Senado bonaerense: el kirchnerismo vuelve a la carga con proyectos que incomodan a Axel Kicillof

El kirchnerismo volverá tensionar la interna del oficialismo este jueves en el Senado bonaerense, donde buscará impulsar proyectos que incomodan a Axel Kicillof. Aunque la sesión convocada para las 13 tiene una agenda light, en la reunión de labor parlamentaria ese sector querrá incorporar proyectos que vuelven a exponer las diferencias con el gobernador.

La presidenta del Senado, Verónica Magario , convocó al encuentro con el antecedente inmediato de la última sesión, cuando el kirchnerismo cuestionó a Kicillof por la falta de tratamiento de proyectos considerados prioritarios por ese sector. Una discusión que dejó expuesta la guerra interna del peronismo .

Entre las iniciativas que el kirchnerismo busca reflotar figuran las declaraciones de emergencia alimentaria y emergencia sanitaria presentadas por el senador bonaerense Mario Ishii , exintendente de José C. Paz . Durante el último debate, el legislador invitó al gobernador a recorrer el conurbano y lo acusó de ordenar que sus proyectos no fueran tratados.

Otro foco de atención pasa por la posición del jefe del bloque peronista, Sergio Berni , quien en la sesión anterior protagonizó un fuerte cruce con la vicegobernadora Magario , por el funcionamiento del cuerpo y la conformación de las comisiones legislativas que dilataron los acuerdos durante seis meses.

En la agenda oficial de este jueves solo figuran proyectos de declaración. No obstante, la reunión de labor parlamentaria prevista para las 11 podría modificar ese escenario si alguno de los espacios logra los apoyos necesarios para incorporar nuevas iniciativas sobre tablas.

Ese mecanismo exige una mayoría de dos tercios, una condición que vuelve compleja cualquier negociación. Antes, el peronismo deberá resolver sus propias diferencias internas para luego construir consensos con los bloques opositores.

Sergio Berni, presidente del bloque Fuerza Patria en el Senado bonaerense.

Los proyectos que impulsa Axel Kicillof

En paralelo, Axel Kicillof tiene en el Senado tres proyectos de su autoría que ya tomaron estado parlamentario, aunque todavía no han transitado las comisiones correspondientes, un paso indispensable antes de su tratamiento ordinario. De esa manera, sólo logrará que se discutan si consigue los apoyos, una posibilidad poco probable.

Las iniciativas del gobernador contemplan la creación de un sistema integrado de salud en la provincia de Buenos Aires, un centro de industria farmacéutica bonaerense y un registro de trabajadores de plataformas digitales.

El desarrollo de la sesión y las definiciones de la labor parlamentaria aparecen como instancias clave para conocer si el kicillofismo logra avanzar con su agenda o si el kirchnerismo consigue insistir en el recinto con sus proyectos.