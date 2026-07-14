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El regreso de la Selección: con más policías que en 2022, Kicillof arma el traslado de la Scaloneta

Refuerza la logística para escoltar el micro con los jugadores desde el aeropuerto al predio de la AFA y, luego, a la Ciudad. Operativo Casa Rosada.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
El gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso

El gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso

El ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que conduce Javier Alonso ya está trabajando en la vuelta de la selección Argentina del Mundial, aunque todavía sin contacto con sus pares del gobierno nacional y de la Ciudad, con quienes quiere coordinar los operativos. Su parte, dicen desde el gobierno de Axel Kicillof, ya está planificada.

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Letra P | Marcelo Falak
Marcelo Falak

Antes que eso, está con un ojo puesto en lo que será el partido entre Argentina e Inglaterra este miércoles a las 16 horas. Las autoridades policiales tienen mapeados los lugares donde la gente suele reunirse a festejar y, aunque hasta el momento no se dispusieron operativos especiales, consideran que en esta ocasión se requerirá mayor atención a lo que pueda suceder, a raíz del “folclore” de costumbres y la “instancia” del partido.

Sin contacto por la vuelta de la selección argentina

Según fuentes de la gobernación bonaerense consultadas por Letra P, el ministro Alonso todavía no tuvo contacto con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ni con su par en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Giménez. Tampoco, equipos técnicos trabajando en conjunto.

Sin embargo, coordinar es la intención del bonaerense. Desde el ministerio aseguraron que esperarán a que pase la semifinal este miércoles, y que si para el jueves la autoridades nacionales no se ponen en contacto, serán ellos quienes levanten el teléfono para juntarse y coordinar.

En Buenos Aires cuentan con la experiencia del operativo desplegado en territorio bonaerense hasta la Ciudad en 2022, a raíz de los masivos festejos cuando Argentina ganó la copa del mundo. En ese entonces Sergio Berni estaba al frente del ministerio y coordinó con el ministro nacional, Aníbal Fernández, y con Marcelo Dalessandro por Caba.

La cápsula bonaerense lista

Ahora, pese a que aún no hubo contactos para coordinar el regreso de la albiceleste, en Buenos Aires aseguran que ya tienen lista la planificación de los operativos en lo concerniente al paso de la selección por territorio bonaerense. Es un operativo que será muy similar al que aplicaron en 2022, aunque la magnitud dependerá también de los resultados.

Para el traslado de los jugadores desde el aeropuerto hasta el predio de la AFA estarán a disposición cuatro de los doce helicópteros que tiene el gobierno bonaerense, 220 motos y unos 400 miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

En caso de que Argentina se corone Campeón del mundo, podrían sumarse otros 200 efectivos de la UTOI para poner en funcionamiento la “cápsula” que acompañe el traslado.

Con un ojo en Argentina – Inglaterra

Pero antes de todo eso, este miércoles se jugará la semifinal. Para el gobierno bonaerense, ante ese partido con Inglaterra habrá que prestar mayor atención a la que ya se le daban a los diferentes festejos realizados en instancias previas.

“Tenemos en cuenta que el partido de mañana es especial, que puede haber mucha movilización de gente por lo que estamos atentos, tenemos destacados los lugares donde se producen los festejos en cada distrito, aunque hasta ahora venimos sin grandes problemas”, afirmó una fuente del ministerio.

Por su parte, en las últimas horas Monteoliva manifestó que para este miércoles están trabajando en conjunto con el gobierno porteño: "Con Ciudad trabajamos de manera conjunta, el punto de encuentro es el Obelisco, actúa Ciudad en primera instancia, pero estamos a disposición para acompañar. Queremos que el festejo sea en paz", remarcó.

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