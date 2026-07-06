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CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

La Pampa ya perdió casi $100.000 millones por coparticipación y se complica el Presupuesto 2027

La provincia patagónica acumula una merma de $99.500 millones frente al primer semestre de 2023. En el último año dejó de percibir $29.000 millones.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.&nbsp;

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. 

La Pampa volvió a sufrir una fuerte caída en los recursos que recibe por Coparticipación Federal y acumula una pérdida de casi $100.000 millones en términos reales respecto del primer semestre de 2023. En los primeros seis meses del año la provincia dejó de percibir unos $29.000 millones frente al mismo período de 2025, un escenario que condiciona el Presupuesto 2027.

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En rigor, las transferencias automáticas de origen nacional volvieron a retroceder durante junio y registraron una caída interanual real del 8,5%, producto de la menor recaudación de los principales impuestos nacionales.

La disminución profundiza una tendencia que también viene afectando los ingresos del resto de los distritos del país y obliga al gobierno pampeano a proyectar el próximo ejercicio con un elevado nivel de incertidumbre.

Una pérdida que se profundiza año tras año en La Pampa

Los datos oficiales muestran que el deterioro de los recursos no sólo se refleja en la comparación con 2025. Mientras que durante el primer semestre de este año La Pampa dejó de percibir alrededor de $29.000 millones en términos reales respecto del mismo período del año pasado, la pérdida asciende a unos $34.000 millones frente a 2024 y alcanza los $99.500 millones si la comparación se realiza con el primer semestre de 2023.

La baja responde principalmente al comportamiento de los principales tributos nacionales vinculados a la actividad económica. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró una caída real del 4,1% y acumuló nueve meses consecutivos de retroceso.

El Gobierno pampeano atribuyó la continuidad de la baja de la coparticipación al comportamiento de los principales impuestos nacionales.

El Gobierno pampeano atribuyó la continuidad de la baja de la coparticipación al comportamiento de los principales impuestos nacionales.

A su vez, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social disminuyeron 2,9%, en un contexto asociado a la retracción del empleo formal, mientras que la recaudación del Impuesto a las Ganancias cayó 16,7%.

Desde el gobierno provincial sostienen que este escenario reduce la capacidad de financiamiento para sostener políticas públicas, obras y servicios esenciales, al tiempo que incrementa la presión sobre las cuentas públicas.

La incertidumbre por el Presupuesto 2027

En paralelo con la caída de los ingresos, el gobierno de La Pampa ya inició la elaboración del Presupuesto 2027. Sin embargo, el proceso avanza en un contexto marcado por la falta de definiciones macroeconómicas nacionales y la ausencia de proyecciones oficiales que permitan estimar con mayor precisión los recursos que recibirá la provincia durante el próximo año.

Según advirtió la administración provincial, esa incertidumbre dificulta la planificación financiera, aunque el Poder Ejecutivo continuará trabajando en el proyecto presupuestario para cumplir con los plazos legales establecidos para su presentación.

Un escenario que impacta en todas las provincias

La situación de La Pampa se da en un contexto de retracción de las transferencias automáticas hacia las provincias.

Durante junio, los envíos nacionales mostraron una caída impulsada por el descenso de la recaudación del IVA y del Impuesto a las Ganancias, dos de los principales tributos que integran la masa coparticipable.

De hecho, de acuerdo a un análisis de la consultora Politikón Chaco en base al DNAP, INDEC y estimaciones propias, el acumulado del primer semestre del año cerró con transferencias automáticas a provincias por $36,92 billones, cayendo en un 2,8% respecto a igual período del 2025.

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