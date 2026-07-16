Diego Santilli recibe a Ziliotto: la agenda de reclamos del primer opositor que visita al jefe de Gabinete

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, vuelve a la Casa Rosada: el viernes tiene un cara a cara con Diego Santilli.

El gobernador peronista de La Pampa , Sergio Ziliotto , refrescará este viernes al mediodía los reclamos por las multimillonarias cuentas pendientes que el gobierno nacional de Javier Milei tiene con su provincia. Será durante la cumbre que sostendrá con el jefe de Gabinete Diego Santilli.

"El Colo" sumará al primer gobernador opositor al álbum en el que agrupa las figuritas con las que negocia y entabla conversaciones buscando apoyos para los planes que la Casa Rosada tiene en el Congreso . Pero Ziliotto no llegará sólo para repetir el reclamo por una deuda superior a los $400.000 millones, sino para escuchar. Espera, sobre todo, algún avance concreto del trámite para que la provincia pueda hacerse cargo de las 636 viviendas del plan ProCreAr que la Nación dejó paralizadas.

El pampeano también aguarda a conocer qué otros intereses tiene el gobierno nacional, pero ambas partes tienen claro que Milei no puede contar con el peronismo pampeano para ciertas ambiciones en el Congreso. Lejos de ser un PJ dialoguista, el de La Pampa sigue parado en la vereda de la resistencia .

El encuentro entre Ziliotto y Santilli estaba programado cuando se vivía otra era de la política nacional: todavía sobrevivía Manuel Adorni como jefe de Gabinete y El Colo tenía las puertas abiertas del Ministerio del Interior para gobernadores de casi todos los colores. Los tres protagonistas habían tenido un encuentro conjunto antes de que pasaran cosas.

La foto que este viernes Santilli sumará al álbum es la primera con un declarado opositor a la gestión nacional , con el que sin embargo tiene puentes de conversación. El diálogo, que se vuelve duro y picante, se aceita con comentarios sobre esa cultura argenta que tamiza todas las grietas: el fútbol.

Ziliotto viene en una sucesión de encuentros con Santilli, pero espera respuestas concretas, sobre todo respecto del reclamo por las rutas.

En tiempos de agite de la patria futbolera, la pelota no se mancha. Cuando hace falta una tregua, Santilli y ZIliotto mechan sus referencias políticas con su fanatismo riverplatense y el clima previo a la final mundialista. El gobernador pampeano reconoce que El Colo ha sido uno de los pocos canales de diálogo atendibles con el gobierno libertario.

De todos modos, hasta ahora, los resultados concretos brillan por su ausencia. Define un integrante del gabinete pampeano que el gobernador y el jefe de ministros entienden sus posiciones mutuamente, pero defienden intereses incompatibles.

El antecedente con Toto Caputo y la Corte Suprema

En ese marco, lo que Ziliotto espera es que por fin haya esta vez algún trámite concreto y efectivo que permita avanzar en el traspaso de las casas del ProCreAr. Tras algunas reuniones previas, la Provincia se fue con mirada relativamente positiva, esperando a que haya una tasación y eso permita seguir avanzando.

La Pampa insiste en que fue una de las primeras provincias en acoplarse al “Plan Canje” que en su momento militó Toto Caputo. Pero ese trámite por el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas quedó en un cajón cuando se comprobó que la provincia no tiene ninguna deuda con Nación, y en cambio sí es abundante la acreencia en sentido contrario.

El ministro de Economía Toto Caputo y el gobernador Sergio Ziliotto: La Pampa fue de las primeras provincias en firmar el "Plan Canje".

Como contó Letra P, a la caída de la coparticipación y los fondos no automáticos, se sumó este mes un retraso no explicado de la cuota que Nación paga por el déficit previsional, cifra que se acordó ante la Corte Suprema de Justicia, y que sin embargo el gobierno central incumplió, según la queja pampeana.

El otro planteo pampeano que avanzó en la Corte, y que estará sobre la mesa en el encuentro de este viernes, es la demanda por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El relativo optimismo de La Pampa

Respecto del total de deuda acumulada, y que La Pampa calcula en más de $400.000 millones, lo que ZIliotto pretende es que se consolide un número concreto y que el gobierno explique de qué modo puede devolverlo.

Esa expectativa se base también en una situación que en La Pampa es casi parte de su naturaleza, ya que se trata de una provincia con histórico equilibrio fiscal y desendeudada hace tiempo.

Cada vez que puede, Ziliotto explica en Nación que cualquier transferencia de recursos que se haga no se destinará a pagar sueldos o gastos corrientes, sino que será invertida en infraestructura y obra pública, incluso en acuerdo con las intendentes de distintos colores políticos.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, crítico del gobierno nacional en su discurso inaugural legislativo. FOTO: www.radiokermes.com

A veces, parece que el gobierno nacional fuera capaz de atender esos argumentos. Sobre todo Santilli, con quien Ziliotto tiene relación y sostiene el diálogo de modo permanente, más allá de los encuentros formales y las fotos.

Lo que ocurre es que, por ahora, esas cumbres y conversaciones no encuentran actos efectivos. Del dicho al hecho sigue siendo largo el trecho, aunque La Pampa no pierda el optimismo.

Los ninguneos de Javier Milei

En cambio, hay más pesimismo respecto del reclamo para que también se transfiera la mejora de las rutas. Aunque en ese sentido el gobierno nacional pactó algunos avances, por ejemplo, con Río Negro, en el caso de La Pampa enfrió las negociaciones y ninguneó los reclamos.

Una de las demandas más antiguas y extendidas es para se convierte en autovía la Ruta 5, que sale desde la capital provincial hacia Buenos Aires. La respuesta de Milei fue la instalación de un peaje en la localidad de Lonquimay, a 65 kilómetros de Santa Rosa.

Pero lejos está de ser la única situación complicada. La mayoría de las rutas nacionales importantes están detonadas, porque además varias de ellas son camino obligado del paso de transporte pesado y constancia hacia Vaca Muerta.

Esta semana, con fondos propios y sin deudas, La Pampa encaró un plan en cinco rutas fundamentales. Se invertirán $117.051.460.948 en distintas zonas de la provincia. Eso incluye la repavimentación de corredores estratégicos, tareas de conservación, señalamiento horizontal y mejoras estructurales en gran parte de la red vial provincial.