Olivos para que pueda vivir con sus cinco perros a partir del 10 de diciembre. No sólo eso: será quien emita la orden para abrir las puertas de la residencia oficial para quienes quieran ver al mandatario, que ya avisó que no planea trabajar en el despacho presidencial de Casa Rosada .

“Caputo es el coordinador de todo, el que habla con Javier y baja el mensaje. Todo lo que se publica -el filtro y el posteo en sí mismo- lo maneja él junto al resto del equipo de comunicación”, explicó la fuente y detalló que los otros miembros del área son Agustín Romo , responsable de la comunicación en Twitter, y Fernando Cerimedo , abocado a toda la comunicación general. En ese grupo también está Leandro Vila , que ofició de vocero del espacio durante toda la campaña, pero ya anunció que dejará su cargo para dedicarse a la consultoría externa , aunque todavía no fue reemplazado.

Karina, la remodeladora

"Mi hermana está viendo cómo adaptar la Quinta de Olivos para que lleve a mis hijitos de cuatro patas", blanqueó Milei en una entrevista. Los mastines ingleses, clones del Conan original, pesan más de 70 kilos y cada uno debe tener un espacio propio, porque suelen atacarse entre ellos. El propio Milei contó, cuando todavía era un economista que circulaba en los medios y su candidatura ni siquiera asomaba posible, que un día lo mordieron sus perros al intentar separarlos y terminó en el hospital, donde debieron darle puntos y ponerle un yeso.

Milei anunció que instalará sus oficinas y espacios de trabajo en la Quinta de Olivos y que no usará la Casa Rosada. Por eso Karina, “El Jefe”, diagrama las reformas mientras se prepara para asumir como secretaria general de la Presidencia. Antes quienes la visitaron en las últimas horas les confesó que no tiene demasiada idea, aún, del tipo de remodelaciones que deberán ser llevadas a cabo. No hay demasiado tiempo.

En el entorno del presidente electo no confirman si su hermana se mudará allí o será su vecina, ya que actualmente vive en Vicente López, en un piso de una torre moderna con vista al río cerca de Avenida del Libertador, junto a su perro Aarón, un pastor suizo.

También mantienen en reserva si se mudará la futura primera dama, la actriz Fátima Florez. "Somos una pareja de pocos meses", dijo Milei para salir del paso cuando le hicieron la pregunta, atajándose a la posibilidad de que continúen en casas separadas. Ella también jugó al misterio cuando un periodista indagó sobre el tema: “Tanto no les puedo contar todavía”, respondió.

La custodia blue

La mañana del martes, el auto que llevaba a Milei hasta Olivos para reunirse con Alberto Fernández estaba detenido en un semáforo en rojo y el presidente electo rompió el protocolo, bajándose del vehículo para saludar a un grupo de chicos que viajaba en un micro escolar.

Hasta el momento a Milei no le habían designado una custodia oficial y viajaba en el asiento delantero del acompañante, con sus guardias privados y sin un vehículo de apoyo. El episodio abrió la polémica sobre los riesgos en torno a su seguridad.

Rápido de reflejos, el ministro Aníbal Fernández convocó a una reunión para esa misma tarde con los representantes libertarios Posse y el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, para acordar ponerle una custodia. Se dispuso desde la noche del martes que Milei y su vice, Victoria Villarruel, cuenten con un servicio de seguridad de la Policía Federal a cargo del comisario mayor Alejandro Patricio O’Donnell hasta la asunción. Luego, la designación del equipo oficial dependerá de lo que dispongan las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, según supo Letra P a través de un hombre clave de la nueva gestión, Milei no se desprenderá de sus principales custodios -los que cuidan su seguridad desde 2021- y los tendrá como un equipo privado, en paralelo al oficial. “Los custodios seguirán como siempre en sus tareas”, confirmó.

La nueva discusión se da ahora por la decisión de Milei de alojarse desde hace semanas en el Hotel Libertador. “Todo el mundo sabe su locación y hay una discusión porque eso podría poner en peligro su seguridad”, dijeron a este medio desde LLA. Milei no quiere abandonar el hotel céntrico hasta la asunción, aunque algunos intentan convencerlo sobre la necesidad de cambiar de búnker. La palabra final puede llegar a ser la de Karina, el Jefe.